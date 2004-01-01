Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов

Посетить подземный монастырь 17 века и прогуляться среди Меловых Див в музее-заповеднике

Вячеслав
Вячеслав – экскурсионное агентство из Воронежа
Меловые столбы, пещерные монастыри и каппадокийские пейзажи — приготовьтесь изучить одно из самых удивительных мест в окрестностях Воронежа.

За один день мы посетим старинный действующий монастырь в Костомарово, спрятанный внутри горы ⛰️.

А затем откроем сказочные пейзажи Дивногорья: рассмотрим Маяцкое городище и прогуляемся среди меловых столбов.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 2 877 ₽ за человека

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Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов

Что вас ожидает

Костомарово: храмы русской Каппадокии
Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии. Вы откроете секрет такого подобия, увидите местную гору Фавор, гору Голгофу с Поклонным крестом и Гефсиманский сад. Мы рассмотрим пещерный храмовый комплекс, поражающий своей фактурой, атмосферой и историей 📖. И вместе разберемся, действительно ли монахи спасались на этих землях, в толще меловых гор ⛰️, от гонений Римской и Византийской империй.

Среди меловых скал Дивногорья
Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь ❤️ в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.

Организационные детали

  • Трансфер на автобусе 🚌, входные билеты 🎫 и монастырская трапеза включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Благодаря радиогиду с радиусом действия более 50 метров вы сможете делать остановки для фотографий и при этом не упускать ничего из рассказа гида
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в городе Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
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Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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