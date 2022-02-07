Воронеж и удивительный мир бобров

Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами

5
1 отзыв
Индивидуальная
Воронеж пережил множество эпох и событий.

Я расскажу, как он практически стал столицей России и почему именно здесь Петр I решил начать строительство флота.

Поделюсь малоизвестными фактами из истории города и судьбами знаменитых людей, которые его посещали.

А еще мы побываем в чудесном биосферном заповеднике, где живут бобры!
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по городу

Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря. Рассмотрите копию одного из кораблей Азовской флотилии Петра I и увидите, что находится сейчас на месте исторической крепости города. Кроме того, я покажу памятники, посвященные Второй мировой войне, и бронзовый Лечебный стул в Платоновском сквере.

Биосферный заповедник: бобры и экотропы

В Воронежском биосферном заповеднике вы подышите чистым воздухом, пройдете по экотропам, заглянете в музей Природы и понаблюдаете за очаровательными местными бобрами. А также узнаете о жизни и творчестве прекрасного писателя Пескова, которому он посвящен. Раскроете историю этого замечательного места и услышите, какую роль оно сыграло в распространении редких видов животных.

Организационные детали

  • По запросу мы можем добавить в программу Толшевский монастырь
  • Входные билеты не включены в стоимость: усадьба музея Природы – 100 руб. взрослые, 70 руб. дети, Бобровый городок – 270 руб. взрослые, 200 руб. дети
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
7 фев 2022
Экскурсия понравилась по наполнению. Взглянули новыми глазами на Воронеж, на архитектуру города, на его историю. Светлана, экскурсовод, рассказывала о неизбитых событиях, которые сам не узнаешь, и не увидишь)) Ну а экскурсия в заповедник просто фантастическая! Музей природы удивил экспонатами. Бобровая ферма рекомендую и взрослым и детям, милейшие животные)) Конечно, без пояснений экскурсовода, посещение заповедника было бы неполным. Светлана много и интересно рассказывала о флоре и фауне заповедника. Очень интересно! День получился насыщенным, и приятным, оставив много позитивных впечатлений!!! Спасибо!!

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