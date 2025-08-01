Вечерний Волгоград предлагает уникальную возможность насладиться закатом на берегу Волги и ощутить величие Мамаева Кургана в сумерках.
Путешествие начинается с поездки по знаменитому «танцующему» мосту на тихий пляж, где можно окунуться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Закат на Волге
- 🗽 Мамаев Курган в сумерках
- 🌉 Поездка по «танцующему» мосту
- 🏛 Исторические рассказы
- 🌃 Ночные огни Волгограда
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мамаев Курган
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
Описание экскурсии
Пляж на закате
- Начнём с того, что прокатимся по «танцующему» мосту на тихий пляж на другой стороне Волги.
- Оттуда полюбуемся закатом и поговорим о городе, его прошлом и настоящем.
- Искупаемся, если будет желание, или помочим ноги в великой реке.
Мамаев Курган в вечерних сумерках
- Вернёмся в город и поднимемся на Мамаев Курган — он открыт круглосуточно и в вечерней подсветке особенно величествен.
- Я расскажу, как Сталинграду удалось выстоять в ту тяжёлую годину.
- Покажу уникальные творческие решения авторов мемориала.
Мельница в свете фонарей
- Если останется время, на обратном пути мы остановимся около дома Павлова и разрушенной мельницы Гергардта. Жаль упустить такое потрясающее зрелище в ночи!
- Экскурсию мы закончим в центре города, откуда вы при желании продолжите прогулку по оживлённой вечерней набережной.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Nissan Juke.
- Время начала экскурсии скорректируем, ориентируясь на время заката.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 148 туристов
Меня зовут Гала, я родилась и выросла в Волгограде. Люблю родной город и люблю показывать его гостям. Имею профильное историческое образование и сертификат гида. Провожу авторские экскурсии с 2020 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
АРЕСТОВА
1 авг 2025
Очень познавательная и интересная экскурсия! Огромное спасибо!Рекомендуем как взрослым,так и детям.Отметить хотелось бы профессионализм и знания Галины-гида! Экскурсия полностью оправдала наши ожидания.
Дата посещения: 22 июля 2025
А
Анжелика
30 окт 2025
Не забываемое впечатление
С
Светлана
28 окт 2025
Большое спасибо Гале за глубокое погружение в историю, в атмосферу кургана, города, за сделанные фотографии. Как будто побывали в 1942. Легко подаёт информацию, приятная и грамотная речь. Прошла с нами весь маршрут и рассказала буквально про каждый уголок не только кургана, но и города
Ю
Юлия
27 сен 2025
Экскурсия -супер! Гала очень профессиональный и прекрасный экскурсовод. Все прошло на позитиве, в комфортной обстановке, узнали много интересных фактов.
Ирина
15 сен 2025
Глубоко, содержательно, романтично, со своим видением и эмоционально с хорошей долей настоящего патриотизм. Вечерний Мамаев курган…
Ко всему ещё комфорт и понимание туристов. Спасибо, Галя
И
Ирина
12 авг 2025
Положительные впечатления и эмоции! Волгоград останется в нашей памяти! Спасибо!
Анна
7 авг 2025
Большое спасибо, Галина, за чудесно проведенную экскурсию. Очень хорошая подача материала. Много осталось в памяти. Все проходит динамично, интересно, не успеваешь устать. Нам очень понравилась экскурсия. Однозначно буду рекомендовать данный вариант экскурсии. Вечером Мамаев Курган очень красив….
Е
Елена
1 авг 2025
Очень благодарны Гале за то, что показала нам город во всей палитре красок июльского вечера. Незабываемо.
Р
Резеда
25 июн 2025
Как же интересно построен маршрут. Мы побывали в местах татаро-монгольского начала истории во времена Александра Невского и закончили Величием Вечного огня,Скорбящей Матери и Родины-Матери… Огромное спасибо Галине.
П
Петр
14 июн 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Знания и талант рассказчика экскурсовода буквально перенёс в те времена, о которых шёл рассказ и заставил буквально наяву пережить те события, о которых шел рассказ.
К сожалению, выше 5 оценку поставить нельзя. Но моя оценка 10.
Олеся
26 мая 2025
Всё отлично! Спасибо Гале за комфортную экскурсию, доступную и интересную подачу информации и исторических фактов! Даже ребенок не заметил как пролетела 3х часовая экскурсия))
Татьяна
18 мая 2025
Огромная благодарность Гале за прекрасную вечернюю экскурсию по городу Волгоград. Комфортный автомобиль, отличный маршрут, шикарное владение информацией и умение донести её до туристов. Нам с мужем и сыном понравилось абсолютно всё. Однозначно, наши рекомендации 👍
Е
Елена
8 мая 2025
Замечательная экскурсия! Вечерний город, Мамаев курган великолепны! Галя с большой вовлеченностью рассказывала о событиях военного времени, читала стихи, показывала фото объектов в разные времена. Понравилось, что Галя забрала с удобной
Т
Татьяна
4 мая 2025
Прекрасная содержательная экскурсия. Очень удобно, на автомобиле проехать по самым знаковым местам Волгограда. Обаятельная экскурсовод Галя со знанием исторических фактов, очень интересно рассказала об истории города и, конечно, событиях Сталинградской битвы. Однозначно рекомендуем путешественникам
Е
Елена
27 апр 2025
Отличная экскурсия! Прекрасный гид! Нам повезло с датой, в этот вечер была репетиция к 9 мая на Мамаев кургане. Галина оставалась с нами до самого конца, не смотря на то
