скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: У ТК Воронежский
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис2 июля 2024Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу.
- ННадежда13 июня 2024Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр города. Валерии удалось рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Нескучные экскурсии»
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