Посетить знаковые места города и оценить необычный дворец на авто-пешеходной экскурсии
Воронеж — старинный и очень интересный город. Вы узнаете, как его история связана с созданием первого российского флота и Азовскими походами Петра I. Побываете на колоритных улицах и площадях, расшифруете особенности местной архитектуры и услышите, какие известные люди здесь бывали. Кроме того, осмотрите дворец Ольденбургских в поселке Рамонь.
Вы увидите главные достопримечательности столицы Черноземья: Адмиралтейскую площадь, проспект Революции, Благовещенский собор и комплекс Алексеево-Акатова монастыря с некрополем и старинной колокольней. Рассмотрите корабль Гото Предестинация и раскроете, почему Петр I выбрал для строительства флота именно наш город. А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова.
Дворец Ольденбургских
Мы погуляем по территории бывшей резиденции Ольденбургских. Я покажу неоготический дворец в староанглийском стиле, ворота с башней и старинный флигель. Расскажу о семье принцев Ольденбургских и их роли в общественной жизни России, о любви багрянородной княжны Романовой и прославленного инженера Мосина и об образцовом хозяйстве, созданном в Рамони правнучкой французской императрицы Жозефины.
Организационные детали
По желанию можно посетить музей во дворце Ольденбургских. Стоимость билета на посещение экспозиции — от 175 ₽, проход на территорию — от 30 ₽
Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)
*Можем поехать на вашем авто
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1087 туристов
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Дата посещения: 22 фев 2026
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными рассказоми. Светлана уделила внимание нашим предпочтениям, отвечала на вопросы. Отдых прошел замечательно, огромное спасибо Светлане за организацию нашей экскурсии. Мы увидели даже те объекты, которые первоначально не планировались, но очень впечатлили. Отдельное спасибо за открытие для себя Центрального рынка.
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Ксения
Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию по Воронежу! Экскурсия получилась очень интересной, познавательной и хорошо организованной. Светлана показала нам красивую архитектуру города, познакомила с его историей и рассказала множество интересных читать дальшеуменьшить
фактов о Воронеже, которые помогают по-новому взглянуть на город.
Особенно запомнилась поездка в Рамонь и посещение замка принцессы Ольденбургской. Благодаря увлекательному рассказу Светланы это место буквально ожило перед нами. Чувствуется глубокое знание темы, любовь к своему делу и искреннее желание поделиться этими знаниями с гостями.
Рекомендуем Светлану всем, кто хочет интересно и с пользой познакомиться с Воронежем и его окрестностями! Спасибо за прекрасный день и яркие впечатления!
+4
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В
Вадим
Чудесная Светлана, большое спасибо! Это было замечательно и увлекательно!! Прогулка по Рамони отдельное удовольствие! Истории о бизнесвумен это нечто! Всем рекомендуем!
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И
Ирина
Экскурсовод Светлана накануне поездки вышла на связь для уточнения времени и места начала экскурсии. Весь путь нашего тура сопровождался интересными рассказами. Светлана уделила внимание нашим предпочтениям, отвечала на вопросы. Отдых прошел замечательно, огромное спасибо Светлане за организацию нашей экскурсии. Мы увидели даже те объекты, которые первоначально не планировались, но очень впечатлили. Отдельное спасибо за открытие для себя Центрального рынка.
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В
Вера
Будучи проездом в Воронеже и имея один свободный день, решила поехать на экскурсию и выбрала:"2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони". Индивидуальный режим, продуманная организованная поездка, насыщенная интересная информация, читать дальшеуменьшить
деликатность и предусмотрительность - все это благодаря гиду этого шестичасового экскурсионного путешествия - Светлане. Помимо просто новой информации про историю города и края, помимо прекрасных видов и создания атмосферы эпохи, времени через стиль и манеру общения и взаимодействия со Светланой, я получила возможность ориентироваться в городе следующие несколько дней. Светлана, спасибо за эти прекрасные интересные насыщенные шесть часов!
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Дмитрий
Все прекрасно прошло. Профессионал своего дела.
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