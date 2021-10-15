Что вас ожидает

Самое-самое в Воронеже

Вы увидите главные достопримечательности столицы Черноземья: Адмиралтейскую площадь, проспект Революции, Благовещенский собор и комплекс Алексеево-Акатова монастыря с некрополем и старинной колокольней. Рассмотрите корабль Гото Предестинация и раскроете, почему Петр I выбрал для строительства флота именно наш город. А также отыщете лечебный стул в Платоновском сквере и оцените современный символ Воронежа — памятник котенку с улицы Лизюкова.

Дворец Ольденбургских

Мы погуляем по территории бывшей резиденции Ольденбургских. Я покажу неоготический дворец в староанглийском стиле, ворота с башней и старинный флигель. Расскажу о семье принцев Ольденбургских и их роли в общественной жизни России, о любви багрянородной княжны Романовой и прославленного инженера Мосина и об образцовом хозяйстве, созданном в Рамони правнучкой французской императрицы Жозефины.

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