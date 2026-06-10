Воронеж пережил множество эпох и событий. Я расскажу, как он практически стал столицей России и почему именно здесь Петр I решил начать строительство флота. Поделюсь малоизвестными фактами из истории города и судьбами знаменитых людей, которые его посещали. А еще мы побываем в чудесном биосферном заповеднике, где живут бобры!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по городу

Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря. Рассмотрите копию одного из кораблей Азовской флотилии Петра I и увидите, что находится сейчас на месте исторической крепости города. Кроме того, я покажу памятники, посвященные Второй мировой войне, и бронзовый Лечебный стул в Платоновском сквере.

Биосферный заповедник: бобры и экотропы

В Воронежском биосферном заповеднике вы подышите чистым воздухом, пройдете по экотропам, заглянете в музей Природы и понаблюдаете за очаровательными местными бобрами. А также узнаете о жизни и творчестве прекрасного писателя Пескова, которому он посвящен. Раскроете историю этого замечательного места и услышите, какую роль оно сыграло в распространении редких видов животных.

Организационные детали