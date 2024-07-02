Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Воронеже, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
Пешая
скидка
15%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
60005 100 за всё до 5 чел.
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
На машине
На катере
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 2 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    2 июля 2024
    Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
    Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу.
    Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городуОчень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу
  • Н
    Надежда
    13 июня 2024
    Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
    Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр города. Валерии удалось рассказать
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    историю города, показав нам улочки и строения от которых веет историей прошлых столетий. Спасибо Валерии за бережно-трогательное отношение к истории города с любовью переданное гостям.

    Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
  2. Гуляем по Воронежу - по суше и воде
  3. Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Замок принцессы Ольденбургской
  5. Каменный Мост
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 14 999 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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