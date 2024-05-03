Улица Мира в послевоенное время была символом возрождения разрушенного города. Это одна из первых улиц, восстановленных в Сталинграде. Улица Мира проходит через площадь Павших борцов и заканчивается зданием планетария. Волгоградский планетарий — это старейший «звездный дом» в России, он был открыт в 1954 году. Планетарий расположен в здании, построенном в стиле сталинского ампира, и является памятником архитектуры.

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия «Путешествие к звездам» Экскурсия «Путешествие к звездам» открывает свои двери на площади Павших Борцов, где начинается наш путь от «нулевого километра». Участники экскурсии отправятся в увлекательное путешествие по улице Мира, которая является живым свидетельством победы Сталинграда. На этом маршруте вы узнаете о вкладе выдающихся архитекторов середины XX века в создание городского облика, а также о богатой истории и уникальной архитектуре знаменитого «звездного дома». Волгоградский планетарий Завершающим этапом нашей прогулки будет посещение Волгоградского планетария, включая его основное здание, астрономическую площадку и обсерваторию. В фойе вы увидите экспонаты, связанные с космосом и проведете эксперимент с маятником Фуко. Обсерватория предлагает наблюдения за космическими объектами через 12-дюймовый телескоп. На астрономической площадке проводятся беседы и экскурсии с использованием древних астрономических приборов.