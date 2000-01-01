Что вы увидите
- Памятник «Бомба»
- 3 танковые башни из монумента Линия обороны
- Статуя маршалу К. К. Рокоссовскому
Экскурсионная программа:В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 мы пройдем по красивейшей на Волге Центральной набережной Волгограда.
От монумента жертвам варварской бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года, вдоль знаменитых танковых башен символизирующих линию обороны, на которой были остановлены немецкие войска.
Вы узнаете малоизвестные факты из героической истории 📖 обороны города. Обратите внимание:• Стоимость услуг зависит от количества человек;
- Экскурсия проводится в любой день по вашему желанию;
- Оплатить тур можно на месте гиду;
- Проведение программы возможно на английском или русском языке;
- Бронирование не позднее, чем за 15 часов до начала. Важная информация:• Наденьте удобную обувь и одежду для прогулок;
- Возьмите с собой воду;
- Приготовьте деньги для личных расходов.
Начало
🚩 ул. Советская 20, Волгоград
Место завершения
🏁 памятник Рокоссовскому, Волгоград
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Ж.
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