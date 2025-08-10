Путешествие в Рамонь предлагает уникальную возможность посетить две исторические усадьбы: принцессы Ольденбургской и Ольги Романовой. Здесь, среди ухоженных парков и живописных аллей, вы узнаете о жизни российской аристократии. Также вас ждёт памятник изобретателю трёхлинейной винтовки Мосину и храм Николая Чудотворца, построенный в 1803 году. Экскурсия на автомобиле Kia Rio позволит комфортно осмотреть все достопримечательности и насладиться потрясающими видами на окрестности

Описание экскурсии

Усадьба принцессы Ольденбургской. В окружении ухоженных парков и живописных аллей вас ждёт погружение в мир российской аристократии. Вы узнаете о жизни и быте княжеской семьи. Услышите увлекательные истории о принцессе Ольденбургской и значении усадьбы в культурной жизни региона.

Усадьба Ольгино. Вы увидите Свитский корпус — один из самых ярких образцов модерна Воронежской области — и летний дворец в классическом стиле. Расположено имение на высоком холме, спускающемся к реке. С него открываются потрясающие виды на окрестности.

Памятник Мосину. Он находится в центре Рамони и посвящён изобретателю русской трёхлинейной винтовки, который родился в этом посёлке.

Храм Николая Чудотворца. Один из символов Рамони. Храм был построен в 1803 году на средства одного из представителей рода Тулиновых. Я расскажу, как эта известная семья связана с производством сахара.

Организационные детали