Дворцы Воронежской земли: от Ольденбургских до Веневитиновых

Путешествие по усадьбам Ольденбургских и Веневитиновых подарит вам уникальную возможность ощутить дух русского дворянства и прикоснуться к истории
Центральное Черноземье хранит множество тайн старинных усадеб.

На экскурсии по Воронежской земле гости узнают о жизни княгини Ольденбургской, её промышленной деятельности и вкладе в защиту природы.

Посещение усадьбы Веневитинова позволит погрузиться в мир поэзии и искусства, изучая артефакты и личные вещи поэта.

Эти места вдохновляют на размышления о литературном наследии России и дарят незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу дворянства
  • 📜 Изучение истории известных фамилий
  • 🎨 Вдохновение литературным наследием
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👥 Индивидуальный подход
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Усадьба Ольденбургских
  • Усадьба Веневитинова

Описание экскурсии

Усадьба Ольденбургских

Вы побываете в уникальном дворцовом комплексе княгини Ольденбургской — правнучки жены Наполеона I Бонапарта. Принцесса активно развивала промышленность, основав в России первую паровую фабрику по производству конфет и шоколада мирового уровня. Вы посетите отреставрированное здание «Свитский корпус», где размещалась свита Императорской семьи, и экспозицию «На благо отечества». Она познакомит вас с историей приобретения усадьбы Рамонь, её владельцами и вкладом принцессы в защиту природы. Вместе мы разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем всё о чайных традициях в России.

Усадьба Веневитинова

Элегантная атмосфера этого места вдохновляет на размышления о литературном наследии России, жизни и творчестве выдающегося поэта Веневитинова, филолога и преподавателя. Здесь вы погрузитесь в удивительный мир поэзии и искусства, изучая исторические артефакты, личные вещи Веневитинова и его письма.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из аттестованных гидов нашего агентства
  • В стоимость включено:
    — услуги квалифицированного гида
    — проезд на комфортабельном автомобиле/минивэне
  • Входные билеты не включены в стоимость: дворец принцессы Ольденбургской — от 150 ₽, музей-усадьба Д. В. Веневитинова — от 300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Воронежа

