Хранители тайн заповедного леса

Мы посетим единственный в мире бобровый питомник - Воронежский биосферный заповедник

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Мы посетим единственный в мире бобровый питомник — Воронежский биосферный заповедник.

Вы увидите Бобровый городок, который является местом регулярных съемок и работы киностудий, двухуровневый аквариум с семьей бобров и интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий. А после посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь.
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса
Хранители тайн заповедного леса

Что вас ожидает 🤩

  • Бутурлиновка
  • Ломовской ландшафтный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Воронежский государственный природный биосферный заповедник
Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. В 1985 г. территория заповедника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Мы посетим Бобровый городок — комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Толшевский Спасо-Преображенский монастырь

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.

Важная информация:

  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Завершение: площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Для посещения монастыря мы рекомендуем девушкам взять с собой головной убор и юбку ниже колен

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