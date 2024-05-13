Виктор — ваша команда гидов в Волгограде

Провели экскурсии для 57 туристов

Мы — команда профессиональных судоводителей с многолетним опытом вождения маломерного флота. Каждый капитан знает все тонкости и нюансы акватории Волги и Ахтубы. Покажем и расскажем о каждом памятнике или объекте на маршруте, поможем сделать красивые снимки на ваш фотоаппарат. У нас всегда хорошее настроение и отличное чувство юмора!