Музеи и искусство Вологды

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Вологде, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
«Вологда — чудесный город-музей деревянной архитектуры под открытым небом»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья»
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
«А также мы заглянем в кремль, который вовсе не кремль, загадаем желание у памятника Батюшкову, увидим здание музея кружева и арт-объект «Бочонок вологодского масла»»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
«У нас не музей, мы работаем здесь каждый день, создавая свою живопись и продолжая традиции русской академической художественной школы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, сказочных персонажей, а в 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, где теперь я с радостью рассказываю гостям о своём деле и дарю вдохновение»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
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    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
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    в Ферапонтово и Кириллов прошло великолепно, это один из наших лучших дней, проведенных на вологодской земле. Благодаря Ольге, поездка была невероятно комфортная и интересная: удобная машина, аккуратное вождение, интереснейшая информация по многим темам касательно достопримечательностей по пути, истории края, природы и многому другому. Олга - очень интеллигентный и грамотный человек, слушать и общаться с ней одно удовольствие. Когда посещаешь эти два сказочных места - Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, где время остановилось, то очень хочется никуда не спешить, чтобы побыть наедине со всем увиденным, погрузиться в прошлое. И именно индивидуальная экскурсия это позволяет. Мы получили полную свободу по времени, нас никуда не торопили и не подгоняли, Ольга даже посоветовала, куда еще прогуляться пешком, и мы насладились красотой озер. В общем, всем советуем попасть на эту экскурсию с Ольгой, замечательным человеком и талантливым экскурсоводом.

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
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    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже муж отметил плавность речи Ольги, как будто аудиокнигу послушали.
    Красивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. ДажеКрасивые места, восхищает сила духа людей, как возводивших эти величественные сооружения, так и занимавшихся реконструкцией. Даже
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла сделать прекрасные фотографии, помогла
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    сориентироваться на месте. Впечатления от увиденного на высоте особенно от Ферапонтово. И внутри и снаружи, и природа, 2и озеро. . В Кириллове запала в душу действующая церковь. Благодать божья. Ну и величие икон в келье. Несколько неприятно было вступать по могильнвм надгробиям, поэтому шли по краю,. Оля отвезла на мостки, откуда виден монастырь со стороны озера. Получились отличные фотографии сделанные Олей. Небо отражается в озере. Погода была просто великолепной. Общение с Олей осталось в сердце. Любую другую экскурсию только с ней. Спасибо за все.

    Сложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. ПомоглаСложилось все. Замечательный экскурсавод Оля. Как много интересного она рассказала по дороге к месту назначения. Помогла
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
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    прекрасный рассказчик. Хоть мы были и не знакомы с творчеством его отца, но получили глубокое представление о жизни и становлении карьеры художников в СССР. Во-вторых, атмосфера! Это была дружеская беседа, и совершенно не хотелось, чтобы она заканчивалась! Огромное спасибо, это лучшее, что мы видите в Вологде!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Вологда сквозь столетия
    Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    В гостях у мастера корабельного дела
    Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки
    Зажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказкиЗажигательно, очень душевно. Замечательная коллекция созданная своими руками. В гостях у сказки

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Город, где резной палисад
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  3. Вологда сквозь столетия
  4. Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
  5. В гостях у мастера корабельного дела
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  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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