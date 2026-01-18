Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Начало: В Первомайском саду
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж в стиле модерн
Увлекательная прогулка по Воронежу, где модерн встречается с историей. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте их тайны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: В селе Горожанка
«Приглашаю в экопарк «Долина пчёл» в окрестностях Воронежа»
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Моменты в Воронеже: с гидом и фотографом по центру города
Пройти по старинным улочкам и получить кадры в атмосферных локациях
Начало: У театра оперы и балета
25 янв в 10:00
26 янв в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
