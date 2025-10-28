Воронеж - город с богатой историей, начиная с Дикого поля и заканчивая индустриальным центром. Экскурсия охватывает важные вехи развития: от основания крепости в 16 веке до создания первого военного флота России при Петре I. Путешествие включает посещение памятников Великой Победы и современных культурных центров. Туристы узнают о значении города как колыбели российского флота и родины известных деятелей

Описание экскурсии

У истоков

Мы встретимся на том самом месте, где в 16 веке была заложена крепость на землях Дикого поля. Именно здесь началась история Воронежа. С первых минут вы словно окажетесь в центре событий той эпохи и узнаете:

Как охраняли границы в 16 веке

Кто строил крепости

Сколько человек жили в Воронеже в самом начале

По историческому поясу города

Далее маршрут уводит нас к верхнему Воронежу. На пути — ключевые символы Старого города:

Пожарная каланча, с которой открываются виды на окрестности

Мост «счастья», ставший неофициальным местом исполнения желаний

Первая городская застава — точка пересечения времён и смыслов

Воронежская флотилия

Самое впечатляющее место экскурсии связано с именем Петра I. Именно в Воронеже он заложил первый военный флот России — в самом сердце степи. Вы узнаете:

Почему Пётр выбрал именно это место

Что осталось от города, где царь провёл более полутора лет

Что означает таинственное слово «готопредестинация», появившееся здесь при Петре I и ставшее культурным кодом Черноземья

Памятники великой Победы

Мы обойдём площади и скверы, названия которых хранят память о трагических и героических страницах истории:

Песчаный лог — его часто сравнивают с «Бабьим яром»

Воронежская ротонда — как в «Сталинграде на Дону»

Миллионник с характером

И наконец, я раскрою для вас сегодняшний Воронеж — как индустриальный центр и точку культурного притяжения. Здесь соседствуют:

Старинные храмы (Успенский, Никольский, Покровский)

Памятники Кольцову, Никитину, Маршаку и Платонову

Центральный рынок, где можно попробовать местные продукты: чёрный зефир и котлету из мраморной говядины

