Вы побываете в уникальном дворцовом комплексе княгини Ольденбургской — правнучки жены Наполеона I Бонапарта. Принцесса активно развивала промышленность, основав в России первую паровую фабрику по производству конфет и шоколада мирового уровня. Вы посетите отреставрированное здание «Свитский корпус», где размещалась свита Императорской семьи, и экспозицию «На благо отечества». Она познакомит вас с историей приобретения усадьбы Рамонь, её владельцами и вкладом принцессы в защиту природы. Вместе мы разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем всё о чайных традициях в России.
Усадьба Веневитинова
Элегантная атмосфера этого места вдохновляет на размышления о литературном наследии России, жизни и творчестве выдающегося поэта Веневитинова, филолога и преподавателя. Здесь вы погрузитесь в удивительный мир поэзии и искусства, изучая исторические артефакты, личные вещи Веневитинова и его письма.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из аттестованных гидов нашего агентства
В стоимость включено: — услуги квалифицированного гида — проезд на комфортабельном автомобиле/минивэне
Входные билеты не включены в стоимость: дворец принцессы Ольденбургской — от 150 ₽, музей-усадьба Д. В. Веневитинова — от 300 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.