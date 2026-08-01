Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Вологда - город с богатым историческим наследием, где каждый камень хранит память о прошлом. Эта экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие по знаковым местам города.
Вы увидите уникальные деревянные дома с читать дальшеуменьшить
резными палисадами, которые являются визитной карточкой Вологды.
Мы пройдемся по главным площадям, погуляем вдоль набережной, рассмотрим купеческие дома, необычные памятники и арт-объекты.
Вам будет рассказано о развитии города, его роли в истории России и связях с известными историческими личностями.
Откройте для себя Вологду не только как музей под открытым небом, но и как живой город с богатым культурным наследием и уникальной атмосферой.
Экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а глубокое погружение в историю и культуру Вологды, позволяя по-новому взглянуть на знакомые места и открыть для себя множество интересных фактов
📜 Интересные рассказы о прошлом и настоящем Вологды
🚗 Возможность автопешеходного формата
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Вологде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками по набережной и историческим кварталам. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, Вологда приобретает особый шарм, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Памятник монаху Герасиму
Кремлёвская площадь
Памятник Батюшкову
Музей кружева
Арт-объект «Бочонок вологодского масла»
Дом купцов Гутманов
Площадь Революции
Описание экскурсии
Знаковые места города
На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды. На Кремлёвской площади мы обсудим эпоху Ивана Грозного: Вологда тогда должна была стать столицей опричных земель, но этого не произошло. А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла».
Вологда вчера и сегодня
Мы прогуляемся по кварталу старинных домов и я расскажу о деревянном зодчестве. На площади Революции поговорим о Вологде 19 века: местных традициях, торговле, утраченных гостиницах и храмах. Расскажу я и о том, чем город живёт сегодня. А завершит экскурсию лирическая нота — стихотворение местного писателя и поэта Варлама Шаламова.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Я — коренная вологжанка, профессиональный историк и потомственный экскурсовод. Моя мама руководит экскурсионным отделом Вологодского музея-заповедника. Экскурсии по любимому городу провожу с 2006 года, имею 12-летний опыт работы в Музее кружева и аккредитацию гида. Жду вас в нашем прекрасном старинном городе.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
5
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Экскурсия очень понравилась! Катерина интересно и понятно рассказала многое и про историю, и про современную жизнь города. Даже создалось ощущение, что это и не экскурсия вовсе, а просто тебя по городу водит твой давний знакомый)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
Екатерина провела для нашей семьи обзорную экскурсию по Вологде. Было интересно и содержательно. Прошли по ключевым достопримечательностям с кратким экскурсом в историю. Формат отлично подходит для путешественников, кто хочет получить основную информацию о городе и достопримечательностях, чтобы после экскурсии самостоятельно наслаждаться прогулкой, но уже со знанием и пониманием.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
Интересно, легко, без перегрузки «тяжелым» материалом, но с акцентом на важные исторические факты. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Екатерина познакомила со всеми основными достопримечательностями города, рассказала много интересного и об истории города и о том, чем живет город сейчас. Нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Катерина, спасибо большое за проведённую для нас экскурсию, девчонки до сих пор вспоминают и просятся ещё в Вологду
Вам был полезен этот отзыв?
Аня
Были проездом в Вологде очень много раз. Но никогда не останавливались и не посещали ее как туристы. Наконец-то решили уделить этому красивому городу время. В качестве экскурсовода выбрали Катерину. Экскурсией остались читать дальшеуменьшить
довольны! Отлично провели время: прошлись по уютным улочкам, узнали об истории города, судьбе старинных зданий, о знаменитых уроженцах Вологды. Получили много советов для дальнейшей самостоятельной прогулки (выставки, общепит, сувениры, ближайшие события и праздники города).
Катерина с удовольствием отвечала на наши вопросы, поддерживала беседу, дополняла свой рассказ архивными фотографиями. Рекомендуем!