Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

  1. Россия
  2. Экскурсии

Мамаев курган: от первого боя до наших дней

Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции

Иван
Иван – Гид из Волгограда
Вы погрузитесь в историю 📖 Мамаева кургана, ощутите его особую атмосферу и прикоснетесь к подвигу тех, кто отстоял и увековечил Сталинград.

А также услышите о кровопролитных боях за «главную высоту России», рассмотрите архивные фото и посетите знаковые залы и площади ансамбля «Героям Сталинградской битвы».
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Мамаев курган: от первого боя до наших дней

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Я подробно расскажу о тяжелейших и упорных сражениях за «высоту» и поясню, почему удержать Мамаев курган было вопросом жизни и смерти для города. Покажу, где проходила линия фронта, и поделюсь историями, прославляющими стойкость и смелость защитников Сталинграда.

Главные символы Мамаева кургана
Вы увидите важнейшие композиции памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане: зал Воинской славы, площади Героев и Скорби, Стены-руины и монумент Родина-мать. Я раскрою, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, с какими сложностями столкнулись его создатели, почему целых 10 лет не могли выбрать руководителя авторского коллектива и кто им стал в результате. А также покажу архивные фото периода строительства и военного времени.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у Мамаева кургана
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Мамаев курган: от первого боя до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Приветствую вас, гости Волгограда! Меня зовут Иван, я историк-педагог, сотрудник музея и профессиональный гид. Со мной вы точно не окажетесь на скучной монотонной экскурсии с неинтересными фактами. Я рассказываю о городе увлекательно, ценю живое общение и диалог. А если вы археолог, рыбак, грибник, ценитель музыки, кинематографа и путешествий, то нам точно будет о чем продолжить разговор после экскурсии!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
От 3 900
2 часа
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
58 отзывов
Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой
Большое знакомство с Волгоградом
3 120
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
40 отзывов
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Добро пожаловать в Волгоград!
От 3 800
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград!
23 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
2 000
2 часа
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
21 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
3 000
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
21 отзыв
Мамаев курган — «главная высота России»
2 000
2 часа
Мамаев курган — «главная высота России»
16 отзывов
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты