1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Вы расшифруете архитектуру Большой Дворянской улицы, благоустройство которой началось в середине XIX века»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
«На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
«Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
«Гулять будем по таким улицам, до которых самостоятельно и не дойдёшь и не подумаешь, что есть там что-то особенное, запоминающееся и необычное»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Мы погуляем по главной улице города — проспекту Революции»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 мая 2024Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ЛЛилия11 мая 2024Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
- ССветлана7 мая 2024Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ВВиктор5 мая 2024👌
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Воронежа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод