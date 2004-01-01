Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Костомарово: храмы русской Каппадокии

Сравнение с одним из красивейших регионов Турции здесь неслучайно: оказавшись в Костомаровском Спасском монастыре, вы поразитесь сходству подземных Донских монастырей с пещерными скитами Каппадокии. Вы откроете секрет такого подобия, увидите местную гору Фавор, гору Голгофу с Поклонным крестом и Гефсиманский сад. Мы рассмотрим пещерный храмовый комплекс, поражающий своей фактурой, атмосферой и историей 📖. И вместе разберемся, действительно ли монахи спасались на этих землях, в толще меловых гор ⛰️, от гонений Римской и Византийской империй.

Среди меловых скал Дивногорья

Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье. Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании. Увидеть остатки средневековой крепости и тысячелетний некрополь в древнем Маяцком городище. А еще вы непременно влюбитесь ❤️ в главный символ Дивногорья — высокие белые столбы Меловые Дивы — и с возвышенности полюбуетесь потрясающей панорамой излучины Дона.

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