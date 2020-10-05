3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Хроники Царицына-Сталинграда-Волгограда

От небольшого уездного до лучшего города на всей Нижней Волге — вы поймете, как и почему Царицын проделал этот путь, каковы были экономические и культурные предпосылки для его роста. Вы увидите более 20 архитектурных объектов, раскрывающих этапы становления Волгограда. Я также проведу вас на уникальную улочку, которая невероятным образом объединила в себе все стили царицынской, сталинградской и волгоградской архитектуры. А те памятники, которые оказались уничтожены войной, мы рассмотрим на старинных фотографиях.

Нетуристические тропы

Я покажу вам город 🏙️ с другого ракурса: в прямом и в переносном смысле. Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей. В результате у вас появится не только полноценное представление об архитектурном облике города, но и целая коллекция уникальных и нетипичных фотографий Волгограда на память о прогулке 👣.