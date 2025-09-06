Липецкая область предлагает уникальные впечатления: святыня Задонска, живоносные источники и колоритные улочки.



Семья Нойфельдов делится секретами выпечки в пекарне «Guten Tag», угощая гостей традиционными немецкими блюдами.



Прогулка по Липецку завершает день, где можно насладиться местными достопримечательностями и знаменитой минеральной водой. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и новые знания о Липецкой земле

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться всеми прелестями Липецкой области, включая посещение природных источников. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более уютной атмосфере, особенно в пекарне, но некоторые прогулки могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.