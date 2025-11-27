Музей «Дом с добром» в Вологде

читать дальше

вологодские тепло, уют и гостеприимство. Наш музей создан большими поклонниками своего города. Здание восстановлено силами меценатов, а его наполнение — предметы из частной коллекции, в каждом зале можно прикоснуться к антиквариату: присесть на старинную мебель, приоткрыть дверцы шкафов и сервантов. Наши гиды — профессионалы своего дела с большим опытом, много лет изучающие историю своего родного города, его жителей и, конечно, самого Дома. Они прекрасные рассказчики, которые влюбляют гостей в провинциальный город.