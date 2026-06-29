Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

🗣️ Профессиональный гид с увлекательными рассказами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Мамаева кургана - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться экскурсионной программой на открытом воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить это место, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, хотя экскурсия и возможна, холод и снег могут затруднить передвижение и уменьшить впечатления от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мамаев курган
Зал Воинской славы
Площадь Героев
Площадь Скорби
Стена-руина
Монумент Родина-мать
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Я подробно расскажу о тяжелейших и упорных сражениях за «высоту» и поясню, почему удержать Мамаев курган было вопросом жизни и смерти для города. Покажу, где проходила линия фронта, и поделюсь историями, прославляющими стойкость и смелость защитников Сталинграда.
Главные символы Мамаева кургана
Вы увидите важнейшие композиции памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане: зал Воинской славы, площади Героев и Скорби, Стены-руины и монумент Родина-мать. Я раскрою, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, с какими сложностями столкнулись его создатели, почему целых 10 лет не могли выбрать руководителя авторского коллектива и кто им стал в результате. А также покажу архивные фото периода строительства и военного времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный билет
1470 ₽
Дети до 14 лет
670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", скульптура "Память поколений"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 3410 туристов
Историк и профессиональный гид. Личный интерес и чувство гордости за историю города привели меня к этой деятельности. Если ваша цель узнать интересные факты, проникнуться историей подвига Сталинграда, то нам необходимо встретиться! Я рассказываю о городе увлекательно, ценю живое общение и диалог, который мы можем продолжить на разные темы после экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 397 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
395
4
2
3
–
2
–
1
–
Д
Добромыслова
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Иван очень интересный рассказчик. Экскурсия представляет собой не просто рассказ о событиях, происходящих на Мамаевом кургане,но также, благодаря рассказу Ивана, можно почувствовать всю трагичность и героизм. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Корецкая
Дата посещения: 31 мая 2026
Очень интересно! Иван супер экскурсовод! Много интересных фактов рассказал.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Дата посещения: 7 апр 2026
Отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Очень отличная экскурсия! 💯 % Иван хороший экскурсовод 👍 Рассказывает всё по порядку ОТ и ДО, отвечает на вопросы. 🤔 Объяснил почему так расположены статуи, показал как меняется почетный караул! 🫡
P.S. берите с собой ВОДУ, т. к. восхождение долгое даже на 2 часа!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Николь
Мне очень понравилось знакомство с историей подвига Сталинграда в прочтении экскурсовода Ивана. Бесконечно интересно и приятно слушать, рассказ структурирован и позволяет познакомиться с Мамаевым курганом и проникнуться историей Сталинграда с особым трепетом. Не было никаких клишированных фраз, заученных предложений, монотонной или слишком эмоциональной речи. И при этом чувствовалось огромное уважение экскурсовода к подвигу Сталинграда, что несомненно передалось и участникам экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Отличная экскурсия. Иван-молодец знаток своего дела. Рассказывает очень интересно и увлекательно. Узнали много нового. Огромное ему за это спасибо. Очень рекомендую посетить Мемориал именно с этим гидом, не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Мамаев курган: от первого боя до наших дней»