Легендарная группа «Сектор Газа» родилась в Воронеже и оставила значительный след в истории российской музыки. Места, связанные с её основателем Юрием Клинских, стали культовыми для поклонников.
Экскурсия включает посещение дома детства
Экскурсия включает посещение дома детства
5 причин купить эту экскурсию
- 🎸 Погружение в историю легендарной группы
- 🏠 Посещение дома детства Юрия Клинских
- ⛪ Успенский храм и район Монастырщинка
- 🗺️ Уникальные факты о Воронеже
- 🚗 Комфортный автопешеходный формат
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Левый берег
- Авиазавод
- Дом Юрия Клинских
- Район Монастырщинка
- Успенский храм
- Могила Юрия Клинских
Описание экскурсии
Когда простой паренёк Юра Клинских стал захаживать в воронежский рок-клуб, а потом взял в руки гитару, никто и подумать не мог, что его альбомы разлетятся по всей стране, а группа получит название в честь рабочего квартала Воронежа. В городе до сих пор сохранились символы эпохи, которая ознаменовалась развалом страны и рождением культуры нового времени, — и я их вам покажу.
Вы увидите:
- Левый берег, который так отличается от парадной исторической части Воронежа
- Авиазавод, открытый в 1932 году и выпускавший ИЛ-96
- Дом, где провёл детство основатель «Сектора Газа» Юрий Клинских
- Район Монастырщинка и Успенский храм 19-го века, где проходило отпевание солиста группы
- Могилу Юрия Клинских
Вы узнаете
- Где жила семья Юрия Клинских
- Как изменился город со времён его детства и юности, в какой атмосфере
- Какие «местные названия» можно услышать в творчестве группы «Сектор Газа» и откуда они происходят
- Почему жизнь Юрия Клинских трагически оборвалась
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+ (обусловлено содержанием песен)
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате на автомобиле KIA Rio 2021 года выпуска
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
8 сен 2025
Экскурсия понравилась. Валерия предподнесла материал легко. Рекомендую экскурсию всем, кто любит творчество группы Сектор газа. Спасибо большое.
Алексей
13 авг 2025
Очень познавательная экскурсия - за счет рассказа Валерии, перемещения по местам жизни и творчества, материалов буквально погружаешься в контекст того времени и лучше понимаешь музыканта, грани его характера и таланта. У нас был «экспериментальный» формат - несколько машин караваном, что осложняло навигацию, но Валерия отлично все организовала и лидировала. Спасибо!
Светлана
27 июл 2025
Невероятно классная и атмосферная получилась экскурсия. Значимые места, масса подробностей, фото, музыка и бесконечное личное обаяние Валерии. Она владеет и щедро делится материалом не только о местах, событиях и жизни
Р
Роман
27 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Валерия рассказала и показала такие моментыиз жизни Хоя, которых я не знал и не слышал. Благодарю!!!
Валерия
20 июн 2025
Отличная экскурсия, позволяющая поклонникам Юрия увидеть те места, где он родился, жил и умер. Эта экскурсия – прекрасная возможность услышать интересный рассказ о жизни и творчестве Юрия, проехать по его
Антон
16 мар 2025
Прекрасное знание материала и отличная способность работы в диалоговом режиме, с учетом пожеланий и интересов.
Ну и сама экскурсия, хоть и несколько специфическая - позволяет понять сам город через призму одного культурного феномена
Ну и сама экскурсия, хоть и несколько специфическая - позволяет понять сам город через призму одного культурного феномена
Алексей
16 мар 2025
Прекрасная экскурсия для поклонников творчества Юрия Клинских
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеЗнакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:00
5510 ₽
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.