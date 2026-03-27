Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Дивногорья и Костомарово - с мая по сентябрь. В это время года пейзажи особенно живописны, а погодные условия позволяют насладиться всеми красотами и историческими объектами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Костомаровский Спасский монастырь
Маяцкое городище
Пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери
Меловые Дивы
Описание экскурсии
Костомарово: храмы русской Каппадокии
Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии. Вы откроете секрет такого подобия, увидите местную гору Фавор, гору Голгофу с Поклонным крестом и Гефсиманский сад. Мы рассмотрим пещерный храмовый комплекс, поражающий своей фактурой, атмосферой и историей. И вместе разберемся, действительно ли монахи спасались на этих землях, в толще меловых гор, от гонений Римской и Византийской империй.
Среди меловых скал Дивногорья
Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.
Организационные детали
Трансфер на автобусе, входные билеты и монастырская трапеза включены в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Благодаря радиогиду с радиусом действия более 50 метров вы сможете делать остановки для фотографий и при этом не упускать ничего из рассказа гида
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4100 ₽
Дети до 12 лет
3700 ₽
Дети до 5 лет
2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 483 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия очень понравилась!! Интересные локации, хорошая организована маршрута. Так же впечатлили красивые природные виды и подробные зарисовки исторического прошлого этих мест, из уст экскурсовода. Путешествием осталась довольна 🙂
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Оксана
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая сопровождала нас весь день и не давала скучать в автобусе, читать дальшеуменьшить
и местные экскурсоводы, благодаря которым мы узнали много всего интересного. Очень вкусный обед на свежем воздухе придал нам сил ходить по горам. Идеальная экскурсия, а также особая благодарность водителю Сергею, профессионал и просто хороший человек. Спасибо за прекрасный день всем, кто причастен к этой экскурсии.
+2
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А
Александр
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
+1
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Анна
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!