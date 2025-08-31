Мои заказы

Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Вологде

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для взрослых» в Вологде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
1 час
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Начало: У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
12 дек в 16:00
13 дек в 17:00
1200 ₽ за человека
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
1.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: На ул. Чернышевского
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Другая Вологда: Заречье
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лебедев
    31 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Дата посещения: 30 августа 2025
    Все было супер! Дочь в восторге! Да и мы, взрослые, узнали много нового.
    Например, если хотите узнать, что значит поговорка "Мели Емеля, твоя неделя", вам точно на этот мастер-класс!
  • О
    Ольга
    23 ноября 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Очень необычная экскурсия-погружение! Именно такие оставляют самые яркие впечатления🙂Однозначно рекомендую!
    Единственный момент, который хочу отметить: оптимальное количество участников-3-4 человека. Нас было пятеро и было тесновато.
  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал,
    но научить пока не очень получается, много разговоров на отвлеченные темы. Нужна хорошая программа, отработанный материл и придерживаться его.

    Не очень повезло с погодой, было прохладно, в сарайчике, где сам мастер-класс зимой будет очень холодно, он совсем для этого не предназначен. И очень хотелось бы обратить внимание, что просто необходимо сделать дорогу, потому что грязь была и дождь пошел, а у туристов не всегда много сменной обуви. Ну и в целом, это сервис, поэтому нужно такие вещи предусматривать.
    Барашка и кролик замечательные:)

  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Чудесно и очень познавательно!
    Ходили семьей - 2 взрослых, подросток 17 лет и ребенок 10 лет, всем было интересно и любопытно, узнали нового, намололи муки. Спасибо Алексею за увлекательный рассказ!
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
    Спасибо большое 🤗
  • А
    Алиса
    1 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
    Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
  • М
    Мария
    31 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
    настоящей живой
    овцы, дальше вычесывали шерсть и плели кудель (как в сказке у бабы яги). все очень атмосферно, взаправду и получили настоящую нить. очень здорово придумано! в процессе можно было гладить живого кролика. С детьми обязательно рекомендую! сын очень проникся

    сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
  • И
    Ирина
    19 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых
    можно покормить) и кролик. Овечку подстригли, шерсть прочесали, попробовали себя в качестве пряльщицы на разных прялках. Будет классно всем - и взрослым и детям!

  • Ц
    Царева
    18 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Евгения отличный рассказчик и учитель.
    Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
    Мы сначала покормили и
    погладили овечку, потом немного состригли с неё шерсти для нашего урока, затем эту шесть приготовили для прядения и только после этого подошли к прялке.
    При этом я узнавала много новых и интересных деталей о самом процессе и истории ремесла.
    Мастер-класс будет интересен и взрослым, и детям.
    Спасибо за чудесный вечер!

  • Е
    Евгения
    13 октября 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    13-го октября были на чудесном мастер-классе "По сусекам поскрести - по амбарам помести" с Алексеем. Познакомились с особенностями работы русских
    мельниц, узнали, как крестьяне покупали свои личные жернова и перемалывали зерно, сами попробовали это сделать и забрали с собой муку собственного производства. Поняли, что это тяжелый труд, к которому привлекали детей, начиная с семи лет. Было интересно и необычно! Спасибо Алексею!

    13-го октября были на чудесном мастер-классе "По сусекам поскрести - по амбарам помести" с Алексеем. Познакомились с особенностями работы русских
  • В
    Виктория
    17 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Спасибо огромное Алексею за безумно интересный познавательный мастер-класс по приготовлению муки по старинной традиции. Детям и взрослым очень понравилось, мука
    получилась очень вкусная, свежая, ароматная. Такой в магазине не найти. Кроме того, благодарим за прогулку по монастырю. Вы великолепный рассказчик, браво!

  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Мастер класс заинтересовал необычным форматом и ожидания оправдались-было интересно. Дети увидели и лично поучаствовали в работе мельницы, узнали много интересного. Из намолотой муки на завтрак приготовили замечательные блины
    Мастер класс заинтересовал необычным форматом и ожидания оправдались-было интересно. Дети увидели и лично поучаствовали в работе
  • J
    Jane
    11 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отличный мастер-класс, очень живой и вовлекающий! Ведущий здорово поддерживает общение, отвечает на вопросы, добавляет динамики. Одна из лучших экскурсий, на
    которых мы побывали. С удовольствием рекомендуем друзьям. Приехали домой - испекли небольшие «хлебы» с чесночным маслом) Колобка не сдюжили, так как я очень погружена в тему готовки, и колобок мне показалось - будет сложно лично для меня) Мы очень довольны! Спасибо!

    Отличный мастер-класс, очень живой и вовлекающий! Ведущий здорово поддерживает общение, отвечает на вопросы, добавляет динамики. Одна из лучших экскурсий, на
  • А
    Анна
    7 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Были на этом мастер-классе после посещения музея Семенково, где изучали настоящие ветряные мельницы. Поэтому ожидали у Алексея чего-то похожего. На
    деле - маленькая ручная мельница (два старинных жернова), которые крутятся вручную, в небольшой уличной постройке. Рассказ был интересным, мука получилась, но вместо заявленного 1 часа всё уложилось в 40 минут. В описании упомянуты косой аршин, фунт и т. д., однако в нашем мероприятии про меры длины речи почти не было - просто показали старинные гири и весы. Из животных была только овечка на привязи.
    Для 6-7 лет такой формат вполне подойдет, но вот взрослым и всем кто старше 1 класса - недостаточно, конечно

  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Очень рады, что после экскурсии по Спасо-Прилуцкому монастырю, мы решили отправиться вместе с Алексеем на мельницу - и увлекательный рассказ
    послушали, и много нового узнали по русской истории, и овечку покормили, и с гусями поговорили, и муки на свой колобок намололи собственноручно! Очень рекомендуем всем, кто хочет душевно и познавательно провести время в Вологде!

  • А
    Антон
    26 июля 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Великолепно. Алексей прекрасный рассказчик, эрудит и профессионал. Интереснейшее времяпровождение! Спасибо!
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Экскурсия 10/10. Были с детьми 8, 12 и 15 лет. Но и взрослым было очень интересно. Автор мастер-класса увлекает и вовлекает. Очень легко, живо, информативно, дружелюбно и весело
  • Н
    Наталия
    8 июля 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Очень интересная программа. Дает возможность перенестись в прошлое, оказаться на мельнице и своими руками создать для себя муку. Алексей -
    замечательный рассказчик, его речь наполнена пословицами, поговорками и фразеологизмами. Он даёт понятное объяснение этимологии этих оборотов речи. И все это не отрываясь от основного дела - помола муки. Унесли пакетик муки с собой, дети с нетерпением ждут, когда будем печь. Алексей, спасибо огромное.

    Очень интересная программа. Дает возможность перенестись в прошлое, оказаться на мельнице и своими руками создать для себя муку. Алексей -
  • А
    Антон
    4 июля 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Алексей очень интересно рассказывает, много знает, было очень интересно слушать. Нам понравилось
    Алексей очень интересно рассказывает, много знает, было очень интересно слушать. Нам понравилось
  • А
    Анастасия
    30 июня 2025
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Экскурсия началась вовремя, Алексей прекрасный рассказчик! Овечка прелесть, гуси молодцы:)
    Сходите обязательно, попробовать крестьянский труд, покрутить жернова, которым 200 лет, интересный опыт.

