3 отзыва оставили туристы

Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Архитектура Волгограда - это история города в камне. На экскурсии участники узнают о стилевых особенностях и любопытных сюжетах, связанных с городом.
Более 20 объектов раскроют этапы становления Волгограда, а уникальная улочка объединит стили разных эпох. Необычные маршруты подарят коллекцию уникальных фотографий, а памятка туриста поможет в путешествии
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться маршрутом, хотя температура может быть ниже. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и укоротить маршрут.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Архитектурные объекты Волгограда
Уникальная улочка
Описание экскурсии
Хроники Царицына-Сталинграда-Волгограда
От небольшого уездного до лучшего города на всей Нижней Волге — вы поймете, как и почему Царицын проделал этот путь, каковы были экономические и культурные предпосылки для его роста. Вы увидите более 20 архитектурных объектов, раскрывающих этапы становления Волгограда. Я также проведу вас на уникальную улочку, которая невероятным образом объединила в себе все стили царицынской, сталинградской и волгоградской архитектуры. А те памятники, которые оказались уничтожены войной, мы рассмотрим на старинных фотографиях.
Нетуристические тропы
Я покажу вам город с другого ракурса: в прямом и в переносном смысле. Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей. В результате у вас появится не только полноценное представление об архитектурном облике города, но и целая коллекция уникальных и нетипичных фотографий Волгограда на память о прогулке.
Организационные детали
Всем моим участникам экскурсий отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Иоанна Предтечи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 7997 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета читать дальшеуменьшить
исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог.
Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным.
С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
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Сказик
узнали столько интересного про довоенный Волгоград.
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Алла
Интересно было увидеть Волгоград с другой стороны, немного заглянуть в прошлое и разглядеть в нем Сталинград и Царицын. Увидеть купеческие дома и интересные дворики, разные мелочи, которые пройдешь и не читать дальшеуменьшить
разглядишь. Даниил знает все о Волгограде и рассказывает интересно и легко, два часа прошли не заметно. И очень понравились иллюстрации к рассказу, как было раньше, как могло бы быть… Спасибо Даниил, удачи Вам и хороших гостей.
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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Надежда
Даниил, спасибо большое за чудесную экскурсию по Волгограду! Вы позволили нам взглянуть на этот город не только со стороны боевой славы, но и на его первычный статус купеческого города. Показали намного изюминки и тихие уголки, в которых бывают коренные жители! Нам всё очень понравилось. Замечательный город, хорошая погода и яркие впечатления мы забираем с собой навсегда.
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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Виктория
Отличная экскурсия, были приятно удивлены, что город интересен не только свой военной историей. Узнали историю города в довоенное время. По совету Даниила после экскурсии посетили несколько интересных мест. Спасибо Даниилу за отлично проведенное время.
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Елена
Спасибо большое за интересную эскурсию. Даниил прекрасный рассказчик с глубокими знаниями. Два часа пролетели незаметно.
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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О
Олег
Не стандартная экскурсия и интересный рассказчик! С удовольствием провели время. Рекомендуем Даниила в качестве экскурсовода. А данную экскурсию, тем кто хочет узнать больше интересных фактов о великом городе.
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