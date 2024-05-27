1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
«Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Рассмотрите романтический замок, пройдете по живописным аллеям парка и оцените интерактивные экспозиции, посвященные жизни и достижениям знаменитого рода»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Летнее приключение Я приглашаю вас отправиться в Ломовской природно-ландшафтный парк — удивительное место, где можно отлично отдохнуть летним днем»
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 мая 2024Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ООльга2 мая 2024Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
- ООльга2 мая 2024Эта экскурсия была одним из самых ярких впечатлений от поездки в Воронеж. Светлана удивительно эрудированный человек, очень широкий диапазон информации
- ЕЕлена28 апреля 2024Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
- ТТатьяна21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
- ММария16 апреля 2024Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Парки»
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