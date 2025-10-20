Мои заказы

Экскурсия обзорная по центру столицы Черноземья (Воронеж)

Экскурсия обзорная по центру столицы Черноземья
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5
1 отзыв
Экскурсия обзорная по центру столицы Черноземья (Воронеж)
Экскурсия обзорная по центру столицы Черноземья (Воронеж)

Описание экскурсии

Воронеж – город мегаполис Черноземья, который с радостью принимает гостей. Мы с вами прогуляемся по его центральным улицам, увидим главные достопримечательности, интересные городские объекты архитектуры и узнаем историю Воронежа.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральную площадь
  • Центральную улицу города (Большая Дворянская)
  • Благовещенский кафедральный собор
  • Театры: кукольный
  • Драматический
  • Оперы и балета
  • Архитектуру 18-20 века
  • Памятники известным воронежцам и не только
  • Площадь Победы
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Воронеж, ул. Кирова дом 1, у магазина ТКАНИ
Завершение: Благовещенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
20 окт 2025
Экскурсия очень интересная, продуманный маршрут, экскурсовод с хорошо поставленной речью, тактичный, терпеливый (вынес нашествие наших парней 6 и 15 лет). Советую! Много узнали, посмеялись, удивились, вообщем получили спектр эмоций!

Входит в следующие категории Воронежа

Похожие экскурсии из Воронежа

Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
-
10%
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5670 ₽6300 ₽ за всё до 4 чел.
Парадный Воронеж
Пешая
2.5 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: У площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Увлекательная прогулка по Воронежу с посещением главных достопримечательностей и исторических мест. Узнайте о прошлом и настоящем города за 1,5 часа
Начало: Улица Кирова дом 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Воронеже