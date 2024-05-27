Экскурсии по паркам Воронежа

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Воронежские усадьбы: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
32 отзыва
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300 за всё до 7 чел.
Ломовской природно-ландшафтный парк: cамое яркое приключение лета
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Летнее приключение Я приглашаю вас отправиться в Ломовской природно-ландшафтный парк — удивительное место, где можно отлично отдохнуть летним днем»
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
    Вчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в ДивногорьеВчера ездили на экскурсию в Дивногорье
  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода
    Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации
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    даёт! И видно, что это лишь малая часть того, что она знает:)) Огромное спасибо за организацию! Несмотря на то, что мы не слишком быстро передвигались с детьми, Светлана сумела провести нас по всем запланированным точкам маршрута, хоть мы и выбились из графика. Однозначно могу смело рекомендовать 👍🏻 Само место удивительное, непременно стоит посетить и увидеть все своими глазами!

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
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    - все это про Светлану, и все это у нее на 200%. Очень и даже настоятельно всем рекомендую и саму экскурсию и Светлану, как гида. Отлично провела время. Рамонь стала для меня самым интеренсным местом из путешествия в Воронеж. Спасибо вам большое, Света!)

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Парки»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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