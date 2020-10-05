3 отзыва оставили туристы

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Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда

Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения

5
3 отзыва
Даниил
Даниил – Гид из Волгограда
Архитектура города — будто годовые кольца, на которых запечатлена городская хроника.

На экскурсии 🧭 я помогу вам прочесть её тайны, расскажу о стилевых особенностях и поделюсь любопытными сюжетами о Волгограде.

Вы увидите здания четырех архитектурных направлений, рассмотрите постройки, от которых не осталось и следа, а еще получите нестандартные снимки города-героя.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда

Что вас ожидает

Хроники Царицына-Сталинграда-Волгограда
От небольшого уездного до лучшего города на всей Нижней Волге — вы поймете, как и почему Царицын проделал этот путь, каковы были экономические и культурные предпосылки для его роста. Вы увидите более 20 архитектурных объектов, раскрывающих этапы становления Волгограда. Я также проведу вас на уникальную улочку, которая невероятным образом объединила в себе все стили царицынской, сталинградской и волгоградской архитектуры. А те памятники, которые оказались уничтожены войной, мы рассмотрим на старинных фотографиях.

Нетуристические тропы
Я покажу вам город 🏙️ с другого ракурса: в прямом и в переносном смысле. Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей. В результате у вас появится не только полноценное представление об архитектурном облике города, но и целая коллекция уникальных и нетипичных фотографий Волгограда на память о прогулке 👣.

Начало и место завершения
🚩 у церкви Иоанна Предтечи
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать еще более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
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3 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Даниил очень подробно и интересно рассказал нам по тематики нашей экскурсии. Доброжелательный и очень интересный рассказчик. Рекомендую к нему обращаться. На ходу много чего интересного добавлял к экскурсии, как факты так и примеры. Здорово. Спасибо большое.
7 сентября 2020
Даниил был нашим первым гидом в Волгограде. Мы сознательно не стали брать серьезную экскурсию, основной темой которой для Волгограда, несомненно, была бы Сталинградская битва. В мысли об этом событии хотелось молча погрузиться на Мамаевом кургане. А маршрут, предложенный Даниилом, нам при выборе экскурсии показался нестандартным для этого города. И мы не ошиблись. Знакомство и последующее общение было легким и, в хорошей степени, даже каким-то свойским. Даниил вначале поведал нам историю города, а потом провёл по проспектам, улицам и переулкам, познакомив с различными образцами архитектуры города от Царицынской, чудом сохранившейся после бомбардировок, до современной; рассказал об интересных фактах, связанных с историческими зданиями. Мы даже совершенно чудесным образом попали в синагогу и рассмотрели ее изнутри. Даниил, кстати, имеет совершенно редкое качество: внимательно выслушать мнения, идеи экскурсантов и обоснованно, уважительно согласиться или нет с ними. Экскурсия была динамичной и нескучной. Ну а молодость, стремление к познанию, любовь к родному городу и интеллигентность, не сомневаюсь, будут только способствовать накоплению багажа знаний Даниила, которые он будет передавать гостям Волгограда. Приезжайте в Волгоград и впитывайте знания и энергию нового поколения, не пожалеете! Даниил, спасибо тебе большое за прогулку и извини, что отзыв получился каким-то высокопарным и торжественным! :)
9 августа 2020
Были на экскурсии "Прошлое в пилястрах:архитектурный облик Волгограда". Экскурсовод Даниил преподнёс прекрасный материал, который познакомил не только с городской архитектурой, но и с историей Волгограда. Слушать было интересно, так как экскурсовод хорошо знает материал, увлечён темой и умеет заинтересовать слушателей. Благодарим Даниила за внимание к экскурсантам, эрудицию и искреннее желание поделиться своими знаниями. Маршрут продуман, интересен и не утомляет. Жаль, что исторические здания находятся в плачевном состоянии. Спасибо, Даниил. Желаем вам удачи!

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