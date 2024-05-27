Экскурсии по заповедникам из Воронежа

Найдено 4 экскурсии в категории «Заповедники» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
«Биосферный заповедник: бобры и экотропы»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Воронежский государственный природный биосферный заповедник Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Мы посетим самый маленький, но при этом уникальный и интересный заповедник в Европе «Галичья Гора»»
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
    В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
    читать дальше

    что монастырь находится на территории заповедника, заранее гид об этом не сообщил и мы подумали, что будет остановка на обратном пути, но её не было и остальные члены группы побывали в монастыре без нас, обидно. Рекомендую сообщать план экскурсии заранее, чтобы желающие посетить все объекты не терялись и понимали что и где находится и как будет проходить прогулка.

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    👌
  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры. Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)
  • А
    Анна
    28 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
  • А
    Александр
    1 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Заповедники»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Заповедники" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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