Воронеж — старинный и очень интересный город. Вы узнаете, как его история связана с созданием первого российского флота и Азовскими походами Петра I. Побываете на колоритных улицах и площадях, расшифруете особенности местной архитектуры и услышите, какие известные люди здесь бывали. Кроме того, осмотрите дворец Ольденбургских в поселке Рамонь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Воронеже

Вы увидите главные достопримечательности столицы Черноземья: Адмиралтейскую площадь, проспект Революции, Благовещенский собор и комплекс Алексеево-Акатова монастыря с некрополем и старинной колокольней. Рассмотрите корабль Гото Предестинация и раскроете, почему Петр I выбрал для строительства флота именно наш город. А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова.

Дворец Ольденбургских

Мы погуляем по территории бывшей резиденции Ольденбургских. Я покажу неоготический дворец в староанглийском стиле, ворота с башней и старинный флигель. Расскажу о семье принцев Ольденбургских и их роли в общественной жизни России, о любви багрянородной княжны Романовой и прославленного инженера Мосина и об образцовом хозяйстве, созданном в Рамони правнучкой французской императрицы Жозефины.

Организационные детали

По желанию можно посетить музей во дворце Ольденбургских. Стоимость билета на посещение экспозиции — от 175 ₽, проход на территорию — от 30 ₽

Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 7 лет (в машине нет детского кресла)

*Можем поехать на вашем авто