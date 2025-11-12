Центральное Черноземье хранит множество тайн старинных усадеб. На экскурсии по Воронежской земле гости узнают о жизни княгини Ольденбургской, её промышленной деятельности и вкладе в защиту природы. Посещение усадьбы Веневитинова позволит погрузиться в мир поэзии и искусства, изучая артефакты и личные вещи поэта. Эти места вдохновляют на размышления о литературном наследии России и дарят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Усадьба Ольденбургских

Вы побываете в уникальном дворцовом комплексе княгини Ольденбургской — правнучки жены Наполеона I Бонапарта. Принцесса активно развивала промышленность, основав в России первую паровую фабрику по производству конфет и шоколада мирового уровня. Вы посетите отреставрированное здание «Свитский корпус», где размещалась свита Императорской семьи, и экспозицию «На благо отечества». Она познакомит вас с историей приобретения усадьбы Рамонь, её владельцами и вкладом принцессы в защиту природы. Вместе мы разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем всё о чайных традициях в России.

Усадьба Веневитинова

Элегантная атмосфера этого места вдохновляет на размышления о литературном наследии России, жизни и творчестве выдающегося поэта Веневитинова, филолога и преподавателя. Здесь вы погрузитесь в удивительный мир поэзии и искусства, изучая исторические артефакты, личные вещи Веневитинова и его письма.

Организационные детали