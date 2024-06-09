Эта обзорная экскурсия для тех, кто любит комфорт. И состоит она из двух частей. На первой, автопешеходной, вы осмотрите исторический центр города. А затем мы прокатимся на катере по Воронежскому водохранилищу.
Увидим Алексеево-Акатов монастырь и корабль «Гото Предистинация» с воды и отправимся в тихое место, чтобы полюбоваться природой, а при желании — искупаться.
Увидим Алексеево-Акатов монастырь и корабль «Гото Предистинация» с воды и отправимся в тихое место, чтобы полюбоваться природой, а при желании — искупаться.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы погуляем по главной улице города — проспекту Революции. Зайдём в Благовещенский кафедральный собор, увидим памятник Петру I и самый старый мост города — Каменный
- Пройдёмся по набережной, где увидим один из старейших храмов города — Успенский и корабль-музей «Гото Предистинация»
- Сядем на катер и продолжим нашу прогулку по воде. Пройдём под всеми тремя мостами Воронежа. Рассмотрим Алексеево-Акатов монастырь, а также самое древнее сохранившееся здание в городе
- Выйдем в старое русло реки Воронеж и полюбуемся заводями кувшинок и разнообразием здешней природы
Вы узнаете:
- Как появился и развивался город
- Почему Пётр I выбрал Воронеж для строительства флота
- Как город пережил Великую Отечественную войну
- Что такое «воронежское море»
- Какие легенды хранит тихий центр города
И многое другое!
Организационные детали
- Для групп до 4 человек обзорная экскурсия будет автопешеходной на моём авто Kia Rio (по желанию — на вашем). Если 5 человек, то экскурсия — пешая с перемещениями на такси (включено в стоимость)
- На катере снимаем обувь. При желании возможно купание
- С собой возьмите солнцезащитные очки и одевайтесь по погоде
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
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