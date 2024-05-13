Вас ждёт увлекательное путешествие по Волге, где можно увидеть ключевые достопримечательности Волгограда с воды.
Центральная набережная, памятник морякам, Танцующий мост, амфитеатр и Мамаев курган - все эти знаковые места откроются с
Центральная набережная, памятник морякам, Танцующий мост, амфитеатр и Мамаев курган - все эти знаковые места откроются с
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Незабываемая прогулка по Волге
- 🏛 Увидите главные достопримечательности города
- 📚 Узнаете интересные факты от профессионального гида
- 🎥 Возможность сделать уникальные фотографии
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Центральная набережная
- Памятник морякам («Якорь»)
- Памятник «Панорама»
- Танцующий мост
- Памятник «Бронекатер»
- Амфитеатр
- Новый стадион
- Мамаев курган
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите:
- Центральную набережную
- Памятник морякам («Якорь»)
- Памятник «Панорама»
- Танцующий мост
- Памятник «Бронекатер»
- Амфитеатр
- Новый стадион
- Мамаев курган
- Живописные береговые панорамы
Поездка не предполагает остановок и выходов на сушу — все достопримечательности мы рассматриваем с воды.
Гид-капитан расскажет:
- О здешнем промысле осетровых
- Строительстве волгоградской ГЭС
- Истории пароходства на Волге
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид-капитан из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном морском катере Byliner вместимостью до 6 гостей
- По согласованию мы можем продлить поездку — подробности в переписке
- Дополнительно оплачивается вечерний выезд после 20:00: +3000 руб. за 1-6 человек
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Олимп»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 57 туристов
Мы — команда профессиональных судоводителей с многолетним опытом вождения маломерного флота. Каждый капитан знает все тонкости и нюансы акватории Волги и Ахтубы. Покажем и расскажем о каждом памятнике или объекте на маршруте, поможем сделать красивые снимки на ваш фотоаппарат. У нас всегда хорошее настроение и отличное чувство юмора!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
13 мая 2024
Прогулка очень понравилась. Фёдор - очень внимательный и дружелюбный, останавливал катер для того, чтобы можно было сфотографироваться, рассказывал интересные истории
М
Максим
7 мая 2024
Все отлично, все очень понравилось
Алена
6 мая 2024
Огромное спасибо за красоту, эмоции и прогулку в целом! Дети довольны, бабушка довольна!
Берите прогулки на закате - не пожалеете!
Берите прогулки на закате - не пожалеете!
Ю
Юлия
30 апр 2024
Великолепная поездка!
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