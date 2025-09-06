Липецкая область предлагает уникальные впечатления: святыня Задонска, живоносные источники и колоритные улочки.
Семья Нойфельдов делится секретами выпечки в пекарне «Guten Tag», угощая гостей традиционными немецкими блюдами.
Прогулка по Липецку завершает день, где можно насладиться местными достопримечательностями и знаменитой минеральной водой. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые знания о Липецкой земле
Семья Нойфельдов делится секретами выпечки в пекарне «Guten Tag», угощая гостей традиционными немецкими блюдами.
Прогулка по Липецку завершает день, где можно насладиться местными достопримечательностями и знаменитой минеральной водой. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые знания о Липецкой земле
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Посещение святынь Задонска
- 🍞 Мастер-класс в пекарне
- 🍽️ Дегустация немецких блюд
- 🚶 Прогулка по Липецку
- 💧 Дегустация минеральной воды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться всеми прелестями Липецкой области, включая посещение природных источников. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более уютной атмосфере, особенно в пекарне, но некоторые прогулки могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Ближайшие даты:3
ноя
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Святыни Задонска
- Пекарня «Guten Tag»
- Нижний парк
Описание экскурсииЛипецкая земля щедра на вкусы и впечатления! За один день мы посетим совершенно разные, но запоминающиеся места Липецкой области. Сначала вы прикоснетесь к удивительным святыням города Задонска, испытаете на себе исцеляющую силу живоносных источников, прогуляетесь по колоритным улочкам провинциального города. Далее мы отправимся в гости к семье Нойфельдов. Бенно и Анна с детьми переехали в Россию и не пожалели — здесь они нашли не только дом, но и любимое дело. Нас ждет экскурсия по семейной пекарне «Guten Tag». Хозяева встречают по-русски гостеприимно – открывают тайны идеально хлеба, разливают чай, угощают сладостями собственного производства. В семейной гостиной нас ждет обед; Нойфильды приготовят традиционные немецкие блюда — сырный суп и баварский бургер! Также в программе мастер-класс по выпечке фирменной булочки. В завершении дня нас ждет обзорная прогулка по Липецку. Мы познакомимся с лучшими достопримечательностями города, прогуляемся по Нижнему парку, где нас ждет дегустация самой известной в 19 веке минеральной воды!!! После 19:30 возвращение в Воронеж.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание
- Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, вход в библиотеку им. Никитина
Завершение: Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
Групповая
Лучший выборИз Воронежа - к меловым скалам Дивногорья
Путешествие к меловым скалам Дивногорья предлагает уникальную возможность посетить пещерные храмы и подземные монастыри, погрузившись в атмосферу древности
Начало: На площади Ленина
6 сен в 09:00
13 сен в 09:00
4600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.