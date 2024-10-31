Екатерина — ваш гид в Волгограде

Провела экскурсии для 187 туристов

Единственный в городе гид с фотоаппаратом. В фотографии и экскурсиях с 2016 года. Волгоград для меня родной город, я здесь родилась и выросла. Очень люблю его вместе с его изнуряющей жарой, пронизывающим ветром, бескрайними степями и быстротечной Волгой. Буду рада встрече с вами!