Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе место, где история переплетается с природной красотой, создавая неповторимую атмосферу мистики и величия.Воронеж и его окрестности хранят уникальные сокровища: Костомаровский Спасский монастырь, уютно расположившийся внутри горы, и Дивногорье

с его меловыми столбами, напоминающими сказочные пейзажи. Эта экскурсия предлагает вам шанс погрузиться в мир древних легенд, узнать о жизни монахов, которые искали уединения в этих местах, и восхититься красотой природных созданий. Включенный трансфер, входные билеты и монастырская трапеза обеспечат комфортное путешествие, а профессиональный гид раскроет все секреты, скрытые среди меловых гор. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения, где каждый шаг открывает новую страницу истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Дивногорья и Костомарово - с мая по сентябрь. В это время года пейзажи особенно живописны, а погодные условия позволяют насладиться всеми красотами и историческими объектами в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.