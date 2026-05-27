По Воронежскому морю и реке Воронеж - на трамвайчике

Прогулка к урочищу Белая гора с высадкой у 300-летнего Петровского дуба
Оставим городской шум за бортом и на ярком катере отправимся навстречу водным просторам и крутым берегам. Вы понаблюдаете, как Воронеж скроется за горизонтом, а мимо проплывут мосты и остров Любви.
Высадитесь в балке, где растёт раскидистый дуб-патриарх — он помнит флот Петра I. А в финале увидите, как из дубравы выступит Белая гора с меловыми обрывами — величавый страж речной излучины.

Описание экскурсии

  • Мы осмотрим с воды центр города, жилые комплексы левобережья, современные яхт-клубы, санаторий Горького, посёлок Рыбачий.
  • Пройдём под тремя мостами и увидим за бортом остров Любви.
  • Высадимся на 15 минут у 300-летнего Петровского дуба.
  • Проследуем мимо величавого урочища Белая гора.
  • Развернёмся в устье реки Воронеж и вернёмся к причалу.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на катере с панорамной крышей и мягкими окнами на случай непогоды. На борту — тёплые пледы, приятная музыка, спасжилеты.
  • С собой можно взять перекус и напитки.
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности.
  • В случае грозы, сильного дождя, шквального ветра, запрета МЧС поездка может быть перенесена или отменена — предложим альтернативу или вернём средства.
  • С вами будет один из капитанов нашей команды.

в субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренной житель Воронежа. На воде очень давно — знаю реку и водохранилище как свои пять пальцев. Приглашаю вас туда, где пахнет рекой и свободой, а вместо городского шума — только
плеск волн и ваш смех. Наши катера бесшумно скользят по воде, открывая панорамы набережной, зелень берегов и безграничную акваторию впереди. Это Воронеж с того ракурса, который вы ещё не видели. Мы продумали каждую деталь, чтобы превратить прогулку в ритуал наслаждения. На борту — удобные диваны, мягкие пледы, тенты от солнца. Хочется танцев? Палуба ваша! Хочется расслабиться? Знаем лучшие точки для встречи заката.

