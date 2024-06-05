Экскурсии Волгограда об истории и архитектуре

Найдено 39 экскурсий в категории «История и архитектура» в Волгограде, цены от 950 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мамаев курган: история в камне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
176 отзывов
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200 за человека
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
207 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070 за человека
Мамаев курган в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
254 отзыва
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667 за всё до 10 чел.
Мамаев курган - «главная высота России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
317 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Город имени Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Мамаев Курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Волгоград сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 5 чел.
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
5 400 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000 за всё до 6 чел.
Сердце Волгограда - улица Мира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 4 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день, в любое время
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
87 отзывов
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900 за человека
Тайная колыбель Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Волгоград: голос города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане - творение скульптора Вучетича
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500 за всё до 2 чел.
Прогулка по Волгограду (без посещения Мамаева кургана)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550 за человека
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие во времени. Таинственная Сарепта
Начало: Площадь Павших Борцов, Нулевой километр
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
По улочкам Царицына
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
По улочкам Царицына
Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи
Начало: На площади Павших Борцов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
47004 465 за всё до 4 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950 за человека
Оборона Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Оборона Царицына
На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Начало: На улице Гоголя
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
    Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
  • Ж
    Жанна
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
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    Дети в группе на равне со взрослыми были увлечены рассказом Ивана. Сколько цифр, фактов, фамилий он знает! Наивысшую оценку его труду! Спасибо Вам большое!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Экскурсия на Мамаев Курган
    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам всю историю Сталинградской битвы,
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    создание и историю Мамаева Кургана и было очень интересно, время пролетело незаметно. Во время экскурсии, как раз во время, подошли к залу Воинской Славы и посмотрели смену караула! На улице было жарко, и я думала сын не выдержит такой длительный подъем, но Анастасия все учла и выбирала теневые места для рассказа! Очень понравилось! Рекомендую! Отличная цена за индивидуальную экскурсию!

    Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    Артём - прекрасный экскурсовод, нам очень понравилась эта экскурсия с ним
  • К
    Константин
    3 июня 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Мамаев курган в деталях
    Были на экскурсии "Мамаев курган в деталях" 02.06.2024 с Дмитрием. Он провел нас от самого начала до статуи Родины-матери по
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    всему архитектурному ансамблю, рассказал, какие идеи и символы заложены в каждом монументе, какие люди и героические подвиги запечатлены в камне. Также нам повезло увидеть смену почетного караула у вечного огня. Дмитрий умеет понятным и интересным языком донести знания до людей, которые в общем не сильно разбираются в истории, его рассказ точно не назвать скучным повествованием. Также с огромной компетентостью ответил на все наши вопросы, после экскурсии рассказал еще и про сам город, про другие интересные места и фишки Волгограда. Интересная история и приятное общение будут ждать вас на его экскурсии. Нам всё очень понравилось, благодарим Дмитрия!:)

    Были на экскурсии "Мамаев курган в деталях" 02.06.2024 с Дмитрием. Он провел нас от самого начала
  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Мамаев курган - «главная высота России»
    07 мая 2024г. проезжая Волгоград транзитом побывал на Мамаевом кургане. Красиво, величественно, пробирает до слез, восхищает, переносит в то время
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    и напоминает о том, что было. Историческое место, обязательное к посещению, пробирает до мурашек… очень атмосферно…, усиливает чувство патриотизма. Огромное спасибо гиду Даниилу, профессионал своего дела и просто интересный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «История и архитектура»

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  1. Мамаев курган: история в камне
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  3. Мамаев курган в деталях
  4. Мамаев курган - «главная высота России»
  5. Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
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