Машина Нива, трехдверная. Укороченная. Для профессионалов становится понятным, как забираться в нее, на что она способна. Весь маршрут проходит по меловым горам, с перепадами высот и очень ощутимым углом наклона. Если люди не способны переносить ухабы, кочки, скорость и другие особенности джип туров, то и красота Донской земли им будет не в радость. Плюс, многочисленные пещеры, их действительно много, разной глубины и разной высоты потолков))А еще ведь раздолье, Батюшка Дон!!!! Перекус берите с собой. Кафе на заправке с обычным набором булочек и кофе. Не всем хватает)). Но все написанное выше, это рекомендации для туристов. Нам все понравилось. РЕКОМЕНДУЕМ,