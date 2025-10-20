Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииВоронеж – город мегаполис Черноземья, который с радостью принимает гостей. Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримечательности, интересные городские объекты архитектуры и узнаем историю Воронежа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральную площадь
- Центральную улицу города (Большая Дворянская)
- Благовещенский кафедральный собор
- Театры: кукольный
- Драматический
- Оперы и балета
- Архитектуру 18-20 века
- Памятники известным воронежцам и не только
- Площадь Победы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Воронеж, ул. Кирова дом 1, у магазина ТКАНИ
Завершение: Благовещенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 окт 2025
Экскурсия очень интересная, продуманный маршрут, экскурсовод с хорошо поставленной речью, тактичный, терпеливый (вынес нашествие наших парней 6 и 15 лет). Советую! Много узнали, посмеялись, удивились, вообщем получили спектр эмоций!
