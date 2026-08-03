3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться маршрутом, хотя температура может быть ниже. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде и укоротить маршрут.

Архитектура Волгограда - это история города в камне. На экскурсии участники узнают о стилевых особенностях и любопытных сюжетах, связанных с городом. Более 20 объектов раскроют этапы становления Волгограда, а уникальная улочка объединит стили разных эпох. Необычные маршруты подарят коллекцию уникальных фотографий, а памятка туриста поможет в путешествии

Описание экскурсии

Хроники Царицына-Сталинграда-Волгограда

От небольшого уездного до лучшего города на всей Нижней Волге — вы поймете, как и почему Царицын проделал этот путь, каковы были экономические и культурные предпосылки для его роста. Вы увидите более 20 архитектурных объектов, раскрывающих этапы становления Волгограда. Я также проведу вас на уникальную улочку, которая невероятным образом объединила в себе все стили царицынской, сталинградской и волгоградской архитектуры. А те памятники, которые оказались уничтожены войной, мы рассмотрим на старинных фотографиях.

Нетуристические тропы

Я покажу вам город с другого ракурса: в прямом и в переносном смысле. Большая часть маршрута пролегает по улицам, на которые вы никогда бы не наткнулись сами — и пропустили бы ту красоту, которую не видит даже большинство местных жителей. В результате у вас появится не только полноценное представление об архитектурном облике города, но и целая коллекция уникальных и нетипичных фотографий Волгограда на память о прогулке.

Организационные детали

Всем моим участникам экскурсий отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров.