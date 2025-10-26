Мои заказы

По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой

Прогулка по исторической улице Воронежа, где каждое здание расскажет свою историю. Откройте для себя атмосферу купеческого города и его культурное наследие
Воронеж - город с богатой историей и культурой, где каждый уголок дышит прошлым.

Прогулка по проспекту Революции, известному как Большая Дворянская улица, открывает двери в мир, где жили и творили великие
читать дальше

личности.

Участники экскурсии смогут увидеть Никитинскую площадь, дом Сомова, памятник псу Биму и другие знаковые места.

Каждое здание здесь связано с интересными событиями, что позволяет ощутить атмосферу купеческого Воронежа и узнать, как город повлиял на литературу и искусство

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая прогулка
  • 📚 Литературные открытия
  • 🎨 Искусство и культура
  • 🏰 Архитектурные шедевры
  • 🎶 Музыкальные традиции
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой© Илья
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой© Илья
По Большой Дворянской: от дома Маршака до дворца Екатерины Великой© Илья
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Никитинская площадь
  • Дом Сомова
  • Памятник Биму
  • Гостиница «Бристоль»
  • Дом Тулиновых
  • Главное почтовое отделение
  • Воронежский дворец
  • Здание училища имени Растроповича

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по проспекту Революции, бывшей Большой Дворянской улице.

Вы увидите:

  • Никитинскую площадь и памятник поэту И. С. Никитину
  • Дом Сомова в стиле модерн, где жил Самуил Маршак
  • Памятник верному псу Биму — литературному и городскому символу
  • Гостиницу «Бристоль» — первое железобетонное здание Воронежа с интригующим прошлым
  • Дом Тулиновых в стиле ампир, принимавший императорских особ
  • Главное почтовое отделение, где бывал Лермонтов
  • Воронежский дворец — жемчужину провинциального барокко
  • Здание училища имени Растроповича

Вы узнаете:

  • Как Воронеж повлиял на литературу, музыку и искусство в России и мире
  • Какие песни были написаны в городе и стали частью культурного кода
  • Как воронежские художники попали в Третьяковскую галерею
  • И многое другое

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Никитинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Воронеже
Я-гид по Воронежу, магистр истории. Люблю Воронеж и люблю его показывать как российским гостям,так и иностранным. С детства люблю изучать улицы города, историю зданий, улиц и людей. Сам много путешествую
читать дальше

и познаю мир. По основному образованию историк -востоковед, переводчик. Люблю ходить в разные музеи и сам в них разбираюсь, люблю наш оперный театр и нашу шикарную филармонию. Литератор и религиовед. Преподаватель, люблю делиться знаниями, опытом и мыслями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Татьяна
Татьяна
26 окт 2025
Благодарим Илью за удивительную экскурсию! Мы увидели разную архитектуру, много интересных фактов о судьбах домов. Понравился рассказ о Маршаке - душевно. Были уместные небольшие литературные зарисовки к объектам осмотра.
Вцелом, экскурсия
читать дальше

пришлась по душе, но проскальзывал небольшой сумбур, возможно, из-за непривычного места начала экскурсии, пожелаем чуть более структурированную подачу.
Отдельное огромное спасибо за то, что Илья нашел возможность подвинуть мероприятие на более раннее время по нашей просьбе!

Мария
Мария
17 авг 2025
Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе. Илья хороший гид, много знает. Структурированный и несложный маршрут. Спасибо!
Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе.
Дмитрий
Дмитрий
10 июн 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все же узнали очень много интересного про архитектуру, историю и гостей Воронежа. Рекомендуем!
Прекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все жеПрекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все жеПрекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все жеПрекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все же

Входит в следующие категории Воронежа

Похожие экскурсии из Воронежа

Знакомьтесь, Воронеж
На машине
2.5 часа
-
5%
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
5510 ₽5800 ₽ за всё до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Увлекательная прогулка по Воронежу с посещением главных достопримечательностей и исторических мест. Узнайте о прошлом и настоящем города за 1,5 часа
Начало: Улица Кирова дом 1
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Воронеже