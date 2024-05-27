1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
«Биосферный заповедник: бобры и экотропы»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Воронежский государственный природный биосферный заповедник Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Мы посетим самый маленький, но при этом уникальный и интересный заповедник в Европе «Галичья Гора»»
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
- ВВиктор5 мая 2024👌
- ННаталья25 марта 2024Прекрасная экскурсия, заповедная территория, современная интерактивная выставка, милые бобры. Огромное спасибо Светлане за поездку, отличный экскурсовод. Всем советую
- ВВера25 марта 202423.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
- ТТатьяна5 февраля 2024Светлана всё прекрасно организовала, экскурсия динамичная, не утомительная, рекомендуем к посещению. Очень понравились Бобры)
- ААнна28 октября 2023Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
- ААлександр1 октября 2023Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Заповедники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Заповедники" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2024 год по теме «Заповедники», 26 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август