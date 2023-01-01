Воронежский государственный природный биосферный заповедник

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. В 1985 г. территория заповедника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Мы посетим Бобровый городок — комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Толшевский Спасо-Преображенский монастырь

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.

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