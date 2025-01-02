Парк Орленок: Новое в старом

Узнайте историю парка Орлёнок в Воронеже. Скульптуры, аллеи и памятники ждут вас на этой групповой экскурсии
Парк "Орлёнок" в Воронеже - это не просто зелёный уголок, а место, где история встречается с современностью.

Прогулка начинается с центрального входа, где вас встретит скульптура "Мальчик-орлёнок на коне и с
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горном".

Далее вы увидите памятники Гавриилу Троепольскому и Осипу Мандельштаму, узнаете об их вкладе в культуру и литературу.

Тихие тропинки под сенью деревьев и фонтан в классическом стиле создают атмосферу уюта и спокойствия. Это идеальное место для знакомства с культурным наследием Воронежа

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Историческая атмосфера парка
  • 📚 Узнать о Гаврииле Троепольском
  • ✍️ Памятник Осипу Мандельштаму
  • 🚶‍♂️ Прогулка по тихим тропинкам
  • 🗿 Скульптуры и памятники
Парк Орленок: Новое в старом
Парк Орленок: Новое в старом
Парк Орленок: Новое в старом
Ближайшие даты:
2
янв5
янв9
янв12
янв16
янв19
янв23
янв
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Скульптура «Мальчик-орлёнок на коне и с горном»
  • Памятник Гавриилу Троепольскому
  • Памятник Осипу Мандельштаму

Описание экскурсии

Парк «Орлёнок» — уютное место в Воронеже

Парк «Орлёнок» — это не просто зеленая зона, а настоящая жемчужина Воронежа, наполненная историей и атмосферой уюта. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы, прогуливаясь по широким аллеям и тихим тропинкам, укрытым под зелеными кронами деревьев.

Начало экскурсии

Экскурсия начинается у центрального входа, где вас встретит впечатляющая скульптура «Мальчик-орлёнок на коне и с горном». Этот памятник символизирует новую эпоху парка, начиная с 1980 года. Он привлекает внимание и вызывает интерес у всех посетителей.

Значимые памятники

Далее вы сможете увидеть памятник Гавриилу Троепольскому, известному автору повести «Белый Бим Чёрное ухо». Это не только дань уважения великому писателю, но и возможность узнать больше о его вкладе в русскую литературу.

Продолжая прогулку, вы встретите памятник поэту Осипу Мандельштаму, установленный в 2008 году в честь 70-летия со дня его смерти. Этот памятник напоминает о важности поэзии и культурного наследия, которое оставил поэт.

Культурное значение парка

Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о культурном и историческом значении парка «Орлёнок». Он сочетает в себе элементы классицизма и ландшафтной красоты, что делает его уникальным местом для отдыха и познания.

Парк «Орлёнок» — это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к истории и культуре, насладиться природой и вдохновиться атмосферой этого замечательного места.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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