Вологда славится старинными деревянными домами и резными палисадами — вы обязательно их увидите. Но не только! Вместе мы посетим главные площади города, погуляем по набережной, рассмотрим купеческие дома, необычные памятники и арт-объекты. Я расскажу, как развивалась Вологда и с какими известными людьми она связана.

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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места города

На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды. На Кремлёвской площади мы обсудим эпоху Ивана Грозного: Вологда тогда должна была стать столицей опричных земель, но этого не произошло. А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла».

Вологда вчера и сегодня

Вы увидите старинный дом купцов Гутманов, где ночевал первый российский император Пётр I. Я расскажу, как изменился город во времена его правления. На площади Революции мы поговорим о Вологде 19 века: местных традициях, торговле, утраченных гостиницах и храмах. Расскажу я и о том, чем город живёт сегодня. А завершит экскурсию лирическая нота — стихотворение местного писателя и поэта Варлама Шаламова.

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем автомобиле).