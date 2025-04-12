Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии

Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Едем в край, где переплелись кочевой образ жизни и буддизм, а в пейзажах преобладают степи и пустыни. Вы поучаствуете в ежегодном «Фестивале тюльпанов» и полюбуетесь незабываемым многоцветием.

Погуляете по городу-герою Волгограду
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и узнаете историю его строений и памятников, познакомитесь с достопримечательностями Элисты.

Мы понаблюдаем за птицами, которые прилетают на озеро Маныч-Гудило, увидим верблюдов и пройдём по экомаршруту в заповедном заказнике, где вас ждёт розовое озеро, «горящий» метановый источник и «поющие барханы». Желающие смогут попробовать знаменитый солёный чай и другие национальные угощения.

Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Из тюльпанов ковёр по весне: природные и культурные богатства Калмыкии
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Этот список поможет вам собраться.
Снаряжение:
— Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
— Кроссовки
— Тёплая куртка
— Ветровка
— Кофта
— 1-2 футболки
— Дождевик
— Брюки/джинсы
— Шорты
— Бандана/бейсболка/кепка
— Шапка
— Носки 2-3 пары
— Яркое платье для красивых фото — девушкам
Что взять еще:
— Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания — при необходимости.
— Средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Крем солнцезащитный
— Очки солнцезащитные
— Лёгкое полотенце
Документы:
— Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
— Медицинская страховка — по желанию
Дополнительно:
— Фотоаппарат (видеокамера).

Проживание. В гостинице 1-2* в Элисте (3 ночи), в 2-, 3- и 4-местных номерах.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту

Встречаемся и после завтрака в кафе в сопровождении местного гида отправляемся знакомиться с городом-героем Волгоградом. Посетим такие исторические места, как Мамаев курган, где посмотрим на памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»; дом Павлова, оборона которого во время Великой Отечественной войны продолжалась 58 дней, о чём сегодня напоминает одна из стен здания в следах от пуль и снарядов. Прогуляемся по набережной и полюбуемся живописными берегами Волги.

Пообедав, переедем в Элисту, столицу Калмыкии. Разместимся в отеле и поужинаем в кафе национальной кухни.

Всего за день проедем на автобусе 330 км, пройдём пешком до 10 км.

Экскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуЭкскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуЭкскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуЭкскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуЭкскурсия по Волгограду, переезд в ЭлистуЭкскурсия по Волгограду, переезд в Элисту
2 день

Любуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по Элисте

Позавтракав, выезжаем к памятнику природы «Тюльпановая степь», где встречается самое большое разнообразие диких тюльпанов всевозможных оттенков. Поучаствуем в культурной программе «Фестиваля тюльпанов», полюбуемся яркими красками и подышим свежим степным воздухом. Затем понаблюдаем за пернатыми на территории, прилегающей к заповеднику «Чёрные земли» — ежегодно древнее реликтовое озеро Маныч-Гудило становится местом обитания краснокнижных птиц: кудрявых и розовых пеликанов, краснозобой казарки, журавлей-красавок.

Посетим памятник природы «Одинокий тополь с каскадом родников» — гигантское дерево растёт посреди степи, вокруг установлены ограда и буддийские ступы. Совершим обход вокруг святынь, покрутим молитвенный барабан-кюрде.

Во второй половине дня побываем в главном буддистском храме республики — Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». А завершим день обзорной экскурсией по Элисте.

Всего за день проедем на автобусе 80 км, пройдём пешком до 15 км.

Любуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по ЭлистеЛюбуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по Элисте
3 день

Катание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексе

Сегодня утром вас ждёт яркий опыт и заряд положительных эмоций — едем смотреть и по желанию кататься на двугорбых верблюдах-бактрианах, «кораблях пустыни». После отправимся в заказник «Меклетинский» заповедника «Чёрные земли», где пройдём по экологическому маршруту. Увидим кусочек пустыни прямо посреди степи — «поющие барханы». Посмотрим на уникальное розовое солёное озеро с целебной сероводородной грязью и источник с горящей серной водой.

Затем побываем в туристическом комплексе «Адык — страна Бумба», где вас ждёт увлекательная программа с экскурсией в юрте, стрельбой из лука, метанием аркана и катанием на верблюдах.

Всего за день проедем на автобусе 350 км, пройдём пешком до 10 км.

Катание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексеКатание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексеКатание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексеКатание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексе
4 день

Свободное время, возвращение в Волгоград

В этот день утром запланировано свободное время: можно встать пораньше и пройтись по лавочкам с национальными сувенирами. После позднего завтрака едем обратно в Волгоград. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 20:00.

Всего на автобусе проедем 310 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Волгоград - Элиста - Волгоград
  • Все переезды по территории Калмыкии
  • Проживание в гостинице в Элисте
  • Завтраки
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Оплата пребывания в заказнике «Меклетинский»
  • Сопровождение инструктором и местными гидами-экскурсоводами с 1-го по 3-й день тура
  • Групповая аптечка
  • Консультация по покупке билетов (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Перелёт в Волгоград и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и развлечения вне программы
  • Страховка от несчастного случая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00
Завершение: Волгоград, вторая половина дня. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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