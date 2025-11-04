Мои заказы

Костёнки – экскурсии в Воронеже

Найдено 4 экскурсии в категории «Костёнки» в Воронеже, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
11 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Полюбуйтесь природными чудесами Воронежа на индивидуальной экскурсии! Откройте для себя меловые горы, древние поселения и живописные пейзажи реки Дон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 ноября 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Потрясающая экскурсия! Невtроятные виды, интересное повествование: историческая справка, геологическая, ботаническая. Путешествие на внедорожние по непроходимой местности отдельный восторг!
    Спасибо!
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Замечательная экскурсия. Сами мы не смогли бы побывать в этих местах. Замечательные виды на Дон,пещеры,меловые скалы,ковыль и другие травы, а главное, Владимир увлекательно и понятно рассказывает. Спасибо за экскурсию.
  • В
    Виктория
    6 октября 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Увидели много красивых мест, куда без экскурсии никогда бы не попали. Понравилось даже ребенку подростку, особенно пещеры.
  • М
    Мария
    28 сентября 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Владимир замечательный гид, с глубоким пониманием и широким кругозором! Рекомендуем
  • Н
    Надежда
    27 августа 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Мы ездили на экскурсию с Владимиром 24.08.2025, это было чудесно! Умеренный экстрим - взбирались на Ниве по холмам и бездорожью,
    читать дальше

    было весело. Лазили в меловые пещеры, наслаждались шикарными видами на Дон с высоты меловых скал. Экскурсия требует некоторой физической подготовки. По совету предыдущих путешественников взяли с собой бутерброды и с удовольствием съели их с горячим кофе на заправке. Владимир - увлечённый рассказчик, после его историй про историю края, местную флору и фауну хочется узнать ещё больше об этих местах. Очень рекомендую!

  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Экскурсия очень динамичная. Если вы хотите узнать о природе Воронежского края, это будет для вас на все 💯 Посещение красивых
    читать дальше

    природных мест. Много пещер. Маршрут на весь день, что и заявлено в экскурсии. Нужно быть и морально, и физически подготовленным😎 хотелось бы, чтобы в экскурсии места для питания были отведены в отдельное время, а не на ходу. Перекусы можно было сделать, но с собой будет не лишним прихватить перекус и воду. Очень красивые пейзажи и живописные места.

  • Б
    Буланова
    29 июля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Шикарная экскурсия! Воронеж открылся по новому, если быть точнее это совсем другой Воронеж. Горы, пещеры-Восторг. Владимир превосходно знает маршрут. Спасибо.
  • С
    Сергей
    24 июля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Здорово! Море впечатлений. За одиннадцать часов увидели много всего интересного: пещеры, дивы, потрясающе красивую природу, оленя, зайца, сурков, змею, яшерецу
    читать дальше

    и множество разных птиц. Процесс передвижения на надёжном внедорожника между локациями напоминал джип-триал. Экскурсия динамичная, насыщенная, для людей не боящихся измазать штаны мелом. Огромное спасибо организатору!

  • Ю
    Юлия
    13 июля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Нам очень понравилась поездка, все наши ожидания оправдались. Благодаря Владимиру добрались и до таких мест, которые сами не смогли бы
    читать дальше

    посетить. Сами точки отлично описаны в программе, не буду повторяться.
    Поездка в первую очередь будет интересна тем, кто увлекается краеведением: археологией, географией, флорой и фауной региона - и вплетенной туда истории края. Владимир сам увлечен краеведением - и увлечет вас.
    Из рекомендаций: значительная часть 300 километровой дороги - бездорожье. Владимир виртуозный водитель, но если вас укачивает или вам сложно провести день в такой дороге, учитывайте этот момент.

  • М
    Максим
    23 июня 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Для меня это одна из лучших экскурсий в жизни! Программа настолько насыщенная и интересная, что запомнится надолго!
    Красивые места Воронежской области, прекрасные виды с вершин, монастырь в Дивногорье. Больше всего запомнилось посещение пещер! Не ожидал такого масштаба!

    Всем советую посетить данную экскурсию!
  • Т
    Тамара
    16 июня 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    07.06.25 посетили экскурсию "Окрестности Воронежа на внедорожнике". В целом экскурсия понравилась. Немного для нас было много пещер. Но были интересные, неожиданные природные достопримечательности. посетили замечательную частную сыроварню. 4 поставили за старенькую Ниву, которая еще и сломалась.
  • И
    Ирина
    15 июня 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Я бы переименовала тур в джип тур. Это внесло бы ясность в представление о нагрузке, о форме одежды, о приключениях.
    читать дальше

    Машина Нива, трехдверная. Укороченная. Для профессионалов становится понятным, как забираться в нее, на что она способна. Весь маршрут проходит по меловым горам, с перепадами высот и очень ощутимым углом наклона. Если люди не способны переносить ухабы, кочки, скорость и другие особенности джип туров, то и красота Донской земли им будет не в радость. Плюс, многочисленные пещеры, их действительно много, разной глубины и разной высоты потолков))А еще ведь раздолье, Батюшка Дон!!!! Перекус берите с собой. Кафе на заправке с обычным набором булочек и кофе. Не всем хватает)). Но все написанное выше, это рекомендации для туристов. Нам все понравилось. РЕКОМЕНДУЕМ,

  • А
    Алексей
    14 июня 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Отличное путешествие! Владимир настоящий эксперт своего края и истории в целом. А ещё он опытный эксперт по дикой природе -
    читать дальше

    животным, птицам, растениям, даже камням - я увидел много нового, узнал и собрал реликтовые сувениры. Поездка не для неженок, но экстрим - умеренный, нужно учитывать погоду с запасом, на горах она меняется часто

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2025
    Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
    Дивногорье, Костомарово -это удивительные места нашей древней истории. Приволье природы, исторические события, батюшка Дон заставляют задуматься о нашем прошлом, вникнуть
    читать дальше

    в историю Родины. Наш гид Алексей блестяще справился со своей задачей, объяснял, излагал, удивлял своей эрудицией. Благодарю его и надеюсь ещё встретиться. Татьяна

  • И
    Ирина
    17 мая 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Путешествовали с Владимиром в праздничный день 9 мая по Дивногорью. Владимир - отличный экскурсовод и душевный человек. Очень хорошо знает
    читать дальше

    историю и умеет интересно рассказать туристам. Экскурсия понравилась, мы проехали тайными тропами, увидели много красивых мест, узнали интересные факты из жизни людей, растений и животных. Очень хотим теперь проехать с Владимиром по другим местам Воронежского края.

  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Спасибо Владимиру за потрясающую экскурсию. Все было круто от начала до конца. Нас вовремя забрали, всю дорогу рассказывали что-то интересное, отвечали на все вопросы)
  • Е
    Елена
    2 апреля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Все прошло отлично. Спасибо Владиммру.
  • А
    Абдуллаева
    1 апреля 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Это настоящее путешествие! Насыщенная программа! Мы даже от чего то отказались))) Красиво! Интересно! Прогулка на целый день!!!
  • Д
    Дмитрий
    15 марта 2025
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Сафари по среднерусской возвышенности

    Отличная экскурсия, ради которой буду советовать всем знакомым посетить Воронеж!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Путешествие отличное! Владимир учитывает все пожелания, места уникальные и очень красивые. Владимир прекрасный водитель, эрудированный и знающий экскурсовод, умеет заинтересовать
    читать дальше

    и всегда слушает собеседника (что очень важно). Совет путешественникам: если не хотите терять время, посетить больше мест, возьмите с собой перекус, термос с чаем-кофе, не пожалеете, экскурсия очень насыщенная. Всем рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Костёнки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Воронеж исторический и современный
  2. Весь Воронеж - в одном маршруте
  3. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  4. Чудеса воронежской природы (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Театр оперы и балета
  5. Площадь Ленина
  6. Набережная
  7. Замок принцессы Ольденбургской
  8. Усадьба Веневитиновых
  9. Гото Предестинация
  10. Лысая гора
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Костёнки" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 19 900. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Костёнки», 210 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль