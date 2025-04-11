6 дней
Заповедные земли, буддийские святыни, сакральные уголки: тур-погружение в калмыцкую культуру
Услышать легенды о божествах и монахах, встретить рассвет у священного тополя и отыскать тюльпаны
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 18:00
11 апр в 18:00
12 апр в 18:00
40 440₽ за человека
4 дня
В Волгоград всей семьёй: прошлое и настоящее, культура и история
Прикоснуться к великим событиям, побывать на спектакле и в планетарии и прокатиться на метротраме
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 16:52. Если вы приезжаете д...
2 мар в 16:52
2 мая в 16:52
22 354₽ за человека
6 дней
Цветущая Калмыкия и Баскунчак: море тюльпанов и пустыня, розовые озёра и гора Большое Богдо
Увидеть, как горит вода, полюбоваться разноцветными тюльпанами и ирисами и погулять по Астрахани
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, прибытие не позднее 9:30
13 апр в 09:30
73 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «История и архитектура»
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