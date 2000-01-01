Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Что вас ожидает

Путешествие в прошлое

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где происходили ожесточенные бои во время Сталинградской битвы. Я подробно расскажу о тяжелейших и упорных сражениях за «высоту» и поясню, почему удержать Мамаев курган было вопросом жизни и смерти для города. Покажу, где проходила линия фронта, и поделюсь историями, прославляющими стойкость и смелость защитников Сталинграда.

Главные символы Мамаева кургана

Вы увидите важнейшие композиции памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане: зал Воинской славы, площади Героев и Скорби, Стены-руины и монумент Родина-мать. Я раскрою, как выглядел первоначальный проект мемориального комплекса, с какими сложностями столкнулись его создатели, почему целых 10 лет не могли выбрать руководителя авторского коллектива и кто им стал в результате. А также покажу архивные фото периода строительства и военного времени.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.