Отправьтесь в увлекательное путешествие по Рамони, где откроются тайны старинных усадеб и храма. Узнайте об изобретателе Мосине и его связи с посёлком
Путешествие в Рамонь предлагает уникальную возможность посетить две исторические усадьбы: принцессы Ольденбургской и Ольги Романовой. Здесь, среди ухоженных парков и живописных аллей, вы узнаете о жизни российской аристократии.
Также вас ждёт памятник изобретателю трёхлинейной винтовки Мосину и храм Николая Чудотворца, построенный в 1803 году.
Экскурсия на автомобиле Kia Rio позволит комфортно осмотреть все достопримечательности и насладиться потрясающими видами на окрестности
Усадьба принцессы Ольденбургской. В окружении ухоженных парков и живописных аллей вас ждёт погружение в мир российской аристократии. Вы узнаете о жизни и быте княжеской семьи. Услышите увлекательные истории о принцессе Ольденбургской и значении усадьбы в культурной жизни региона.
Усадьба Ольгино. Вы увидите Свитский корпус — один из самых ярких образцов модерна Воронежской области — и летний дворец в классическом стиле. Расположено имение на высоком холме, спускающемся к реке. С него открываются потрясающие виды на окрестности.
Памятник Мосину. Он находится в центре Рамони и посвящён изобретателю русской трёхлинейной винтовки, который родился в этом посёлке.
Храм Николая Чудотворца. Один из символов Рамони. Храм был построен в 1803 году на средства одного из представителей рода Тулиновых. Я расскажу, как эта известная семья связана с производством сахара.
Организационные детали
Мы поедем на авто Kia Rio 2021 г. в. Есть бустер для одного ребёнка
Билеты в усадьбу Ольденбургских оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от того, какие залы вы захотите посетить
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.
Я
Янина
10 авг 2025
Потрясающая экскурсия для всех кто ценит сочетание интересной подачи информации и продуманной организации! Валерия хороший рассказчик, пунктуальная и приветливая девушка. Забрала нас из отеля на личном автомобиле, довезла до места назначения, читать дальше
под увлекательный рассказ об истории города. Показала и рассказала о Рамони и принцессе Ольденбургской, заботливо передала в руки местных гидов. Затем нас ждала экскурсия в Ольгино. От души рекомендую узнавать Воронеж вместе с Валерией! Ее авторству принадлежит несколько экскурсий. Мы брали в этот же день дополнительно - экскурсию по самому Воронежу. С Валерией Воронеж открылся для нас с другой стороны🥰
Михаил
24 мар 2025
Хочется сказать большое спасибо Валерии за экскурсию. Время пролетело незаметно, интересно, необычно и самое главное, чувствуется, что Валерия любит свой город и дело, которым занимается. Хочется также сказать отдельное спасибо за рекомендацию ресторана Черная река. Отлично провели время и остались очень довольны. Спасибо Валерии за отличное настроение, позитивные эмоции и интересную экскурсию. Буду рекомендовать всем знакомым.
И
Ирина
24 фев 2025
Валерия, спасибо за интересную и романтичную экскурсию)