Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Вологде, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
31 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Вологде
Пешая
15 отзывов
1 час
Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
13 авг в 18:00
25 авг в 12:00
550 за человека
Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
На яхте
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
35 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 августа 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отличная экскурсия, для детей (особенно мальчиков) подходит идеально. Можно и послушать, и руками поработать, и с собой забрать результаты труда. Алексей
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    великолепно эрудирован, прекрасно знает историю Вологодчины, детали крестьянского быта и ремесел. Подача материала легкая, понятная. Мы узнали много нового. Мельница расположена рядом со Спасо-Прилуцким монастырем, поэтому легко совместить их посещение.

  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отлично провели время. И дети и взрослые были в восторге. На территории, где проводился мастер-класс были животные, поэтому даже самым маленьким из наших детей (2 года ребёнку), было интересно. Отдельное спасибо организатору за понимание и перенос времени мастер-класса.
  • Н
    Надежда
    25 июля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Отличная экскурсия! За один час столько интересной информации! Взрослым и детям (10 и 13 лет)- понравилось! Рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Настоящая иммерсивная прогулка, выстроенная так, чтобы рассказ в наушниках совпадал с тем, что получается видеть и переживать: булыжники или доски
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    под ногами, вид на реку или на желтый дом или на дубки, только котиков конкретных не хватало. Очень трогательные, живые, эмоциональные истории вологжан, от которых этот небольшой кусочек города становится родным. Не хватило только пауз в прогулке, чтобы фотографировать не только те места, где можно остановиться. Буду очень ждать новых маршрутов!

  • О
    Оксана
    16 июня 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Предварительно почитала комментарии предыдущих экскурсантов. И решила, что надо посетить. Все верно, никаких исторических сведений не будет. Но будет погружение
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    в жизнь жителей города. В то, что им важно, как больно от того, что что-то было снесено. Я получила положительные эмоции. Поэтому хочу сказать слова благодарности организаторам. Мне все понравилось. Возможно, «улучшить» и довести до идеала можно, если этих же людей записать в студии, без шумов с улицы, с музыкальным сопровождением. Как бы сделав реальный аудио-спектакль. Но мне и так было здорово. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  2. Иммерсивная прогулка по Вологде
  3. Волок Славенский и шесть озёр Кириллова
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2024
Сейчас в Вологде в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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