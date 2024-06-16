Экскурсии из центра Воронежа

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны дворца Ольденбургских
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
1 700 за человека
Костомарово и Воронежские Афины
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июля в 09:00
10 авг в 09:00
3 600 за человека
«Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
129 отзывов
Популярное предложение
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800 за человека
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    16 июня 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Экскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основания по последних дней! Все очень интересно! Виды на реку Воронеж завораживают! Красота! Очень довольны! Спасибо!
    Экскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основанияЭкскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основанияЭкскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основанияЭкскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основания
  • Т
    Тукан
    16 июня 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
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    спасибо им с водителем, что вне плана "забросили" меня на вокзал! Думаю, удовлетворены и те, кто ехал просто гулять и те, кого интересует религиозная тема. Кому прогулок надо больше, рекомендую поехать в Дивногорье на целый день. Обед был достойный, по-простому и по-домашнему. Всем желаю замечательных поездок!

  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
    Экскурсия понравилась, всё замечательно. С погодой тоже повезло, тепло, даже не понадобились кофты для входа в пещеры. Экскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про историю своего края. Рекомендую экскурсию к посещению!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
    В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
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    что монастырь находится на территории заповедника, заранее гид об этом не сообщил и мы подумали, что будет остановка на обратном пути, но её не было и остальные члены группы побывали в монастыре без нас, обидно. Рекомендую сообщать план экскурсии заранее, чтобы желающие посетить все объекты не терялись и понимали что и где находится и как будет проходить прогулка.

  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    Костомарово и Воронежские Афины
    Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
  • М
    Мария
    8 июня 2023
    Тайны дворца Ольденбургских
    Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат! Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!
    Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. «Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово» 2в1
  4. «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
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  5. Набережная
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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