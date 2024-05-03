Улица Мира в послевоенное время была символом возрождения разрушенного города. Это одна из первых улиц, восстановленных в Сталинграде. Улица Мира проходит через площадь Павших борцов и заканчивается зданием планетария. Волгоградский планетарий — это старейший «звездный дом» в России, он был открыт в 1954 году.
Планетарий расположен в здании, построенном в стиле сталинского ампира, и является памятником архитектуры.
Планетарий расположен в здании, построенном в стиле сталинского ампира, и является памятником архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Площадь Павших Борцов
- Ул. Мира
- Волгоградский планетарий
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия «Путешествие к звездам» Экскурсия «Путешествие к звездам» открывает свои двери на площади Павших Борцов, где начинается наш путь от «нулевого километра». Участники экскурсии отправятся в увлекательное путешествие по улице Мира, которая является живым свидетельством победы Сталинграда. На этом маршруте вы узнаете о вкладе выдающихся архитекторов середины XX века в создание городского облика, а также о богатой истории и уникальной архитектуре знаменитого «звездного дома». Волгоградский планетарий Завершающим этапом нашей прогулки будет посещение Волгоградского планетария, включая его основное здание, астрономическую площадку и обсерваторию. В фойе вы увидите экспонаты, связанные с космосом и проведете эксперимент с маятником Фуко. Обсерватория предлагает наблюдения за космическими объектами через 12-дюймовый телескоп. На астрономической площадке проводятся беседы и экскурсии с использованием древних астрономических приборов.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Павших Борцов
- Ул. Мира
- Волгоградский планетарий
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит в цену
- Входные билеты в Планетарий оплачиваются дополнительно - 400 руб. с человека.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
3 мая 2024
Экскурсия в целом очень понравилась. Видно, что экскурсовод живёт историей города. Мы прошли по самому центру Волгограда и познакомились с основными достопримечательностями, а также узнали секреты города. Но! Название экскурсии
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