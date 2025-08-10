Мои заказы

Экскурсии к горам Воронежа

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Воронеже, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
««У Задонского двора есть Кудыкина гора…»»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
На автобусе
10 часов
1 отзыв
Групповая
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Прогуляемся к берегу Дона, откуда нам откроется прекрасный вид на гору»
Расписание: См. календарь
5 окт в 09:00
3800 ₽ за человека
Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
На автобусе
11 часов
7 отзывов
Групповая
Костомарово: меловые святыни и пещеры
Исследуйте три жемчужины Воронежской области за один день: меловые монастыри, культурный Острогожск и древние Костёнки. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Белоснежные меловые горы напоминают загадочные пейзажи Каппадокии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 сен в 09:00
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    10 августа 2025
    Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
    Это была моя первая выездная экскурсия за город! В принципе мне все понравилось, нас встретили у входа Никитинскую библиотеку на
    читать дальше

    большом заказном автобусе. Мест всего было 54, нас было 27 поэтому поездка была достаточно комфортабельной так как было много свободных мест. Пока мы ехали на первую экскурсию в Костомарово (около 2 часов) гид рассказывал нам про город Воронеж, легенды связанные с этим городом, исторические факты, было очень интересно!! Костомарова мы находились 2 часа, первые минут 30 экскурсию вела женщина проживающая в монастыре, а потом у нас было свободное время и мы могли сами дальше исследовать там всё. После мы поехали в острогожск, там сразу нас покормили: сначала нам дали салат и компот, потом постепенно приносили борщ и картофельное пюре с курицей! После обеда мы поехали в дом-музей Крамского, а после в Костенках у нас была экскурсия в музее. Мне всё очень понравилось, но я надеялась что будет чуть побольше пещер, так как название экскурсии: «тайны воронежских Храмов», а в итоге пещеры и храмы были только в Костомарово(

  • П
    Простакова
    10 августа 2025
    Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
    Потрясающая поездка! Начиная от комфортабельного автобуса, заканчивая незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями! Прекрасный гид, которого можно слушать бесконечно! Спасибо от всей души за насыщенный и яркий день!
  • И
    Инна
    21 июля 2025
    Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
    Прекрасный тур. Всем рекомендуем👍
  • Т
    Тимофей
    20 июля 2025
    Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
    доволен всем от Начала до конца! Спасибо гиду Марине!!!
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
    Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям,локации были предложены чудесные и необычные,экскурсия в монастыре города Задонска просто потрясла. Монах Павел оставил неизгладимый след в нашей душе
  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
    Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
  2. Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
  3. Тайны меловых гор: Костомарово - Воронежские Афины - Костёнки
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
  9. Усадьба Веневитиновых
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Горы», 10 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь