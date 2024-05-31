1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
«Вологда — чудесный город-музей деревянной архитектуры под открытым небом»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья»
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
«А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла»»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
«У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, сказочных персонажей, а в 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, где теперь я с радостью рассказываю гостям о своём деле и дарю вдохновение»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
- ССергей28 мая 2024Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
- ООльга20 мая 2024Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
- ГГалина15 мая 2024Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
- ВВероника13 мая 2024Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
- ННаталья12 мая 2024Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ЕЕвгений5 мая 2024Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
- ССергей30 апреля 2024Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музеи»
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