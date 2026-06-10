Воронеж пережил множество эпох и событий.
Я расскажу, как он практически стал столицей России и почему именно здесь Петр I решил начать строительство флота. Поделюсь малоизвестными фактами из истории города и судьбами знаменитых людей, которые его посещали. А еще мы побываем в чудесном биосферном заповеднике, где живут бобры!
Я расскажу, как он практически стал столицей России и почему именно здесь Петр I решил начать строительство флота. Поделюсь малоизвестными фактами из истории города и судьбами знаменитых людей, которые его посещали. А еще мы побываем в чудесном биосферном заповеднике, где живут бобры!
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по городу
Вы проедете по центральным улицам Воронежа, полюбуетесь Благовещенским собором и комплексом Алексеево-Акатова монастыря. Рассмотрите копию одного из кораблей Азовской флотилии Петра I и увидите, что находится сейчас на месте исторической крепости города. Кроме того, я покажу памятники, посвященные Второй мировой войне, и бронзовый Лечебный стул в Платоновском сквере.
Биосферный заповедник: бобры и экотропы
В Воронежском биосферном заповеднике вы подышите чистым воздухом, пройдете по экотропам, заглянете в музей Природы и понаблюдаете за очаровательными местными бобрами. А также узнаете о жизни и творчестве прекрасного писателя Пескова, которому он посвящен. Раскроете историю этого замечательного места и услышите, какую роль оно сыграло в распространении редких видов животных.
Организационные детали
- По запросу мы можем добавить в программу Толшевский монастырь
- Входные билеты не включены в стоимость: усадьба музея Природы — 120 ₽ взрослые, 80 ₽ дети, Бобровый городок — 300 ₽ взрослые, 200 ₽ дети, вход на территорию заповедника — 200 ₽ с чел.
- Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
- Возможно посещение только биосферного заповедника, без городской экскурсии. Детали уточняйте в переписке
- Возможно провести программу на вашем авто — в этом случае цена будет меньше (подробнее в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1083 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Благодарим замечательного экскурсовода Светлану за незабываемую поездку в заповедник. Очень продуманное, интересное,познавательное путешествие. Эрудированность, погружение в тему, умение преподнести информацию отличают этого года, а также хочется сказать о гибкости мышления, отзывчивости, мягкости и прекрасном владении русским языком.
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Е
Спасибо Светлане за замечательный день в Воронеже. Светлана интересный рассказчик и очень приятный человек.
В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места Воронежа, а потом была встреча с бобрами. И бобры удивительные
В процессе экскурсии посетили наиболее значимые места Воронежа, а потом была встреча с бобрами. И бобры удивительные
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Л
29 июля заказали с сестрой индивидуальную экскурсию" Воронеж и удивительный мир бобров". Я училась ранее в Воронеже, сестра посетила город впервые. Было небольшое волнение перед встречей с экскурсоводом, так так
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И
Светлана, спасибо большое за интересный рассказ и за интересный маршрут!
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Ю
Были со Светланой в госзаказнике музее природы, но как будто побывали еще в 5 местах около Воронежа)). До этого посетили достопримечательности без гида. Отвечая на наши вопросы, Светлана помогла собрать
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Е
Всё было замечательно. Светлана интересный экскурсовод, узнали много разных интересных фактов и деталей. Экскурсия началась сразу как сели в машину, знакомство с историей города и его окрестностями. Экскурсия в заповедник
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