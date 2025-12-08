Вы погрузитесь в творчество в уютной и тёплой обстановке нашей школы рисования. От первого штриха до готовой работы — всё время с вами будет профессиональный художник. Что взять за основу — холст, спил дерева или акриловое стекло на магните — решите сами. На картине можно поселить умного пса, любопытного котёнка или нарисовать знаковые локации Воронежа.
Описание мастер-класса
Вы выберете для изображения один из символов города:
- величественный корабль-музей «Гото Предестинация» — воссоздадим дух петровской эпохи
- дворец Ольденбургских — передадим красоту здания мазками кисти
- котёнок с улицы Лизюкова — сотворим любимый сюжет детей и взрослых
- пёс Бим у кукольного театра — оживим на картине знаменитого верного пса
Организационные детали
- Возраст участников: 12+
- Все материалы включены в стоимость
- Мастер-класс для вас проведёт один из художников-педагогов нашей команды
в понедельник в 14:30, во вторник и пятницу в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Проспекте революции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:30, во вторник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Воронеже
Я верю, что настоящий город открывается только через диалог. Мне важно не просто показать объекты, а стать проводником в душу города, чтобы люди увозили с собой не просто фотографии, а частичку, созданную своими руками.
