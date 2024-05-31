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рассказывает об этом месте, что просто не остается сомнений в его уникальности и желания все разглядывать и изучать. Очень интересный структурированный рассказ о том, как дом жил раньше и как сейчас, насколько много в одном месте сплелось судеб и историй, восстановленные интерьеры в сопровождении предметов бытования, когда к истории можно прикоснуться, в итоге мы вышли в восторге и с предметом для разговоров внутри семьи как минимум на вечер. Надо сказать, что наш визит был вместе с маленькими детьми, но и им нашлось, что поразглядывать, отдельное спасибо Ирине за подход к маленьким слушателям.