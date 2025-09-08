читать дальше

родному городу, по району, где он жил, посмотреть на всё со стороны и просто задуматься. Или понастальгировать. Или погрустить. Каждому своё, как говорится.

Отдельно хочется отметить экскурсовода. Валерия очень интересный рассказчик, приятный собеседник и просто позитивный человек. Экскурсия прошла, я бы сказала, в формате дружеской встречи – легко, непринужденно и познавательно. И спасибо за советы, они мне очень пригодились! Экскурсию однозначно рекомендую! Поклонники, возможно, узнают для себя что-то новое, ну а не поклонники, не исключено, что заинтересуются творчеством Юрия и, соответственно, ряды фанатов «Сектора Газа» пополнятся)