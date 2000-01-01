Владимир Ж. – Гид из Волгограда

Персональный тур по городу в места воинской славы.



Я проведу вас по огненной линии обороны Сталинграда во время Великой Отечественной войны.



Расскажу малоизвестные факты об этом времени.



Начнётся путь от монумента жертвам бомбардировки.



Затем будем идти по набережной мимо танковых башен.