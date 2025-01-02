Прогулка начинается с центрального входа, где вас встретит скульптура "Мальчик-орлёнок на коне и с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Историческая атмосфера парка
- 📚 Узнать о Гаврииле Троепольском
- ✍️ Памятник Осипу Мандельштаму
- 🚶♂️ Прогулка по тихим тропинкам
- 🗿 Скульптуры и памятники
Что можно увидеть
- Скульптура «Мальчик-орлёнок на коне и с горном»
- Памятник Гавриилу Троепольскому
- Памятник Осипу Мандельштаму
Описание экскурсии
Парк «Орлёнок» — уютное место в Воронеже
Парк «Орлёнок» — это не просто зеленая зона, а настоящая жемчужина Воронежа, наполненная историей и атмосферой уюта. Здесь вы сможете насладиться спокойствием и красотой природы, прогуливаясь по широким аллеям и тихим тропинкам, укрытым под зелеными кронами деревьев.
Начало экскурсии
Экскурсия начинается у центрального входа, где вас встретит впечатляющая скульптура «Мальчик-орлёнок на коне и с горном». Этот памятник символизирует новую эпоху парка, начиная с 1980 года. Он привлекает внимание и вызывает интерес у всех посетителей.
Значимые памятники
Далее вы сможете увидеть памятник Гавриилу Троепольскому, известному автору повести «Белый Бим Чёрное ухо». Это не только дань уважения великому писателю, но и возможность узнать больше о его вкладе в русскую литературу.
Продолжая прогулку, вы встретите памятник поэту Осипу Мандельштаму, установленный в 2008 году в честь 70-летия со дня его смерти. Этот памятник напоминает о важности поэзии и культурного наследия, которое оставил поэт.
Культурное значение парка
Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о культурном и историческом значении парка «Орлёнок». Он сочетает в себе элементы классицизма и ландшафтной красоты, что делает его уникальным местом для отдыха и познания.
Парк «Орлёнок» — это не просто прогулка, а возможность прикоснуться к истории и культуре, насладиться природой и вдохновиться атмосферой этого замечательного места.
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Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы