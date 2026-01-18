Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
24 янв в 08:30
25 янв в 08:00
15 000 ₽ за экскурсию
