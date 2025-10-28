Воронеж - город с богатой историей, начиная с Дикого поля и заканчивая индустриальным центром. Экскурсия охватывает важные вехи развития: от основания крепости в 16 веке до создания первого военного флота России при Петре I. Путешествие включает посещение памятников Великой Победы и современных культурных центров. Туристы узнают о значении города как колыбели российского флота и родины известных деятелей
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты о Воронеже
- ⛪ Посещение старинных храмов
- 🚢 Узнать о первом военном флоте
- 🏛️ Памятники и культурные символы
- 🌳 Прогулка по историческим местам
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Мост «счастья»
- Воронежская ротонда
- Песчаный лог
- Успенский храм
- Никольский храм
- Покровский храм
Описание экскурсии
У истоков
Мы встретимся на том самом месте, где в 16 веке была заложена крепость на землях Дикого поля. Именно здесь началась история Воронежа. С первых минут вы словно окажетесь в центре событий той эпохи и узнаете:
- Как охраняли границы в 16 веке
- Кто строил крепости
- Сколько человек жили в Воронеже в самом начале
По историческому поясу города
Далее маршрут уводит нас к верхнему Воронежу. На пути — ключевые символы Старого города:
- Пожарная каланча, с которой открываются виды на окрестности
- Мост «счастья», ставший неофициальным местом исполнения желаний
- Первая городская застава — точка пересечения времён и смыслов
Воронежская флотилия
Самое впечатляющее место экскурсии связано с именем Петра I. Именно в Воронеже он заложил первый военный флот России — в самом сердце степи. Вы узнаете:
- Почему Пётр выбрал именно это место
- Что осталось от города, где царь провёл более полутора лет
- Что означает таинственное слово «готопредестинация», появившееся здесь при Петре I и ставшее культурным кодом Черноземья
Памятники великой Победы
Мы обойдём площади и скверы, названия которых хранят память о трагических и героических страницах истории:
- Песчаный лог — его часто сравнивают с «Бабьим яром»
- Воронежская ротонда — как в «Сталинграде на Дону»
Миллионник с характером
И наконец, я раскрою для вас сегодняшний Воронеж — как индустриальный центр и точку культурного притяжения. Здесь соседствуют:
- Старинные храмы (Успенский, Никольский, Покровский)
- Памятники Кольцову, Никитину, Маршаку и Платонову
- Центральный рынок, где можно попробовать местные продукты: чёрный зефир и котлету из мраморной говядины
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- При желании можем провести программу на вашем транспорте (за ту же стоимость) или арендованном автомобиле (за доплату)
Елена — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 99 туристов
Я родилась и выросла в сердце нашего края, у притока Дона на реке Воронеж. Уже не один десяток лет я служу экскурсионному делу, вожу гостей по Воронежу и окрестностям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Евгения
28 окт 2025
Елена-это прекрасная Елена всех смыслах этого слова! 2 часа 30 минут пролетели незаметно, причем шел дождь. Все знает, интересно рассказывает! Очень благодарны! С удовольствием будем советовать друзьям!
Дата посещения: 27 октября 2025
М
Максим
1 ноя 2025
Отличное мероприятие, было интересно и увлекательно. Большое спасибо Елене за проделанную работу
Виктория
20 окт 2025
Это была замечательная экскурсия, одна из лучших в нашей богатой экскурсионной биографии. Нас было двое взрослых. Очень обстоятельный и структурированный рассказ от человека, прекрасно владеющего историей и умеющего грамотно построить
Л
Людмила
12 окт 2025
Елена - прекрасный экскурсовод с глубоким знанием Воронежа и его истории. Рассказывает очень интересно и захватывающе. Очень понравилось и гостям, впервые приехавшим в Воронеж, и почти коренному жителю. Однозначно рекомендуем!
Татьяна
8 окт 2025
Нет слов, чтобы выразить насколько это было информативно, интересно, да просто захватывающе. Елена - это не просто профессионал, специалист, это человек который любит и знает свой город и все о своем городе. И это ВСЁ она старается донести, передать своим слушателям. Я хотела бы поставить ей не 5, а 10!!! Звезд. Спасибо, спасибо, спасибо
Е
Екатерина
1 окт 2025
Елена - это нечто! Не хватит слов, чтобы описать все наши эмоции от экскурсии. Такое впечатление, что мы посмотрели художественный остросюжетный фильм с начала основания Воронежа и до наших дней.
А
Алексей
16 сен 2025
Отличная экскурсия! Елена Николаевна - мастер своего дела. Очень интересно рассказывала о своем городе. Мы узнали много нового. Воронеж предстал перед нами во всей красе! Рекомендуем всем туристам начать знакомство с Воронежем с этой
экскурсии.
Максим
27 авг 2025
Отличный и информативный маршрут по основным достопримечательностям центральной части города Воронеж. С нами этот маршрут проводила отличный специалист, эксперт по истории города Елена.
О
Ольга
21 авг 2025
Потрясающая экскурсия с замечательным профессионалом своего дела!
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии с Еленой Николаевной. Это было что-то невероятное! Рассказ настолько увлекательный и захватывающий, что время пролетело совершенно незаметно.
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии с Еленой Николаевной. Это было что-то невероятное! Рассказ настолько увлекательный и захватывающий, что время пролетело совершенно незаметно.
Особенно хочется
Е
Екатерина
18 авг 2025
Замечательную экскурсию провела для нас Елена Николаевна. Маршрут продуман до мельчайших подробностей, материал экскурсии хорошо структурирован, охватывает все периоды существования города, все значимые события, связанные с ним. Елена Николаевна очень
З
Зося
29 июл 2025
Нам очень повезло с экскурсоводом! Елена Николаевна - потрясающий рассказчик, человек энциклопедических знаний! Три часа пролетели как одна минута! Было очень интересно! Мы проехали по самым знаковым местам Воронежа. Елена Николаевна знает историю каждого здания, каждой улицы! Спасибо огромное за экскурсию!
Т
Туровская-Селиванова
22 июл 2025
Оценка" отлично" не отражает наших впечатлений. Это великолепно!!!! С нами были дети 11 лет,которые сказали, что это была чудесная, самая лучшая экскурсия!!!! Спасибо ОГРОМНОЕ Елене, которая с первых минут встречи окружала заботой. Спасибо за невероятную глубину знаний, помножнную дар рассказчика! Очень хочется вернуться в Воронежскую областьи окунуться в его прошлое и настоящее с таким чудесным проводником! Всем рекомендую!
Л
Лариса
11 июл 2025
Всем доброго дня. Вчера были на обзорной экскурсии по Воронежу с Еленой Николаевной. Сказать, что нам понравилось - практически ничего и не сказать. Мы в восторге! Приятное личное общение, великолепная подача, количество и глубина информации, полученной нами превысили все ожидания. Всем рекомендуем, если хотите ознакомится с Воронежем, выбирайте экскурсию с Еленой Николаевной.
Ксения
15 июн 2025
От души благодарим Елену за увлекательную и познавательную экскурсию! Нам очень понравилось, мы провели прекрасные 3 часа в компании Елены, вся информация великолепно подана, структурирована, рассказ о городе и его истории затягивает и не оставляет равнодушным. Мы узнали много нового и удивительного! Рекомендуем эту экскурсию, спасибо за Ваш труд, Елена!
Софья
10 мая 2025
Елена - потрясающая! Формат, объем, вовлеченность - все очень сбалансировано. Много исторических фактов, чувствуется преподавательский и научный опыт. Вернемся еще!
