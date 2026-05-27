Оставим городской шум за бортом и на ярком катере отправимся навстречу водным просторам и крутым берегам. Вы понаблюдаете, как Воронеж скроется за горизонтом, а мимо проплывут мосты и остров Любви.
Описание экскурсии
- Мы осмотрим с воды центр города, жилые комплексы левобережья, современные яхт-клубы, санаторий Горького, посёлок Рыбачий.
- Пройдём под тремя мостами и увидим за бортом остров Любви.
- Высадимся на 15 минут у 300-летнего Петровского дуба.
- Проследуем мимо величавого урочища Белая гора.
- Развернёмся в устье реки Воронеж и вернёмся к причалу.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на катере с панорамной крышей и мягкими окнами на случай непогоды. На борту — тёплые пледы, приятная музыка, спасжилеты.
- С собой можно взять перекус и напитки.
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности.
- В случае грозы, сильного дождя, шквального ветра, запрета МЧС поездка может быть перенесена или отменена — предложим альтернативу или вернём средства.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
в субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренной житель Воронежа. На воде очень давно — знаю реку и водохранилище как свои пять пальцев. Приглашаю вас туда, где пахнет рекой и свободой, а вместо городского шума — только
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии на «По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике»
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
29 мая в 16:00
30 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
31 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
1500 ₽ за человека