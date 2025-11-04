Волгоград — город-герой с богатым историческим наследием и множеством памятников. За четыре столетия он сменил несколько названий, но в историю город на Волге вошёл как Сталинград. Сегодня этот мегаполис на юге страны привлекает как военными памятниками, так и красивыми набережными и мягким климатом. У вас будет возможность познакомиться с самыми интересными достопримечательностями города. Выбирайте понравившийся формат!

По местам исполнения желаний

В будние дни экскурсия проходит в необычном формате волшебного квеста, во время которого вы посетите не только знаковые и культовые места центра города, но и найдете такие локации, о которых не знает 80% местных жителей! Вы пройдете множество необычных, веселых, а иногда пугающе страшных испытаний на пути к исполнению своих заветных желаний. Вас ждут ключи, от пока неоткрытых замков, необычные исторические факты от возникновения города до современной истории наших дней. Мамаев курган:

легенды и быль

В выходные вас ждет знакомство с главной высотой России — Мамаевым курганом. В период Великой Отечественной войны Мамаев курган стал одной из недосягаемых высот человеческого мужества, проявленного в борьбе с захватчиками. Вы узнаете об обороне высоты, бессмертном подвиге защитников Сталинграда, сражавшихся за каждый метр земли, и о секретах создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», а еще расшифруете символы и образы скульптурных композиций.