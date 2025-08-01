А АРЕСТОВА Очень познавательная и интересная экскурсия! Огромное спасибо!Рекомендуем как взрослым,так и детям.Отметить хотелось бы профессионализм и знания Галины-гида! Экскурсия полностью оправдала наши ожидания.

А Анжелика Не забываемое впечатление

С Светлана Большое спасибо Гале за глубокое погружение в историю, в атмосферу кургана, города, за сделанные фотографии. Как будто побывали в 1942. Легко подаёт информацию, приятная и грамотная речь. Прошла с нами весь маршрут и рассказала буквально про каждый уголок не только кургана, но и города

Ю Юлия Экскурсия -супер! Гала очень профессиональный и прекрасный экскурсовод. Все прошло на позитиве, в комфортной обстановке, узнали много интересных фактов.

Ирина Глубоко, содержательно, романтично, со своим видением и эмоционально с хорошей долей настоящего патриотизм. Вечерний Мамаев курган…

Ко всему ещё комфорт и понимание туристов. Спасибо, Галя

И Ирина Положительные впечатления и эмоции! Волгоград останется в нашей памяти! Спасибо!

Анна Большое спасибо, Галина, за чудесно проведенную экскурсию. Очень хорошая подача материала. Много осталось в памяти. Все проходит динамично, интересно, не успеваешь устать. Нам очень понравилась экскурсия. Однозначно буду рекомендовать данный вариант экскурсии. Вечером Мамаев Курган очень красив….

Е Елена Очень благодарны Гале за то, что показала нам город во всей палитре красок июльского вечера. Незабываемо.

Р Резеда Как же интересно построен маршрут. Мы побывали в местах татаро-монгольского начала истории во времена Александра Невского и закончили Величием Вечного огня,Скорбящей Матери и Родины-Матери… Огромное спасибо Галине.

П Петр Экскурсия прошла на одном дыхании. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Знания и талант рассказчика экскурсовода буквально перенёс в те времена, о которых шёл рассказ и заставил буквально наяву пережить те события, о которых шел рассказ.

К сожалению, выше 5 оценку поставить нельзя. Но моя оценка 10.

Олеся Всё отлично! Спасибо Гале за комфортную экскурсию, доступную и интересную подачу информации и исторических фактов! Даже ребенок не заметил как пролетела 3х часовая экскурсия))

Татьяна Огромная благодарность Гале за прекрасную вечернюю экскурсию по городу Волгоград. Комфортный автомобиль, отличный маршрут, шикарное владение информацией и умение донести её до туристов. Нам с мужем и сыном понравилось абсолютно всё. Однозначно, наши рекомендации 👍

Е Елена читать дальше локации и так как ей было по пути обратно подвезла до отеля. Безопасно и интересно провела этот вечер в компании талантливого человека. Мы сделали кучу фотографий, получили массу знаний не только о Волгограде военном, но и о современный жизни людей, Галя посоветовала отведать традиционные блюда Волгограда и взять с собой, для своих близких, ароматное горчичное масло, в качестве сувенира. В конце экскурсии Галя предложила выбрать на память открытку с изображением памятных мест Волгограда, которую она написала сама! Галя, большое Вам спасибо! Обязательно приеду в Волгоград с родителями и снова приду к вам на экскурсию. Рекомендую!! Замечательная экскурсия! Вечерний город, Мамаев курган великолепны! Галя с большой вовлеченностью рассказывала о событиях военного времени, читала стихи, показывала фото объектов в разные времена. Понравилось, что Галя забрала с удобной

Т Татьяна Прекрасная содержательная экскурсия. Очень удобно, на автомобиле проехать по самым знаковым местам Волгограда. Обаятельная экскурсовод Галя со знанием исторических фактов, очень интересно рассказала об истории города и, конечно, событиях Сталинградской битвы. Однозначно рекомендуем путешественникам