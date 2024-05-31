Экскурсии в помещении Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Популярное предложение
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастерство мельницы в Вологде
Погрузитесь в мир мельничных тайн! Изготовьте муку на реальных жерновах и узнайте, как «разговаривает» мельница
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
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    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Все отлично. Все прекрасно и все хорошо))))понравилось на 200% из 100%
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
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    прекрасный рассказчик. Хоть мы были и не знакомы с творчеством его отца, но получили глубокое представление о жизни и становлении карьеры художников в СССР. Во-вторых, атмосфера! Это была дружеская беседа, и совершенно не хотелось, чтобы она заканчивалась! Огромное спасибо, это лучшее, что мы видите в Вологде!

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Посетили индивидуальную экскурсию «По сусекам поскрести- по амбарам помести» с Алексеем. Получили истинное удовольствие! Всё понятно было объяснено, показано. Алексей рассказал и объяснил многие поговорки. Намололи и просеяли муку. Потом дома испекли из неё хлеб.
    Посетили индивидуальную экскурсию «По сусекам поскрести- по амбарам помести» с Алексеем. Получили истинное удовольствие! Всё понятноПосетили индивидуальную экскурсию «По сусекам поскрести- по амбарам помести» с Алексеем. Получили истинное удовольствие! Всё понятно
  • С
    Софья
    15 апреля 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    В путешествии с двумя пацанами 10 лет выбрать для посещения мастер-класс на мельнице было однозначно удачным решением! Благодарим Алексея за
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    полноту подачи информации, умело приправленную народными поговорками и отсылками к русским сказкам. Да, сама мельница воссоздана, это не двухвековое строение, а вот каменные жернова исконные, исторические. Рекомендую посещать небольшой группой, так как внутри мельницы места немного, а ведь хочется все потрогать, везде подлезть и сделать фото и видео процесса;) Считаю, что трое туристов + сам Алексей это оптимальная численность группы.

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Очень познавательно, рекомендую всем! Спасибо Ирине за позитив!
  • Е
    Екатерина
    5 марта 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Казалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но Ирина так интересно и эмоционально
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    рассказывает об этом месте, что просто не остается сомнений в его уникальности и желания все разглядывать и изучать. Очень интересный структурированный рассказ о том, как дом жил раньше и как сейчас, насколько много в одном месте сплелось судеб и историй, восстановленные интерьеры в сопровождении предметов бытования, когда к истории можно прикоснуться, в итоге мы вышли в восторге и с предметом для разговоров внутри семьи как минимум на вечер. Надо сказать, что наш визит был вместе с маленькими детьми, но и им нашлось, что поразглядывать, отдельное спасибо Ирине за подход к маленьким слушателям.

    Казалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но ИринаКазалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но ИринаКазалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но ИринаКазалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но Ирина
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
    Нам очень понравилось! Потрясающая, позитивная, влюбленная в свой город Ирина проведет вас по задушевному, теплому и старинному семейному дому. Он живой и говорящий. С большим удовольствием рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  2. Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
  3. Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
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  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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