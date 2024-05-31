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«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастерство мельницы в Вологде
Погрузитесь в мир мельничных тайн! Изготовьте муку на реальных жерновах и узнайте, как «разговаривает» мельница
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
- ССергей24 мая 2024Все отлично. Все прекрасно и все хорошо))))понравилось на 200% из 100%
- ВВероника13 мая 2024Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
- ЕЕкатерина2 мая 2024Посетили индивидуальную экскурсию «По сусекам поскрести- по амбарам помести» с Алексеем. Получили истинное удовольствие! Всё понятно было объяснено, показано. Алексей рассказал и объяснил многие поговорки. Намололи и просеяли муку. Потом дома испекли из неё хлеб.
- ССофья15 апреля 2024В путешествии с двумя пацанами 10 лет выбрать для посещения мастер-класс на мельнице было однозначно удачным решением! Благодарим Алексея за
- ННаталья2 апреля 2024Очень познавательно, рекомендую всем! Спасибо Ирине за позитив!
- ЕЕкатерина5 марта 2024Казалось бы, что можно увидеть внутри одного старого дома, чтобы там провести больше часа, но Ирина так интересно и эмоционально
- ММарина4 марта 2024Нам очень понравилось! Потрясающая, позитивная, влюбленная в свой город Ирина проведет вас по задушевному, теплому и старинному семейному дому. Он живой и говорящий. С большим удовольствием рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «В помещении»
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