Приглашаю вас на увлекательный мастер-класс для взрослых и детей по созданию изделий в технике макраме.
Вы познакомитесь с базовыми узлами и техниками, создадите чудесные панно или сумки и погрузитесь в творческую медитацию.
Описание мастер-класса
Мастер-класс проходит в уютной мастерской, расположенной в исторической части города.
Вы выберете, что хотите сплести: панно, подвесы или сумку.
Я предоставлю качественные инструменты и материалы, покажу, как выполнить тот или иной узелок, буду помогать и направлять на всех этапах работы.
Расскажу историю возникновения техники макраме, а после практикума угощу чаем.
Организационные детали
- Возраст участников от 7 лет
- Изделия можно забрать сразу после мастер-класса
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Заречье
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — дизайнер вязаных и плетеных изделий, создатель бренда и творческой мастерской с 2023 года. Представляла наш город на подиумах в Череповце, Санкт-Петербурге, Вологде. В 2024 и 2025 годах мои коллекции заняли призовые места. С 2025 года начала делиться опытом и проводить мастер-классы и творческие курсы.
