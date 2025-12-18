Мы посетим одно из старейших кладбищ Воронежа — Еврейское. Здесь многое сохранилось ещё с дореволюционных времён: старинные надгробия и памятники, а также характерные для иудейской культуры погребения. Я расскажу о местных традициях захоронения, помогу разгадать символы на памятниках и поделюсь историями тех, кто вошёл в анналы истории.

Описание экскурсии

Если вам доведётся оказаться в небольшом тихом квартале, ограниченном улицами Карельской и Молдавской, предлагаю отправиться на неспешную прогулку по сохранившемуся уголку дореволюционного Воронежа.

Мы осмотрим необычные старинные захоронения, полюбуемся остатками Воронежской нагорной дубравы, а также познакомимся с историями замечательных жителей. И даже если их фамилии вам незнакомы, то их меткие афоризмы вы наверняка слышали — или услышите от меня:)