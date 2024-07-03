Т Татьяна Воронеж исторический и современный Проводил экскурсию Павел. Очень понравилось. Знающий, компетентный специалист. Всем рекомендую

К Катерина Воронеж исторический и современный Положительные отзывы говорят сами за себя. Экскурсовод супер профессиональный. Спасибо за интересную экскурсию!

И Ирина Воронеж исторический и современный Виктор- кладезь знаний! Было очень интересно, захватывающе, потрясающе! Рассказчик великолепный! Мы все (нас было четверо, включая двоих детей 12 лет) слушали, открыв рты. Спасибо, Виктор! Вы- супер!

М Маргарита Городей - театрализованная прогулка Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.