1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВоронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
13 июля в 19:00
20 июля в 19:00
1 690₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер от ж/д или автовокзала - с экскурсией по Воронежу
Превратить обычную поездку до отеля в интересное знакомство с городом
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
2 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июля 2024Проводил экскурсию Павел. Очень понравилось. Знающий, компетентный специалист. Всем рекомендую
- ККатерина21 июня 2024Положительные отзывы говорят сами за себя. Экскурсовод супер профессиональный. Спасибо за интересную экскурсию!
- ИИрина17 июня 2024Виктор- кладезь знаний! Было очень интересно, захватывающе, потрясающе! Рассказчик великолепный! Мы все (нас было четверо, включая двоих детей 12 лет) слушали, открыв рты. Спасибо, Виктор! Вы- супер!
- ММаргарита30 апреля 2024Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.
- ЯЯна10 марта 2024Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Ночные»
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