Мы посетим одно из старейших кладбищ Воронежа — Еврейское.
Здесь многое сохранилось ещё с дореволюционных времён: старинные надгробия и памятники, а также характерные для иудейской культуры погребения.
Я расскажу о местных традициях захоронения, помогу разгадать символы на памятниках и поделюсь историями тех, кто вошёл в анналы истории.
Здесь многое сохранилось ещё с дореволюционных времён: старинные надгробия и памятники, а также характерные для иудейской культуры погребения.
Я расскажу о местных традициях захоронения, помогу разгадать символы на памятниках и поделюсь историями тех, кто вошёл в анналы истории.
Описание экскурсии
Если вам доведётся оказаться в небольшом тихом квартале, ограниченном улицами Карельской и Молдавской, предлагаю отправиться на неспешную прогулку по сохранившемуся уголку дореволюционного Воронежа.
Мы осмотрим необычные старинные захоронения, полюбуемся остатками Воронежской нагорной дубравы, а также познакомимся с историями замечательных жителей. И даже если их фамилии вам незнакомы, то их меткие афоризмы вы наверняка слышали — или услышите от меня:)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 401 туриста
Здравствуйте! Я преподаватель истории в Воронежском университете. Отлично разбираюсь в краеведении и люблю путешествовать по окрестностям. Я прекрасно знаком как с ключевыми достопримечательностями, так и с теми, которые находятся вне привычных маршрутов. Буду рад познакомить и вас со своим краем и погрузить в его хроники.
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературный Воронеж
Воронеж - город с богатой литературной историей. Пройдитесь по местам, где творили Бунин и Платонов, и узнайте, как они вдохновлялись городом
Начало: От библиотеки ИМ.И.С. Никитина
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Увлекательная прогулка по Воронежу с посещением главных достопримечательностей и исторических мест. Узнайте о прошлом и настоящем города за 1,5 часа
Начало: Улица Кирова дом 1
Сегодня в 08:00
29 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Начало: Остановка Манежная
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.