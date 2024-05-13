Визитные карточки Волгограда за 60 минут

Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Вас ждёт увлекательное путешествие по Волге, где можно увидеть ключевые достопримечательности Волгограда с воды.

Центральная набережная, памятник морякам, Танцующий мост, амфитеатр и Мамаев курган - все эти знаковые места откроются с
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новой стороны.

Гид-капитан расскажет о строительстве волгоградской ГЭС, истории пароходства и промысле осетровых рыб. Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner, вмещающем до 6 гостей. Возможность продления поездки обсуждается отдельно. Дополнительно оплачивается вечерний выезд после 20:00. Бронируйте экскурсию и наслаждайтесь незабываемыми видами Волгограда с воды

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚤 Незабываемая прогулка по Волге
  2. 🏛 Увидите главные достопримечательности города
  3. 📚 Узнаете интересные факты от профессионального гида
  4. 🎥 Возможность сделать уникальные фотографии
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Что можно увидеть

  • Центральная набережная
  • Памятник морякам («Якорь»)
  • Памятник «Панорама»
  • Танцующий мост
  • Памятник «Бронекатер»
  • Амфитеатр
  • Новый стадион
  • Мамаев курган
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы рассмотрите:

  • Центральную набережную
  • Памятник морякам («Якорь»)
  • Памятник «Панорама»
  • Танцующий мост
  • Памятник «Бронекатер»
  • Амфитеатр
  • Новый стадион
  • Мамаев курган
  • Живописные береговые панорамы

Поездка не предполагает остановок и выходов на сушу — все достопримечательности мы рассматриваем с воды.

Гид-капитан расскажет:

  • О здешнем промысле осетровых
  • Строительстве волгоградской ГЭС
  • Истории пароходства на Волге

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид-капитан из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей
  • По согласованию мы можем продлить поездку — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачивается вечерний выезд после 20:00: +3000 руб. за 1-6 человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Олимп»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
13 мая 2024
Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
М
7 мая 2024
Все отлично, все очень понравилось
Все отлично, все очень понравилось
Алена
6 мая 2024
Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна!

Берите прогулки на закате - не пожалеете!
Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна!
Ю
30 апр 2024
Великолепная поездка!

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