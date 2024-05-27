В Владимир Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!

Г Галина Воронежские усадьбы: история и легенды Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.

О Ольга Воронеж - город мировой истории читать дальше на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде! Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный

О Ольга Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.

Г Галина Воронеж - город мировой истории Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.

О Ольга Путешествие в Дивногорье - парк мелового периода читать дальше даёт! И видно, что это лишь малая часть того, что она знает:)) Огромное спасибо за организацию! Несмотря на то, что мы не слишком быстро передвигались с детьми, Светлана сумела провести нас по всем запланированным точкам маршрута, хоть мы и выбились из графика. Однозначно могу смело рекомендовать 👍🏻 Само место удивительное, непременно стоит посетить и увидеть все своими глазами! Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации

Е Елена Воронеж - город мировой истории Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.

Т Татьяна Воронежские усадьбы: история и легенды Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.