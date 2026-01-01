В Элисту из Волгограда на автобусе: вальс тюльпанов, этнопрограмма, мастер-классы и «страна Бумба»
Увидеть цветущие поля, приобщиться к культуре, побывать на Розовом озере и посетить Мамаев курган
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40
«А ещё посетите храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», попробуете национальную кухню и совершите обряд подношения небу, земле и пространству»
9 апр в 07:40
13 апр в 07:40
30 800 ₽ за человека
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
«Заглянем в самый большой буддистский храм России — Золотую обитель Будды Шакьямуни, возведение которой благословил сам Далай-лама»
4 апр в 07:40
11 апр в 07:40
17 600 ₽ за человека
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
«Приглашаем познакомиться с Калмыкией — краем буддийских храмов, кочевых народов и бескрайних степей»
2 апр в 09:15
9 апр в 09:15
43 098 ₽ за человека
