Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
««У Задонского двора есть Кудыкина гора…»»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Заповедник «Галичья Гора» и водопад Русанов ручей
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Прогуляемся к берегу Дона, откуда нам откроется прекрасный вид на гору»
Расписание: См. календарь
5 окт в 09:00
3800 ₽ за человека
Групповая
Костомарово: меловые святыни и пещеры
Исследуйте три жемчужины Воронежской области за один день: меловые монастыри, культурный Острогожск и древние Костёнки. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Белоснежные меловые горы напоминают загадочные пейзажи Каппадокии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 сен в 09:00
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия10 августа 2025Это была моя первая выездная экскурсия за город! В принципе мне все понравилось, нас встретили у входа Никитинскую библиотеку на
- ППростакова10 августа 2025Потрясающая поездка! Начиная от комфортабельного автобуса, заканчивая незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями! Прекрасный гид, которого можно слушать бесконечно! Спасибо от всей души за насыщенный и яркий день!
- ИИнна21 июля 2025Прекрасный тур. Всем рекомендуем👍
- ТТимофей20 июля 2025доволен всем от Начала до конца! Спасибо гиду Марине!!!
- ЕЕлена5 января 2025Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям,локации были предложены чудесные и необычные,экскурсия в монастыре города Задонска просто потрясла. Монах Павел оставил неизгладимый след в нашей душе
- ККамиль14 мая 2024Понравилось! Чёткая организация. Классный гид. Интересно рассказывает! Единственное, что было не очень это обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Горы», 10 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь