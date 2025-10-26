Воронеж - город с богатой историей и культурой, где каждый уголок дышит прошлым.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая прогулка
- 📚 Литературные открытия
- 🎨 Искусство и культура
- 🏰 Архитектурные шедевры
- 🎶 Музыкальные традиции
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Никитинская площадь
- Дом Сомова
- Памятник Биму
- Гостиница «Бристоль»
- Дом Тулиновых
- Главное почтовое отделение
- Воронежский дворец
- Здание училища имени Растроповича
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по проспекту Революции, бывшей Большой Дворянской улице.
Вы увидите:
- Никитинскую площадь и памятник поэту И. С. Никитину
- Дом Сомова в стиле модерн, где жил Самуил Маршак
- Памятник верному псу Биму — литературному и городскому символу
- Гостиницу «Бристоль» — первое железобетонное здание Воронежа с интригующим прошлым
- Дом Тулиновых в стиле ампир, принимавший императорских особ
- Главное почтовое отделение, где бывал Лермонтов
- Воронежский дворец — жемчужину провинциального барокко
- Здание училища имени Растроповича
Вы узнаете:
- Как Воронеж повлиял на литературу, музыку и искусство в России и мире
- Какие песни были написаны в городе и стали частью культурного кода
- Как воронежские художники попали в Третьяковскую галерею
- И многое другое
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Никитинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваш гид в Воронеже
Я-гид по Воронежу, магистр истории. Люблю Воронеж и люблю его показывать как российским гостям,так и иностранным. С детства люблю изучать улицы города, историю зданий, улиц и людей. Сам много путешествую
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
26 окт 2025
Благодарим Илью за удивительную экскурсию! Мы увидели разную архитектуру, много интересных фактов о судьбах домов. Понравился рассказ о Маршаке - душевно. Были уместные небольшие литературные зарисовки к объектам осмотра.
Мария
17 авг 2025
Посетили экскурсию с сыном. Для знакомства с Воронежем - отлично! Мы впервые были в этом городе. Илья хороший гид, много знает. Структурированный и несложный маршрут. Спасибо!
Дмитрий
10 июн 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид Илья. К сожалению мы были очень ограничены по времени, но все же узнали очень много интересного про архитектуру, историю и гостей Воронежа. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Воронежа
