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Воронеж и удивительный мир бобров

Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
Воронеж пережил множество эпох и событий.

Я расскажу, как он практически стал столицей России и почему именно здесь Петр I решил начать строительство флота. Поделюсь малоизвестными фактами из истории города и судьбами знаменитых людей, которые его посещали. А еще мы побываем в чудесном биосферном заповеднике, где живут бобры!
4.9
21 отзыв
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров
Воронеж и удивительный мир бобров

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по городу

Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря. Рассмотрите копию одного из кораблей Азовской флотилии Петра I и увидите, что находится сейчас на месте исторической крепости города. Кроме того, я покажу памятники, посвященные Второй мировой войне, и бронзовый Лечебный стул в Платоновском сквере.

Биосферный заповедник: бобры и экотропы

В Воронежском биосферном заповеднике вы подышите чистым воздухом, пройдете по экотропам, заглянете в музей Природы и понаблюдаете за очаровательными местными бобрами. А также узнаете о жизни и творчестве прекрасного писателя Пескова, которому он посвящен. Раскроете историю этого замечательного места и услышите, какую роль оно сыграло в распространении редких видов животных.

Организационные детали

  • По запросу мы можем добавить в программу Толшевский монастырь
  • Входные билеты не включены в стоимость: усадьба музея Природы — 120 ₽ взрослые, 80 ₽ дети, Бобровый городок — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети, вход на территорию заповедника — 200 ₽ с чел.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
  • Возможно посещение только биосферного заповедника, без городской экскурсии. Детали уточняйте в переписке
  • Возможно провести программу на вашем авто — в этом случае цена будет меньше (подробнее в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1083 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
2
1
Е
Благодарим замечательного экскурсовода Светлану за незабываемую поездку в заповедник. Очень продуманное, интересное,познавательное путешествие. Эрудированность, погружение в тему, умение преподнести информацию отличают этого года, а также хочется сказать о гибкости мышления, отзывчивости, мягкости и прекрасном владении русским языком.
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Е
Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места Воронежа, а потом была встреча с бобрами. И бобры удивительные
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и место очень хорошее. Воздух необыкновенный, прям сладкий.
По окончании экскурсии Светлана порекомендовала места где можно купить интересные сувениры и несколько мест где вкусно поесть (одно из которых я и посетила)
Большое спасибо Светлане и удачи!

Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
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Л
29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в Воронеже, сестра посетила город впервые. Было небольшое волнение перед встречей с экскурсоводом, так так
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ранее были негативные впечатления после аналогичных экскурсий. Но все волнения остались позади с первой секунды общения со Светланой. Очень грамотная, культурная, приятная в общении, интересная собеседница! Чувствуется ее любовь к городу, к своей работе! Время пролетело незаметно! Не было ни одного вопроса, на который она не смогла бы ответить. Жаль, что у нас мало было времени и не удалось еще раз встретиться со Светланой. Она -самый лучший экскурсовод за несколько лет наших путешествий!!

29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в
29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в
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И
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
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Ю
Были со Светланой в госзаказнике музее природы, но как будто побывали еще в 5 местах около Воронежа)). До этого посетили достопримечательности без гида. Отвечая на наши вопросы, Светлана помогла собрать
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общую картину. Хочу отметить высокие познания в любой теме, относящейся к Воронежу, близлежащим областям и не только. Светлана сможет подсказать любой вопрос: где покушать, экскурсии, которые могут быть не отображены в стандартных путеводителях, что еще можно посмотреть самим и тп. Если будет необходимость в местном проводнике, крайне рекомендуем маршруты именно со Светланой, так как она любит свой край, обладает поистине обширными познаниями и интересно рассказывает материал.

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Е
Всё было замечательно. Светлана интересный экскурсовод, узнали много разных интересных фактов и деталей. Экскурсия началась сразу как сели в машину, знакомство с историей города и его окрестностями. Экскурсия в заповедник
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просто фантастическая! Музей природы удивил экспонатами, очень красивые экспозиции. Прогулялись по малому кольцу эко-тропы, т. к. мы были ограничены по времени. Бобровая ферма и её милейшие обитатели, современная интерактивная выставка будут интересны и взрослым и детям. Время на экскурсии просто пролетело, нет ощущения утомительной лекции с излишними подробностями и осталось чувство прекрасно проведенного времени и отдыха на свежем воздухе. Рекомендуем!

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