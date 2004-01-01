Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Костомарово: храмы русской Каппадокии Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии. Вы откроете секрет такого подобия, увидите местную гору Фавор, гору Голгофу с Поклонным крестом и Гефсиманский сад. Мы рассмотрим пещерный храмовый комплекс, поражающий своей фактурой, атмосферой и историей 📖. И вместе разберемся, действительно ли монахи спасались на этих землях, в толще меловых гор ⛰️, от гонений Римской и Византийской империй.
Среди меловых скал Дивногорья Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь ❤️ в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.
Организационные детали
Трансфер на автобусе 🚌, входные билеты 🎫 и монастырская трапеза включены в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Благодаря радиогиду с радиусом действия более 50 метров вы сможете делать остановки для фотографий и при этом не упускать ничего из рассказа гида
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в городе Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.