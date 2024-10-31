Мы с вами пройдёмся по уютным центральным улицам славного города на Волге.
Вы рассмотрите ключевые достопримечательности, а я сделаю атмосферные фотографии — поймаю искренние эмоции и подчеркну вашу индивидуальность. Будет легко и красиво!
Вы рассмотрите ключевые достопримечательности, а я сделаю атмосферные фотографии — поймаю искренние эмоции и подчеркну вашу индивидуальность. Будет легко и красиво!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по самым открыточным местам Волгограда — начнём у железнодорожного вокзала, пройдёмся к собору Александра Невского, дойдём до живописной набережной и речного порта. В каждой локации я сделаю прекрасные кадры с вами в главной роли.
Организационные детали
- В течение 2–3 дней после встречи вы получите около 100 фотографий в базовой коррекции, из них 10 на ваш выбор — в ретуши
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Canon EOS 6D
- Если у вас вопросы по подбору образа — пишите, я с радостью помогу составить лук из того, что у вас есть, или поделюсь чем-то своим
- Маршрут можно изменить по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Волгоград-1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 187 туристов
Единственный в городе гид с фотоаппаратом. В фотографии и экскурсиях с 2016 года. Волгоград для меня родной город, я здесь родилась и выросла. Очень люблю его вместе с его изнуряющей жарой, пронизывающим ветром, бескрайними степями и быстротечной Волгой. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
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