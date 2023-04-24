Освоить старинный навык размола зерна на жерновах и увезти с собой муку собственного производства
Вы познакомитесь устройством средневековых русских мельниц и мерами веса в древности.
Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница — да-да, у каждой свой неповторимый голос! Изготовите муку своими руками — и дома испечёте из неё чудесные блинчики или даже Колобка.
А ещё у нас здесь не живут приведения, но зато поселилась коза-дереза Ася и ночуют на пруду гуси-лебеди, которых вы сможете покормить.
Услышите, как «разговаривает» настоящая мельница — да-да, у каждой свой неповторимый голос! Изготовите муку своими руками — и дома испечёте из неё чудесные блинчики или даже Колобка.
А ещё у нас здесь не живут приведения, но зато поселилась коза-дереза Ася и ночуют на пруду гуси-лебеди, которых вы сможете покормить.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как были устроены русские средневековые мельницы.
- Поработаете на жерновах и помелете зерно в муку.
- По сусекам поскребёте и по амбарам приметёте.
- Выясните, что такое косая сажень в плечах.
- Попробуете измерить мельницу русским аршином.
- Разберётесь, что такое пуд соли и фунт лиха.
- Полученную муку упакуем в наши фирменные пакеты — и вы сможете дома испечь из неё великолепные блинчики, пироги, хлеб и всё, что пожелаете.
Организационные детали
- До мельницы вам нужно добраться самостоятельно — мы находимся недалеко от Спасо-Прилуцкого монастыря (микрорайон Вологды Прилуки).
- Захватите корм для козы и гусей, вы и ваши дети сможете их покормить и сфотографироваться.
- На мельнице нет отопления, в холодное время года одевайтесь тепло.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Спасо-Прилуцкого монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Вологде
Провёл 1442 экскурсии для 2998 туристов
Профессиональный аттестованный гид-экскурсовод. Имею не только высшее историческое образование и опыт, но и желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям.
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