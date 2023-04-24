«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице

Освоить старинный навык размола зерна на жерновах и увезти с собой муку собственного производства

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Ответы на вопросы
Вы познакомитесь устройством средневековых русских мельниц и мерами веса в древности.

Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница — да-да, у каждой свой неповторимый голос! Изготовите муку своими руками — и дома испечёте из неё чудесные блинчики или даже Колобка.

А ещё у нас здесь не живут приведения, но зато поселилась коза-дереза Ася и ночуют на пруду гуси-лебеди, которых вы сможете покормить.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, как были устроены русские средневековые мельницы.
  • Поработаете на жерновах и помелете зерно в муку.
  • По сусекам поскребёте и по амбарам приметёте.
  • Выясните, что такое косая сажень в плечах.
  • Попробуете измерить мельницу русским аршином.
  • Разберётесь, что такое пуд соли и фунт лиха.
  • Полученную муку упакуем в наши фирменные пакеты — и вы сможете дома испечь из неё великолепные блинчики, пироги, хлеб и всё, что пожелаете.

Организационные детали

  • До мельницы вам нужно добраться самостоятельно — мы находимся недалеко от Спасо-Прилуцкого монастыря (микрорайон Вологды Прилуки).
  • Захватите корм для козы и гусей, вы и ваши дети сможете их покормить и сфотографироваться.
  • На мельнице нет отопления, в холодное время года одевайтесь тепло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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