1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
13 авг в 18:00
25 авг в 12:00
550₽ за человека
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
35 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 августа 2024Отличная экскурсия, для детей (особенно мальчиков) подходит идеально. Можно и послушать, и руками поработать, и с собой забрать результаты труда. Алексей
- ИИрина31 июля 2024Отлично провели время. И дети и взрослые были в восторге. На территории, где проводился мастер-класс были животные, поэтому даже самым маленьким из наших детей (2 года ребёнку), было интересно. Отдельное спасибо организатору за понимание и перенос времени мастер-класса.
- ННадежда25 июля 2024Отличная экскурсия! За один час столько интересной информации! Взрослым и детям (10 и 13 лет)- понравилось! Рекомендую!!!
- ЕЕкатерина1 июля 2024Настоящая иммерсивная прогулка, выстроенная так, чтобы рассказ в наушниках совпадал с тем, что получается видеть и переживать: булыжники или доски
- ООксана16 июня 2024Предварительно почитала комментарии предыдущих экскурсантов. И решила, что надо посетить. Все верно, никаких исторических сведений не будет. Но будет погружение
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Нескучные экскурсии»
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