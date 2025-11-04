Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 ноября 2025Потрясающая экскурсия! Невtроятные виды, интересное повествование: историческая справка, геологическая, ботаническая. Путешествие на внедорожние по непроходимой местности отдельный восторг!
Спасибо!
- ЕЕлена27 октября 2025Замечательная экскурсия. Сами мы не смогли бы побывать в этих местах. Замечательные виды на Дон,пещеры,меловые скалы,ковыль и другие травы, а главное, Владимир увлекательно и понятно рассказывает. Спасибо за экскурсию.
- ВВиктория6 октября 2025Увидели много красивых мест, куда без экскурсии никогда бы не попали. Понравилось даже ребенку подростку, особенно пещеры.
- ММария28 сентября 2025Владимир замечательный гид, с глубоким пониманием и широким кругозором! Рекомендуем
- ННадежда27 августа 2025Мы ездили на экскурсию с Владимиром 24.08.2025, это было чудесно! Умеренный экстрим - взбирались на Ниве по холмам и бездорожью,
- ММария12 августа 2025Экскурсия очень динамичная. Если вы хотите узнать о природе Воронежского края, это будет для вас на все 💯 Посещение красивых
- ББуланова29 июля 2025Шикарная экскурсия! Воронеж открылся по новому, если быть точнее это совсем другой Воронеж. Горы, пещеры-Восторг. Владимир превосходно знает маршрут. Спасибо.
- ССергей24 июля 2025Здорово! Море впечатлений. За одиннадцать часов увидели много всего интересного: пещеры, дивы, потрясающе красивую природу, оленя, зайца, сурков, змею, яшерецу
- ЮЮлия13 июля 2025Нам очень понравилась поездка, все наши ожидания оправдались. Благодаря Владимиру добрались и до таких мест, которые сами не смогли бы
- ММаксим23 июня 2025Для меня это одна из лучших экскурсий в жизни! Программа настолько насыщенная и интересная, что запомнится надолго!
Красивые места Воронежской области, прекрасные виды с вершин, монастырь в Дивногорье. Больше всего запомнилось посещение пещер! Не ожидал такого масштаба!
Всем советую посетить данную экскурсию!
- ТТамара16 июня 202507.06.25 посетили экскурсию "Окрестности Воронежа на внедорожнике". В целом экскурсия понравилась. Немного для нас было много пещер. Но были интересные, неожиданные природные достопримечательности. посетили замечательную частную сыроварню. 4 поставили за старенькую Ниву, которая еще и сломалась.
- ИИрина15 июня 2025Я бы переименовала тур в джип тур. Это внесло бы ясность в представление о нагрузке, о форме одежды, о приключениях.
- ААлексей14 июня 2025Отличное путешествие! Владимир настоящий эксперт своего края и истории в целом. А ещё он опытный эксперт по дикой природе -
- ТТатьяна26 мая 2025Дивногорье, Костомарово -это удивительные места нашей древней истории. Приволье природы, исторические события, батюшка Дон заставляют задуматься о нашем прошлом, вникнуть
- ИИрина17 мая 2025Путешествовали с Владимиром в праздничный день 9 мая по Дивногорью. Владимир - отличный экскурсовод и душевный человек. Очень хорошо знает
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Спасибо Владимиру за потрясающую экскурсию. Все было круто от начала до конца. Нас вовремя забрали, всю дорогу рассказывали что-то интересное, отвечали на все вопросы)
- ЕЕлена2 апреля 2025Все прошло отлично. Спасибо Владиммру.
- ААбдуллаева1 апреля 2025Это настоящее путешествие! Насыщенная программа! Мы даже от чего то отказались))) Красиво! Интересно! Прогулка на целый день!!!
- ДДмитрий15 марта 2025Сафари по среднерусской возвышенности
Отличная экскурсия, ради которой буду советовать всем знакомым посетить Воронеж!
- ООльга19 сентября 2024Путешествие отличное! Владимир учитывает все пожелания, места уникальные и очень красивые. Владимир прекрасный водитель, эрудированный и знающий экскурсовод, умеет заинтересовать
