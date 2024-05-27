Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Воронежа

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Воронеже, цены от 1 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
«Вы расшифруете архитектуру Большой Дворянской улицы, благоустройство которой началось в середине XIX века»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
«На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
«Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Тайная сторона Воронежа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
«Гулять будем по таким улицам, до которых самостоятельно и не дойдёшь и не подумаешь, что есть там что-то особенное, запоминающееся и необычное»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100 за всё до 5 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Мы погуляем по главной улице города — проспекту Революции»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
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    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
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    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
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    красивых и интересных мест, узнали историю… вообщем появилось желание снова посетить Воронеж и провести экскурсию с Виктором, очень рекомендую! Спасибо за организацию!

    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    👌
  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Улицы и переулки»

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  4. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
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  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 500 до 14 999 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Воронежа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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