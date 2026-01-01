Их святыни разбросаны не только по Калмыкии: например, в Астраханской области находятся сакральные озеро Баскунчак и гора Большое Богдо,
Описание тура
Организационные детали
Возможна организация тура с включёнными входными билетами, завтраками и обедами. В этом случае стоимость составляет: при 2-местном размещении — 47 190 ₽, при 1-местном — 55 250 ₽.
Программа тура по дням
Переезд в Ахтубинск
Встретимся у ж/д вокзала Волгограда и поедем в Ахтубинск (150 км). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Калмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курган
Поедем в Богдинско-Баскунчакский заповедник, чтобы исследовать сакральные места калмыков. Поднимемся на гору Большое Богдо, поговорим о флоре и фауне, с высоты осмотрим окрестности, узнаем, кто такой Белый старец. Спустимся в природную пещеру. Внизу прохладно, понадобятся налобный фонарик и перчатки.
Прогуляемся у озера Баскунчак, желающие смогут окунуться. Рассмотрим узоры на дне, созданные кристаллами соли.
Вернёмся в Волгоград (210 км). Остановимся у Мамаева кургана, который производит особое впечатление в вечерней подсветке, и поднимемся к скульптуре «Родина-мать зовёт!». Поздним вечером прибудем в отель.
Природные богатства Калмыкии
Ранним утром направимся в Элисту и к обеду приедем в гостиницу, оставим вещи. Продолжим путешествие у берегов озера Маныч-Гудило: полюбуемся дикими местами и понаблюдаем за птичьими колониями (лучше взять бинокль). Поговорим о том, как возникло название и почему местные жители считали, что тут живут шумные духи.
Переместимся на другую точку, чтобы насладиться уходящим за горизонт цветочным ковром: в это время года поля усыпаны краснокнижными тюльпанами — невероятно красиво!
Знакомство с Элистой
Начнём прогулку по столице: увидим Золотую арку, пагоду Семи Дней, фонтан «Три лотоса», поговорим о буддизме. Заглянем в Золотую обитель Будды Шакьямуни, обойдём вокруг хурула и рассмотрим внутреннее убранство.
Познакомимся с обрядами, уличными скульптурами, молитвенными барабанами храма Сякюсн-Сюме и посетим Город шахмат. Отправимся в Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, занимающий юрту: послушаем о народе Калмыкии, музыке и танцах, выпьем чаю, получим благословение монахов на особой бумаге с печатями. Желающие смогут отведать традиционных блюд за ужином.
В 17:00 отправимся на концерт к джангарчи (исполнителю эпоса с помощью горлового пения) за доплату. Певец может отменить программу по личным причинам.
Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»
В первой половине дня сходим в музей им. Пальмова. Коллекции показывают, какие народы живут в Калмыкии, как происходило освоение степей, почему столица появилась именно на этом месте. Часть экспонатов посвящена традициям, религии, военной истории, депортации 1940-х годов.
Далее — путешествие по заповеднику «Чёрные земли». Мы узнаем, как калмыки ведут хозяйство в пустыне, полюбуемся розовым озером Колтан-Нур, пройдём по барханам и понаблюдаем, как горит вода.
Рассвет в священном месте, мастерская художницы
Ещё затемно прибудем на склон хребта Хамур, чтобы встретить рассвет в священном месте — у Одинокого тополя, с которым связана интересная легенда о буддийском монахе.
К завтраку вернёмся в отель, освободим номера и посетим мастерскую калмыцкой художницы Халги. На обратном пути в Волгоград поговорим о самых значимых локациях этих земель и остановимся у памятника Велимиру Хлебникову и церкви Никиты Мученика. По прибытии доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное (без питания и входных билетов)
|57 990 ₽
|1-местное (без питания и входных билетов)
|77 440 ₽
|2-местное (с завтраками, обедами, входными билетами)
|69 740 ₽
|1-местное (с завтраками, обедами, входными билетами)
|89 190 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы от ж/д вокзала и до аэропорта или ж/д вокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты в Волгоград и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта, если время прибытия/отправления отличается от заявленного
- 4 обеда (1 с дегустацией блюд национальной кухни) - 3650 ₽
- Остальное питание
- Концерт джангарчи Владимира Каруева - 1000 ₽
- Экскурсия по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику - 900 ₽
- Посещение пещеры в заповеднике - 300 ₽
- Поездка на тюльпанные поля у озера Маныч-Гудило - 1250 ₽
- Билет в музей им. Пальмова с экскурсией - 350 ₽
- Посещение Музея ойрат-монгольской кочевой культуры с программой - 600 ₽
- Пожертвование в Золотой обители Будды Шакьямуни - 150 ₽ (оплачивается на месте)
- Путешествие по заповеднику «Чёрные земли» (с посещением нескольких локаций и катанием на верблюдах) - 2000 ₽
- Аренда радиооборудования - 900 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - 8560 ₽
- Возможна организация тура с включёнными входными билетами, завтраками и обедами. В этом случае стоимость составляет: при 2-местном размещении - 67 740 ₽, при 1-местном - 87 190 ₽