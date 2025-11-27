Музей «Дом с добром» в Вологде

В музее «Дом с добром» в Вологде посетители смогут погрузиться в атмосферу прошлых веков. Экскурсия включает посещение крестьянской избы, мещанско-купеческих покоев и советских комнат. Особое внимание уделяется деталям: старинная мебель,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Погружение в атмосферу прошлого
- 🔍 Тайны купца Коковашина
- 🎥 Фильм о Вологде
- 🛋 Роскошные купеческие покои
- 📚 Советская коммуналка
- 👗 Вологодский модерн
Что можно увидеть
- Крестьянская изба
- Мещанско-купеческие покои
- Вологодский модерн
- Советские комнаты
- Кинокомната впечатлений
Описание экскурсии
Вы прикоснётесь к старинным вещам, увидите лица прошлых эпох и ощутите дух того времени. Эта экскурсия заставит задуматься, что объединяет нас с предками, а где наши пути разошлись за последние сто лет. Каждая комната раскрывает красоту и самобытность русского убранства.
Итак, вы увидите:
- Крестьянскую избу середины 19 века. Здесь — печь, красный угол, лавки, поставец и много северных узоров. Особое внимание уделим бане, где не только мылись, но и гадали, и рожали
- Мещанско-купеческие покои, которые оформлены роскошной мебелью с изогнутыми ножками, декоративной резьбой, барельефами, плавными узорами и цветочными мотивами
- Вологодский модерн 20 века, где каждый элемент — часть единого целого: если убрать хотя бы один фрагмент, композиция разрушится. Модерн проявлялся и в моде — мы рассмотрим вечернее платье, шляпка и чулки из фильдеперса
- Советские комнаты заметно скромнее по размеру и оформлению, но и здесь есть свои особенности. В коммунальной комнате — кружево и вышивка, на столике — книга «За здоровый быт» 1957 года с полезными советами. По соседству находится домашняя фотомастерская.
- «Кинокомнату впечатлений», где показывают фильмы о Вологде
Организационные детали
Стоимость программы:
- 1 или 2 человека — 3500 ₽ за экскурсию
- 3 человека — 4700 ₽ за экскурсию
- 4 человека — 7000 ₽ за экскурсию
- От 5 до 10 человек — 8000 ₽ за экскурсию
- Свыше 10 человек — 800 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кремлёвская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дом с добром — ваша команда гидов в Вологде
Культурно-выставочное пространство «Дом с добром» расположено в деревянном особняке конца 19 века в историческом центре Вологды. У нас — интерьеры разных эпох и сословий, выставки, антиквариат, экскурсии, авторская кофейня. А также
Входит в следующие категории Вологды
