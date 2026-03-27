Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов

Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Представьте себе место, где история переплетается с природной красотой, создавая неповторимую атмосферу мистики и величия.

Воронеж и его окрестности хранят уникальные сокровища: Костомаровский Спасский монастырь, уютно расположившийся внутри горы, и Дивногорье
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с его меловыми столбами, напоминающими сказочные пейзажи.

Эта экскурсия предлагает вам шанс погрузиться в мир древних легенд, узнать о жизни монахов, которые искали уединения в этих местах, и восхититься красотой природных созданий.

Включенный трансфер, входные билеты и монастырская трапеза обеспечат комфортное путешествие, а профессиональный гид раскроет все секреты, скрытые среди меловых гор.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения, где каждый шаг открывает новую страницу истории

4.7
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи меловых столбов
  • 🏛 Пещерные монастыри с богатой историей
  • 📜 Легенды и тайны древних храмов
  • 🚌 Удобный трансфер и организация
  • 🎧 Радиогид для комфортного прослушивания

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшие месяцы для посещения Дивногорья и Костомарово - с мая по сентябрь. В это время года пейзажи особенно живописны, а погодные условия позволяют насладиться всеми красотами и историческими объектами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов

Что можно увидеть

  • Костомаровский Спасский монастырь
  • Маяцкое городище
  • Пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери
  • Меловые Дивы

Описание экскурсии

Костомарово: храмы русской Каппадокии

Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии. Вы откроете секрет такого подобия, увидите местную гору Фавор, гору Голгофу с Поклонным крестом и Гефсиманский сад. Мы рассмотрим пещерный храмовый комплекс, поражающий своей фактурой, атмосферой и историей. И вместе разберемся, действительно ли монахи спасались на этих землях, в толще меловых гор, от гонений Римской и Византийской империй.

Среди меловых скал Дивногорья

Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.

Организационные детали

  • Трансфер на автобусе, входные билеты и монастырская трапеза включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Благодаря радиогиду с радиусом действия более 50 метров вы сможете делать остановки для фотографий и при этом не упускать ничего из рассказа гида

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4100 ₽
Дети до 12 лет3700 ₽
Дети до 5 лет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 483 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Экскурсия очень понравилась!!
Интересные локации, хорошая организована маршрута.
Так же впечатлили красивые природные виды и подробные зарисовки исторического прошлого этих мест, из уст экскурсовода.
Путешествием осталась довольна 🙂
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Оксана
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть. Чудесный гид Елена, которая сопровождала нас весь день и не давала скучать в автобусе,
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и местные экскурсоводы, благодаря которым мы узнали много всего интересного. Очень вкусный обед на свежем воздухе придал нам сил ходить по горам. Идеальная экскурсия, а также особая благодарность водителю Сергею, профессионал и просто хороший человек. Спасибо за прекрасный день всем, кто причастен к этой экскурсии.

Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.+2
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
Эту замечательную экскурсию посетили 6 июля. Красоты Костомарово и Дивногорья не описать словами, это надо видеть.
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А
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение+1
Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
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Анна
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый+2
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
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И
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Экскурсию рекомендую!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!+1
Отличная экскурсия! Эрудированный экскурсовод, комфортабельный автобус, насыщенная программа, вкусный обед -все это оставило приятные впечатления!
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Ольга
Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
Экскурсия отличная! Гид Елена супер! Автобус комфортабельный! Очень рекомендую!
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