Владимир — ваш гид в Воронеже

Провёл экскурсии для 279 туристов

Здравствуйте! Я преподаватель истории в Воронежском университете. Отлично разбираюсь в краеведении и люблю путешествовать по окрестностям. Я прекрасно знаком как с ключевыми достопримечательностями, так и с теми, которые находятся вне привычных маршрутов. Буду рад познакомить и вас со своим краем и погрузить в его хроники.