Знаете ли вы, сколько чудес можно обнаружить рядом с Воронежем? Самое "морское" село Конь-Колодезь, где растёт 300-летний дуб и находятся заброшенные каменоломни. Рядом - "русский Иерусалим" с монастырем и десятками
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
«У Задонского двора есть Кудыкина гора…»
В этой программе есть всё для отличного семейного отдыха — удивительные ландшафы, гостеприимные уездные города и целая россыпь развлечений под открытым небом!
- Начнём с урочища Кривоборье — осмотрим несколько геологических объектов и живописные панорамы на крутой излучине реки. Эта природная достопримечательность Воронежской области заслуженно входит в топ-10 местных чудес
- Следующая остановка — село Конь-Колодезь, известное усадьбой знаменитого русского флотоводца Наума Акимовича Синявина. Вы увидите старинный дом, вобравший в себя формы готики и барокко, усадебный парк и древний дуб, внесённый в национальный реестр старовозрастных растений России
- На окраине села нас ждут загадочные каменоломни, созданные на месте карстовых провалов, где в 19 веке местные жители добывали камень-ракушечник. Большинство старых домов в селе возведены на фундаменте из этого камня
- Далее мы едем в село Заречный Репец на окраине Задонска, где находится уникальная церковь в стиле рококо. В России сохранившихся церквей в этом стиле больше не осталось, в Европе их — единицы. Рядом отыщем усадебный парк в английском стиле, признанный дендрологическим памятником природы. Здесь вы рассмотрите удивительные детали этого религиозного сооружения и узнаете о сложных отношениях одного из помещиков Кожиных со святителем Тихоном Задонским
- Город Задонск откроется перед вами как один из духовных центров России. К осмотру местных святынь можно добавить посещение необычного частного музея «Антресоль», созданного местным энтузиастом
- Кудыкина гора — сафари-парк рядом с селом Каменка. В праздничные и выходные дни здесь рычит и полыхает огнём огромный сказочный Змей Горыныч. Также на территории парка находится древний курган, славянская крепость и вольеры с экзотическими животными — они будут рады познакомиться и пообщаться!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине гида (Lada Niva), трансфер по программе включён в стоимость
- Экскурсия в Задонском монастыре с гидом платная, 100 ₽ c человека
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 279 туристов
Здравствуйте! Я преподаватель истории в Воронежском университете. Отлично разбираюсь в краеведении и люблю путешествовать по окрестностям. Я прекрасно знаком как с ключевыми достопримечательностями, так и с теми, которые находятся вне привычных маршрутов. Буду рад познакомить и вас со своим краем и погрузить в его хроники.Задать вопрос
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