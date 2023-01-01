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Описание
Воронежский государственный природный биосферный заповедник
Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. В 1985 г. территория заповедника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Мы посетим Бобровый городок — комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.
Толшевский Спасо-Преображенский монастырь
Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.
Важная информация:
Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
Видовые места и пешеходные прогулки
Входные билеты
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Для посещения монастыря мы рекомендуем девушкам взять с собой головной убор и юбку ниже колен
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