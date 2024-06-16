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Групповая
3 часа
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия: Костомарово и Воронежские Афины
Погрузитесь в историю и культуру Воронежа, посетив Костомаровский Спасский монастырь и Острогожск, известный как «Воронежские Афины»
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июля в 09:00
10 авг в 09:00
3 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Русская Каппадокия: Дивногорье - Костомарово, уникальная экскурсия в Воронеже
Погрузитесь в мир древних пещерных храмов и средневековых крепостей, окруженных белоснежными скалами и захватывающими пейзажами
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр16 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Дворец завораживает своей таинственностью и историей! Рассказали про все, начиная от его основания по последних дней! Все очень интересно! Виды на реку Воронеж завораживают! Красота! Очень довольны! Спасибо!
- ТТукан16 июня 2024Была в командировке в Воронеже и решила съездить в Дивногорье, давно хотела. Экскурсовод Игорь очень живо и интересно рассказывал, отдельное
- ЛЛариса4 июня 2024Экскурсия понравилась, всё замечательно. С погодой тоже повезло, тепло, даже не понадобились кофты для входа в пещеры. Экскурсовод Любовь очень интересно рассказывала про историю своего края. Рекомендую экскурсию к посещению!
- ЕЕлена27 мая 2024В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
- ММария20 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
- ККамиль14 мая 2024Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
- ММария8 июня 2023Спасибо большое за экскурсию! Очень красивый замок, и гид профессионал. Рассказывает замечательно, интересно, без перегруза дат! Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Из центра»
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