Поедем в Богдинско-Баскунчакский заповедник, чтобы исследовать сакральные места калмыков. Поднимемся на гору Большое Богдо, поговорим о флоре и фауне, с высоты осмотрим окрестности, узнаем, кто такой Белый старец. Спустимся в природную пещеру. Внизу прохладно, понадобятся налобный фонарик и перчатки.

Прогуляемся у озера Баскунчак, желающие смогут окунуться. Рассмотрим узоры на дне, созданные кристаллами соли.

Вернёмся в Волгоград (210 км). Остановимся у Мамаева кургана, который производит особое впечатление в вечерней подсветке, и поднимемся к скульптуре «Родина-мать зовёт!». Поздним вечером прибудем в отель.