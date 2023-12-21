Посетить главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Но не только! Вместе мы посетим главные площади города, погуляем по набережной, рассмотрим купеческие дома, необычные памятники и арт-объекты. Я расскажу, как развивалась Вологда и с какими известными людьми она связана.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Знаковые места города
На набережной реки, в честь которой город получил название, я покажу памятник монаху Герасиму и поделюсь историей появления Вологды. На Кремлёвской площади мы обсудим эпоху Ивана Грозного: Вологда тогда должна была стать столицей опричных земель, но этого не произошло. А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла».
Вологда вчера и сегодня
Вы увидите старинный дом купцов Гутманов, где ночевал первый российский император Пётр I. Я расскажу, как изменился город во времена его правления. На площади Революции мы поговорим о Вологде 19 века: местных традициях, торговле, утраченных гостиницах и храмах. Расскажу я и о том, чем город живёт сегодня. А завершит экскурсию лирическая нота — стихотворение местного писателя и поэта Варлама Шаламова.
Организационные детали
По запросу можно провести экскурсию в автопешеходном формате (на вашем автомобиле).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Маяковского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.