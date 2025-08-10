читать дальше

большом заказном автобусе. Мест всего было 54, нас было 27 поэтому поездка была достаточно комфортабельной так как было много свободных мест. Пока мы ехали на первую экскурсию в Костомарово (около 2 часов) гид рассказывал нам про город Воронеж, легенды связанные с этим городом, исторические факты, было очень интересно!! Костомарова мы находились 2 часа, первые минут 30 экскурсию вела женщина проживающая в монастыре, а потом у нас было свободное время и мы могли сами дальше исследовать там всё. После мы поехали в острогожск, там сразу нас покормили: сначала нам дали салат и компот, потом постепенно приносили борщ и картофельное пюре с курицей! После обеда мы поехали в дом-музей Крамского, а после в Костенках у нас была экскурсия в музее. Мне всё очень понравилось, но я надеялась что будет чуть побольше пещер, так как название экскурсии: «тайны воронежских Храмов», а в итоге пещеры и храмы были только в Костомарово(