Что вы знаете о Воронеже? Город, где зародился военно-морской флот России, стал домом для великих писателей и пережил важные события Великой Отечественной войны.
Прогулка по центральным улицам позволит увидеть Площадь Ленина, улицу Плехановскую и другие знаковые места. Здесь прошлое сливается с настоящим, а древность с современностью. Узнайте интересные факты из жизни города, который хранит память о своей богатой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 📚 Литературное наследие
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🕰️ Погружение в прошлое
- 🌆 Центральные улицы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Улица Плехановская
- Университетская площадь
- Спасский и Ильинский храмы
- Улица Карла Маркса
- Каменный мост
- Кинотеатр «Пролетарий»
- Дом купца Шуклина
- Памятники И.С. Никитину и С.Я. Маршаку
- Памятник Белому Биму
Описание экскурсии
В Воронеже порой кажется, что время замедляет свой бег, позволяя насладиться каждым мгновением. Но богатое прошлое города станет для вас приятным открытием — и не позволит заскучать. Мы неспешно прогуляемся по центральным улицам, чтобы вы успели увидеть главные достопримечательности. Вот некоторые из них:
- Площадь Ленина — точка притяжения местных жителей и гостей города
- Улица Плехановская — одна из центральных улиц, где сохранились старинные достопримечательности и появились современные, посвящённые деятелям науки и культуры
- Университетская площадь — именно здесь более 400 лет назад началось строительство крепости Воронеж
- Спасский и Ильинский храмы — символы заповедного Воронежа
- Улица Карла Маркса — памятное место, связанное с эпохой Петра I
- Каменный мост — символ старого Воронежа
- Кинотеатр «Пролетарий» и дом купца Шуклина
- Памятники поэтам И. С. Никитину и С. Я. Маршаку
- Памятник Белому Биму
Наша прогулка станет не просто экскурсией, а полноценным экскурсом в историю города и его окрестностей. Я раскрою, как в памятниках, названиях улиц, достопримечательностях прошлое сливается с настоящим, а древность с современностью. И поделюсь интересными фактами из жизни города с момента основания и до наших дней.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- На нашем пути будут участки с крутым подъёмом и спуском (возможно их исключение из маршрута в связи с погодными условиями)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 40 туристов
Меня зовут Оксана. Я историк по образованию и аттестованный экскурсовод по городу Воронежу и Воронежской области. Буду рада познакомить вас с его историей и памятными местами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Первое знакомство с городом прошло удачно. Много узнали и посмотрели. Однозначно рекомендуем!
К
Катерина
2 июн 2025
Оксана - профессионал. Сразу видно, как сильно человек любит то, чем занимается. Вместо 2х часов ходили по городу 3. Ходили бы ещё, но, к сожалению, наше время уже было ограничено.
Входит в следующие категории Воронежа
