Погуляете по городу-герою Волгограду
Описание тура
Организационные детали
Этот список поможет вам собраться.
Снаряжение:
— Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
— Кроссовки
— Тёплая куртка
— Ветровка
— Кофта
— 1-2 футболки
— Дождевик
— Брюки/джинсы
— Шорты
— Бандана/бейсболка/кепка
— Шапка
— Носки 2-3 пары
— Яркое платье для красивых фото — девушкам
Что взять еще:
— Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания — при необходимости.
— Средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Крем солнцезащитный
— Очки солнцезащитные
— Лёгкое полотенце
Документы:
— Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
— Медицинская страховка — по желанию
Дополнительно:
— Фотоаппарат (видеокамера).
Проживание. В гостинице 1-2* в Элисте (3 ночи), в 2-, 3- и 4-местных номерах.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту
Встречаемся и после завтрака в кафе в сопровождении местного гида отправляемся знакомиться с городом-героем Волгоградом. Посетим такие исторические места, как Мамаев курган, где посмотрим на памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»; дом Павлова, оборона которого во время Великой Отечественной войны продолжалась 58 дней, о чём сегодня напоминает одна из стен здания в следах от пуль и снарядов. Прогуляемся по набережной и полюбуемся живописными берегами Волги.
Пообедав, переедем в Элисту, столицу Калмыкии. Разместимся в отеле и поужинаем в кафе национальной кухни.
Всего за день проедем на автобусе 330 км, пройдём пешком до 10 км.
Любуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по Элисте
Позавтракав, выезжаем к памятнику природы «Тюльпановая степь», где встречается самое большое разнообразие диких тюльпанов всевозможных оттенков. Поучаствуем в культурной программе «Фестиваля тюльпанов», полюбуемся яркими красками и подышим свежим степным воздухом. Затем понаблюдаем за пернатыми на территории, прилегающей к заповеднику «Чёрные земли» — ежегодно древнее реликтовое озеро Маныч-Гудило становится местом обитания краснокнижных птиц: кудрявых и розовых пеликанов, краснозобой казарки, журавлей-красавок.
Посетим памятник природы «Одинокий тополь с каскадом родников» — гигантское дерево растёт посреди степи, вокруг установлены ограда и буддийские ступы. Совершим обход вокруг святынь, покрутим молитвенный барабан-кюрде.
Во второй половине дня побываем в главном буддистском храме республики — Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». А завершим день обзорной экскурсией по Элисте.
Всего за день проедем на автобусе 80 км, пройдём пешком до 15 км.
Катание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексе
Сегодня утром вас ждёт яркий опыт и заряд положительных эмоций — едем смотреть и по желанию кататься на двугорбых верблюдах-бактрианах, «кораблях пустыни». После отправимся в заказник «Меклетинский» заповедника «Чёрные земли», где пройдём по экологическому маршруту. Увидим кусочек пустыни прямо посреди степи — «поющие барханы». Посмотрим на уникальное розовое солёное озеро с целебной сероводородной грязью и источник с горящей серной водой.
Затем побываем в туристическом комплексе «Адык — страна Бумба», где вас ждёт увлекательная программа с экскурсией в юрте, стрельбой из лука, метанием аркана и катанием на верблюдах.
Всего за день проедем на автобусе 350 км, пройдём пешком до 10 км.
Свободное время, возвращение в Волгоград
В этот день утром запланировано свободное время: можно встать пораньше и пройтись по лавочкам с национальными сувенирами. После позднего завтрака едем обратно в Волгоград. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 20:00.
Всего на автобусе проедем 310 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Волгоград - Элиста - Волгоград
- Все переезды по территории Калмыкии
- Проживание в гостинице в Элисте
- Завтраки
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
- Оплата пребывания в заказнике «Меклетинский»
- Сопровождение инструктором и местными гидами-экскурсоводами с 1-го по 3-й день тура
- Групповая аптечка
- Консультация по покупке билетов (по запросу)
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Перелёт в Волгоград и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии и развлечения вне программы
- Страховка от несчастного случая