На этом мастер-классе вы познакомитесь с устройством средневековых русских мельниц и узнаете о мерах веса в древности. Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница, и изготовите муку своими руками. Дома сможете испечь
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌾 Изготовление муки своими руками
- 🏰 Знакомство с устройством средневековых мельниц
- 📏 Узнаете о мерах веса в древности
- 🐐 Кормление козы и гусей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить мастер-класс на мельнице в июне, июле и августе. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми активностями на свежем воздухе. В мае и сентябре также можно получить удовольствие от мероприятия, но стоит учитывать, что может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и возможно участие, потребуется более тёплая одежда, так как на мельнице нет отопления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековая мельница
- Спасо-Прилуцкий монастырь
Описание мастер-класса
- Вы узнаете, как были устроены русские средневековые мельницы.
- Поработаете на жерновах и помелете зерно в муку.
- По сусекам поскребёте и по амбарам приметёте.
- Выясните, что такое косая сажень в плечах.
- Попробуете измерить мельницу русским аршином.
- Разберётесь, что такое пуд соли и фунт лиха.
- Полученную муку упакуем в наши фирменные пакеты — и вы сможете дома испечь из неё великолепные блинчики, пироги, хлеб и всё, что пожелаете.
Организационные детали
- До мельницы вам нужно добраться самостоятельно — мы находимся недалеко от Спасо-Прилуцкого монастыря (микрорайон Вологды Прилуки).
- Захватите корм для козы и гусей, вы и ваши дети сможете их покормить и сфотографироваться.
- На мельнице нет отопления, в холодное время года одевайтесь тепло.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7424 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 21 мар 2026
Были в Вологде проездом один день и очень рады, что попали на такую замечательную экскурсию. Было интересно и взрослым и детям. Алексею спасибо за интересный рассказ, прекрасно и с пользой проведённое время!
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Спасибо за Алексею за погружение в прошлое. Рада, что мои дети теперь знают,с каким трудом раньше добывали муку. Все в равной степени потрудились!
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11.05.26 я и двое детей посетили мастер- класс на мельнице. Очень понравилось. Алексей нам подробно рассказывал о зерне,муке,о том,как раньше трудно добывался хлеб. И так замечательно это преподносил в беседе: и с юмором и с историческими справками,но очень доступно! И муки мы намололи! Рекомендую!
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В
Здорово!
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Необычный мастер класс с погружением в историю приготовления муки из зерна! У стен старинного монастыря на берегу реки, в мельнице с жерновами 18 века мы намололи свой мешочек муки). Рекомендую
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Все очень понравилось. Из намолотой муки испекли дома пряники!
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