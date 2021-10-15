2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони

Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Воронеж — старинный и очень интересный город.

Вы узнаете, как его история связана с созданием первого российского флота и Азовскими походами Петра I.

Побываете на колоритных улицах и площадях, расшифруете особенности местной архитектуры и услышите, какие известные люди здесь бывали.

Кроме того, осмотрите дворец Ольденбургских в поселке Рамонь.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони

Что вас ожидает

Самое-самое в Воронеже

Вы увидите главные достопримечательности столицы Черноземья: Адмиралтейскую площадь, проспект Революции, Благовещенский собор и комплекс Алексеево-Акатова монастыря с некрополем и старинной колокольней. Рассмотрите корабль Гото Предестинация и раскроете, почему Петр I выбрал для строительства флота именно наш город. А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова.

Дворец Ольденбургских

Мы погуляем по территории бывшей резиденции Ольденбургских. Я покажу неоготический дворец в староанглийском стиле, ворота с башней и старинный флигель. Расскажу о семье принцев Ольденбургских и их роли в общественной жизни России, о любви багрянородной княжны Романовой и прославленного инженера Мосина и об образцовом хозяйстве, созданном в Рамони правнучкой французской императрицы Жозефины.

Организационные детали

  • По желанию можно посетить музей во дворце Ольденбургских. Стоимость билета — от 150 р.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям старше 12 лет (в машине нет детского кресла)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
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2 настоящих отзыва от туристов

А
15 окт 2021
Увлекательная, интересная, насыщенная экскурсия. Получили удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с гидом. Сразу видно неравнодушного, влюблённого в свою работу человека, который стремился как можно интереснее донести до нас много дополнительной информации. Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Буду советовать ваши экскурсии друзьям и знакомым.
М
9 окт 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия.
Кто не был во дворце Ольденбургских - настоятельно рекомендую. ))
Спасибо Светлане! Замечательный рассказчик и человек

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