Вы познакомитесь устройством средневековых русских мельниц и мерами веса в древности.



Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница — да-да, у каждой свой неповторимый голос! Изготовите муку своими руками — и дома испечёте из неё чудесные блинчики или даже Колобка.



А ещё у нас здесь не живут приведения, но зато поселилась коза-дереза Ася и ночуют на пруду гуси-лебеди, которых вы сможете покормить.