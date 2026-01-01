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Сакральная Калмыкия: заповедные земли, буддийские святыни и погружение в культуру

Послушать легенды, встретить рассвет у священного тополя, познакомиться с Элистой и найти тюльпаны
Едем знакомиться с историей, традициями и верованиями бывшего кочевого народа — калмыков.

Их святыни разбросаны не только по Калмыкии: например, в Астраханской области находятся сакральные озеро Баскунчак и гора Большое Богдо,
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где живёт главное божество — Белый старец.

Мы ненадолго заедем туда и к Мамаеву кургану в Волгограде, а большую часть тура посвятим самой республике.

Понаблюдаем за обитателями заповедных земель, обойдём главные храмы Элисты, встретим рассвет у Одинокого тополя, где традиционно проводят религиозные обряды.

И, если повезёт, полюбуемся цветущим ковром краснокнижных тюльпанов, которые каждый апрель распускают бутоны всех цветов.

Сакральная Калмыкия: заповедные земли, буддийские святыни и погружение в культуру
Сакральная Калмыкия: заповедные земли, буддийские святыни и погружение в культуру
Сакральная Калмыкия: заповедные земли, буддийские святыни и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

Возможна организация тура с включёнными входными билетами, завтраками и обедами. В этом случае стоимость составляет: при 2-местном размещении — 47 190 ₽, при 1-местном — 55 250 ₽.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Ахтубинск

Встретимся у ж/д вокзала Волгограда и поедем в Ахтубинск (150 км). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

2 день

Калмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курган

Поедем в Богдинско-Баскунчакский заповедник, чтобы исследовать сакральные места калмыков. Поднимемся на гору Большое Богдо, поговорим о флоре и фауне, с высоты осмотрим окрестности, узнаем, кто такой Белый старец. Спустимся в природную пещеру. Внизу прохладно, понадобятся налобный фонарик и перчатки.

Прогуляемся у озера Баскунчак, желающие смогут окунуться. Рассмотрим узоры на дне, созданные кристаллами соли.

Вернёмся в Волгоград (210 км). Остановимся у Мамаева кургана, который производит особое впечатление в вечерней подсветке, и поднимемся к скульптуре «Родина-мать зовёт!». Поздним вечером прибудем в отель.

Калмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курганКалмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курганКалмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курганКалмыцкие святыни - гора Большое Богдо и озеро Баскунчак; Мамаев курган
3 день

Природные богатства Калмыкии

Ранним утром направимся в Элисту и к обеду приедем в гостиницу, оставим вещи. Продолжим путешествие у берегов озера Маныч-Гудило: полюбуемся дикими местами и понаблюдаем за птичьими колониями (лучше взять бинокль). Поговорим о том, как возникло название и почему местные жители считали, что тут живут шумные духи.

Переместимся на другую точку, чтобы насладиться уходящим за горизонт цветочным ковром: в это время года поля усыпаны краснокнижными тюльпанами — невероятно красиво!

Природные богатства КалмыкииПриродные богатства КалмыкииПриродные богатства КалмыкииПриродные богатства Калмыкии
4 день

Знакомство с Элистой

Начнём прогулку по столице: увидим Золотую арку, пагоду Семи Дней, фонтан «Три лотоса», поговорим о буддизме. Заглянем в Золотую обитель Будды Шакьямуни, обойдём вокруг хурула и рассмотрим внутреннее убранство.

Познакомимся с обрядами, уличными скульптурами, молитвенными барабанами храма Сякюсн-Сюме и посетим Город шахмат. Отправимся в Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, занимающий юрту: послушаем о народе Калмыкии, музыке и танцах, выпьем чаю, получим благословение монахов на особой бумаге с печатями. Желающие смогут отведать традиционных блюд за ужином.

В 17:00 отправимся на концерт к джангарчи (исполнителю эпоса с помощью горлового пения) за доплату. Певец может отменить программу по личным причинам.

Знакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с ЭлистойЗнакомство с Элистой
5 день

Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»

В первой половине дня сходим в музей им. Пальмова. Коллекции показывают, какие народы живут в Калмыкии, как происходило освоение степей, почему столица появилась именно на этом месте. Часть экспонатов посвящена традициям, религии, военной истории, депортации 1940-х годов.

Далее — путешествие по заповеднику «Чёрные земли». Мы узнаем, как калмыки ведут хозяйство в пустыне, полюбуемся розовым озером Колтан-Нур, пройдём по барханам и понаблюдаем, как горит вода.

Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»Музейные коллекции, приключение в «Чёрных землях»
6 день

Рассвет в священном месте, мастерская художницы

Ещё затемно прибудем на склон хребта Хамур, чтобы встретить рассвет в священном месте — у Одинокого тополя, с которым связана интересная легенда о буддийском монахе.

К завтраку вернёмся в отель, освободим номера и посетим мастерскую калмыцкой художницы Халги. На обратном пути в Волгоград поговорим о самых значимых локациях этих земель и остановимся у памятника Велимиру Хлебникову и церкви Никиты Мученика. По прибытии доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу.

Рассвет в священном месте, мастерская художницыРассвет в священном месте, мастерская художницыРассвет в священном месте, мастерская художницыРассвет в священном месте, мастерская художницы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное (без питания и входных билетов)57 990 ₽
1-местное (без питания и входных билетов)77 440 ₽
2-местное (с завтраками, обедами, входными билетами)69 740 ₽
1-местное (с завтраками, обедами, входными билетами)89 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от ж/д вокзала и до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты в Волгоград и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта, если время прибытия/отправления отличается от заявленного
  • 4 обеда (1 с дегустацией блюд национальной кухни) - 3650 ₽
  • Остальное питание
  • Концерт джангарчи Владимира Каруева - 1000 ₽
  • Экскурсия по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику - 900 ₽
  • Посещение пещеры в заповеднике - 300 ₽
  • Поездка на тюльпанные поля у озера Маныч-Гудило - 1250 ₽
  • Билет в музей им. Пальмова с экскурсией - 350 ₽
  • Посещение Музея ойрат-монгольской кочевой культуры с программой - 600 ₽
  • Пожертвование в Золотой обители Будды Шакьямуни - 150 ₽ (оплачивается на месте)
  • Путешествие по заповеднику «Чёрные земли» (с посещением нескольких локаций и катанием на верблюдах) - 2000 ₽
  • Аренда радиооборудования - 900 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - 8560 ₽
  • Возможна организация тура с включёнными входными билетами, завтраками и обедами. В этом случае стоимость составляет: при 2-местном размещении - 67 740 ₽, при 1-местном - 87 190 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 18:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Волгограда, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5210 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Тур входит в следующие категории Волгограда

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