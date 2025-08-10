Мои заказы

Из Воронежа - в старинный посёлок Рамонь

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Рамони, где откроются тайны старинных усадеб и храма. Узнайте об изобретателе Мосине и его связи с посёлком
Путешествие в Рамонь предлагает уникальную возможность посетить две исторические усадьбы: принцессы Ольденбургской и Ольги Романовой. Здесь, среди ухоженных парков и живописных аллей, вы узнаете о жизни российской аристократии.

Также вас ждёт памятник изобретателю трёхлинейной винтовки Мосину и храм Николая Чудотворца, построенный в 1803 году.

Экскурсия на автомобиле Kia Rio позволит комфортно осмотреть все достопримечательности и насладиться потрясающими видами на окрестности
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические усадьбы
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🌳 Живописные виды и парки
  • 🕍 Посещение старинного храма
  • 📜 Интересные исторические факты
Из Воронежа - в старинный посёлок Рамонь© Валерия
Из Воронежа - в старинный посёлок Рамонь© Валерия
Из Воронежа - в старинный посёлок Рамонь© Валерия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя15
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Усадьба принцессы Ольденбургской
  • Усадьба Ольгино
  • Памятник Мосину
  • Храм Николая Чудотворца

Описание экскурсии

Усадьба принцессы Ольденбургской. В окружении ухоженных парков и живописных аллей вас ждёт погружение в мир российской аристократии. Вы узнаете о жизни и быте княжеской семьи. Услышите увлекательные истории о принцессе Ольденбургской и значении усадьбы в культурной жизни региона.

Усадьба Ольгино. Вы увидите Свитский корпус — один из самых ярких образцов модерна Воронежской области — и летний дворец в классическом стиле. Расположено имение на высоком холме, спускающемся к реке. С него открываются потрясающие виды на окрестности.

Памятник Мосину. Он находится в центре Рамони и посвящён изобретателю русской трёхлинейной винтовки, который родился в этом посёлке.

Храм Николая Чудотворца. Один из символов Рамони. Храм был построен в 1803 году на средства одного из представителей рода Тулиновых. Я расскажу, как эта известная семья связана с производством сахара.

Организационные детали

  • Мы поедем на авто Kia Rio 2021 г. в. Есть бустер для одного ребёнка
  • Билеты в усадьбу Ольденбургских оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от того, какие залы вы захотите посетить

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
Янина
10 авг 2025
Потрясающая экскурсия для всех кто ценит сочетание интересной подачи информации и продуманной организации!
Валерия хороший рассказчик, пунктуальная и приветливая девушка. Забрала нас из отеля на личном автомобиле, довезла до места назначения,
читать дальше

под увлекательный рассказ об истории города. Показала и рассказала о Рамони и принцессе Ольденбургской, заботливо передала в руки местных гидов. Затем нас ждала экскурсия в Ольгино.
От души рекомендую узнавать Воронеж вместе с Валерией! Ее авторству принадлежит несколько экскурсий. Мы брали в этот же день дополнительно - экскурсию по самому Воронежу. С Валерией Воронеж открылся для нас с другой стороны🥰

Потрясающая экскурсия для всех кто ценит сочетание интересной подачи информации и продуманной организации!Потрясающая экскурсия для всех кто ценит сочетание интересной подачи информации и продуманной организации!
Михаил
Михаил
24 мар 2025
Хочется сказать большое спасибо Валерии за экскурсию. Время пролетело незаметно, интересно, необычно и самое главное, чувствуется, что Валерия любит свой город и дело, которым занимается.
Хочется также сказать отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Черная река. Отлично провели время и остались очень довольны.
Спасибо Валерии за отличное настроение, позитивные эмоции и интересную экскурсию. Буду рекомендовать всем знакомым.
И
Ирина
24 фев 2025
Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)
Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)

Входит в следующие категории Воронежа

Похожие экскурсии из Воронежа

Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
На машине
6.5 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Воронежские усадьбы: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив уникальные усадьбы Воронежа. Откройте для себя тайны Ольденбургских и Веневитиновых
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Воронеже