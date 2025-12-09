Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс «Рисуем достопримечательности Воронежа»
Котёнок с улицы Лизюкова или корабль-музей - унести с собой частичку города, созданную своими руками
Начало: На Проспекте революции
Расписание: в понедельник в 14:30, во вторник и пятницу в 11:00
12 дек в 11:00
15 дек в 14:30
1500 ₽ за человека
