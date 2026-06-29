Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - это уникальная возможность прикоснуться к истории одного из самых значимых сражений Великой Отечественной войны.Ваш гид проведет вас по местам ожесточенных боев, где каждый камень

хранит память о подвиге защитников Сталинграда. Вы узнаете, как велись бои за «главную высоту России», и почему именно здесь решилась судьба всей битвы. В ходе экскурсии вы посетите зал Воинской славы, площади Героев и Скорби, увидите Стену-руины и величественный монумент Родина-мать. Вашему взору предстанут архивные фотографии, рассказывающие о том, как менялся Мамаев курган от первых дней битвы до наших дней. Экскурсия подарит не только знания, но и глубокие переживания, ведь Мамаев курган - это священное место для каждого россиянина

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Мамаева кургана - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться экскурсионной программой на открытом воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить это место, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, хотя экскурсия и возможна, холод и снег могут затруднить передвижение и уменьшить впечатления от прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.