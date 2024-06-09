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Эта обзорная экскурсия для тех, кто любит комфорт. И состоит она из двух частей. На первой, автопешеходной, вы осмотрите исторический центр города. А затем мы прокатимся на катере по Воронежскому водохранилищу.



Увидим Алексеево-Акатов монастырь и корабль «Гото Предистинация» с воды и отправимся в тихое место, чтобы полюбоваться природой, а при желании — искупаться.