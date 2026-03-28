На этом мастер-классе вы познакомитесь с устройством средневековых русских мельниц и узнаете о мерах веса в древности. Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница, и изготовите муку своими руками. Дома сможете испечь

из неё чудесные блинчики или даже Колобка. Также у вас будет возможность покормить козу-дерезу Асю и гусей-лебедей на пруду. Мельница находится недалеко от Спасо-Прилуцкого монастыря, и добраться до неё нужно самостоятельно. В холодное время года одевайтесь тепло, так как на мельнице нет отопления. Захватите корм для животных, чтобы сделать ваш визит ещё более увлекательным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить мастер-класс на мельнице в июне, июле и августе. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми активностями на свежем воздухе. В мае и сентябре также можно получить удовольствие от мероприятия, но стоит учитывать, что может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и возможно участие, потребуется более тёплая одежда, так как на мельнице нет отопления.

Сейчас август — это идеальное время.