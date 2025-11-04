Волгоград — город с великой историей, где каждый памятник хранит память о подвиге Сталинграда.
В будни вас ждёт увлекательный квест по тайным уголкам города, где вы откроете секреты, неизвестные даже местным жителям.
В выходные вы оцените мощь и символизм Мамаева кургана, прикоснётесь к истории великой битвы и расшифруете язык монументов.
Описание экскурсии
Волгоград — город-герой с богатым историческим наследием и множеством памятников. За четыре столетия он сменил несколько названий, но в историю город на Волге вошёл как Сталинград. Сегодня этот мегаполис на юге страны привлекает как военными памятниками, так и красивыми набережными и мягким климатом. У вас будет возможность познакомиться с самыми интересными достопримечательностями города. Выбирайте понравившийся формат!
По местам исполнения желаний
В будние дни экскурсия проходит в необычном формате волшебного квеста, во время которого вы посетите не только знаковые и культовые места центра города, но и найдете такие локации, о которых не знает 80% местных жителей! Вы пройдете множество необычных, веселых, а иногда пугающе страшных испытаний на пути к исполнению своих заветных желаний. Вас ждут ключи, от пока неоткрытых замков, необычные исторические факты от возникновения города до современной истории наших дней. Мамаев курган:
легенды и быль
В выходные вас ждет знакомство с главной высотой России — Мамаевым курганом. В период Великой Отечественной войны Мамаев курган стал одной из недосягаемых высот человеческого мужества, проявленного в борьбе с захватчиками. Вы узнаете об обороне высоты, бессмертном подвиге защитников Сталинграда, сражавшихся за каждый метр земли, и о секретах создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», а еще расшифруете символы и образы скульптурных композиций.
В другое время по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешеходная квест-экскурсия (по будням):
- Барельеф «Модернизация связи»
- Исторический музей Гражданской войны, единственный в ЮФО
- ЖД Вокзал
- Фонтан «Детский хоровод»
- Памятник Александру Невскому
- Новый Экспериментальный театр
- Знак «Нулевой километр»
- Памятник счастливому сантехнику
- Памятник мошке, врезавшейся в стекло
- Сталинградский тополь
- Памятник счастливой подкове
- Экскурсия на Мамаев курган (по выходным):
- Вводная композиция «Память поколений»
- Аллея пирамидальных тополей
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской славы
- Площадь Скорби
- Могила командующего 62-й армии В.И. Чуйкова
- Главный монумент «Родина-Мать зовет!»
- Храм Всех Святых
- Большая и малая братские могилы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 1
Завершение: Проспект ИМ.В.И. Ленина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: В другое время по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 ноя 2025
Доброго дня! Эксурсия проходила на Мемориале Мамаев курган. Экскурсоводом у нас бвла Любовь. Экскурсия очень понравилась. Информация преподнесена понятно и доступно. Очень много фактов о которых я не знала. Очень впечатляет мемориал. Рекомендую!!!
И
Ирина
25 окт 2025
Все прошло отлично. Узнали много нового. Да что греха таить, все узнали новое. Весело провели время. Экскурсия была в октябре, в темноте, но все было отмосферно и круто. Спасибо Екатерине.
Р
Роман
14 окт 2025
Любовь просто молодец! Спасибо вам за терпение и понимание)
Н
Наталья
25 сен 2025
Огромное спасибо Екатерине за профессионализм, душевность и незабываемые впечатления! Если вы с детьми, обязательно сходите на эту прогулку-квест. Если без детей, я уверенна, тоже останетесь довольны. Главное -" А город-то
М
Марина
22 сен 2025
Великолепная экскурсия. Любовь очень интересно рассказывает. Мы остались под очень большим и приятным впечатлением!
А
Анна
18 сен 2025
Я в таком восторге от этого квеста, все кто приезжает в Волгоград, обязательно посетите этот квест, вам станет понятно о всей истории Волгограда, после вы сами сможете погулять, но сначало на квест!!! Советую на 100%,я бы сходила сново, я осталась в таком восторге от этих приключений в историю, цена доступная, время удобное как раз провести вечер с пользой вам сюда
Л
Лилиана
14 сен 2025
А
Анна
13 сен 2025
Н
Наталия
30 авг 2025
Все было интересно рассказано и познавательно
Е
ЕВГЕНИЯ
27 авг 2025
Екатерина провела нам увлекательное путешествие по центру города с элементами интерактива. Для подростка-было занятно! Поведала Много впечатляющих жизненных историй, читала душещипательные стихи! А в конце ещё и подарочки подарила! Спасибо большое за такой прекрасный вечер!
Ю
Юлия
26 авг 2025
О
Оксана
20 авг 2025
Екатерина милая, очаровательная, добрая девушка. Экскурсию провела замечательно. Создавалось ощущение волшебства. Екатерина погрузилась нас в мир детства и от этого мы испытали невероятные эмоции. Достопримечательности Влгограда раскрылись с другой стороны. Советую всем.
А
Анна
17 авг 2025
Благодарю Екатерину за такой нестандартный квест-экскурсию по Волгограду! Очень интересно и познавательно провели 2 часа. Кто хочет слушать непросто сухие факты обязательно бронируйте этот квест!
Катя, спасибо! Аня, Уля и Маша
Л
Лукьянова
17 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Девушка очень интересно и познавательно посвящала об интересных местах города. Много интересных исторических фактов и увлекательных фишек. Спасибо большое.
А
Андрей
16 авг 2025
Нам с женой очень понравилась экскурсия, она принесла множество положительных эмоций. Экскурсия запомнилась необычным методом подачи информации, в том числе и история города! Заглянули в места исполнения желаний. Екатерине большое спасибо!
