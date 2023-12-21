Вологда сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия в Вологде

Посетить главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом

Вологда славится старинными деревянными домами и резными палисадами — вы обязательно их увидите.

Но не только! Вместе мы посетим главные площади города, погуляем по набережной, рассмотрим купеческие дома, необычные памятники и арт-объекты. Я расскажу, как развивалась Вологда и с какими известными людьми она связана.
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Вологда сквозь столетия
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места города

На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды. На Кремлёвской площади мы обсудим эпоху Ивана Грозного: Вологда тогда должна была стать столицей опричных земель, но этого не произошло. А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла».

Вологда вчера и сегодня

Вы увидите старинный дом купцов Гутманов, где ночевал первый российский император Пётр I. Я расскажу, как изменился город во времена его правления. На площади Революции мы поговорим о Вологде 19 века: местных традициях, торговле, утраченных гостиницах и храмах. Расскажу я и о том, чем город живёт сегодня. А завершит экскурсию лирическая нота — стихотворение местного писателя и поэта Варлама Шаламова.

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем автомобиле).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вологды

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеНабережнаяПопулярные местаПлощадь РеволюцииВологодский КремльМузей КружеваМузеиЦентр ремёсел «Резной Палисад»Для студентовСамое главное

Похожие туры из Вологды

Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Популярное предложение
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города
на площади Революции
24 дек
27 дек
29 дек
7 янв
4 560 за всё до 10 чел.
Уютная Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
226 отзывов
Уютная Вологда
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Верхний посад
Сегодня
Завтра
25 дек
26 дек
3 900 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Вологда
Посетить главные места старинного города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
27002 160 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ